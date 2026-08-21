/బస్తీ పోరగాళ్ల సక్సెస్ జర్నీ మెప్పించిందా..? అమీర్ లోగ్ మూవీ రివ్యూ..!

Ameer Log Movie Review: సినిమా రివ్యూ: అమీర్ లోగ్
నటీనటులు: ఎంసీ హరి, మనోజ్, శశిధర్, విశ్వేందర్ రెడ్డి, వేదా జలంధర్, రావణ్ నిట్టూరు, సాయి యోగి తదితరులు
సంగీతం: స్మరణ్ సాయి
సినిమాటోగ్రఫీ: ఎస్వీకే
ఎడిటింగ్: రోహిత్
సహ నిర్మాత: నోహర్ రెడ్డి మంచురి
నిర్మాత: మాధవి రెడ్డి సోమ
దర్శకత్వం: రమణా రెడ్డి సోమ
సమర్పణ: స్పిరిట్ మీడియా (రానా దగ్గుబాటి)
విడుదల తేదీ: ఆగస్ట్ 21, 2026
హైదరాబాదీ బస్తీ జీవనశైలిని, నేటి యువత ఆలోచనలను కేంద్రంగా చేసుకుని రమణా రెడ్డి సోమ దర్శకత్వంలో రూపొందిన చిత్రం అమీర్ లోగ్. అవ్వల్ నంబర్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై మాధవి రెడ్డి సోమ నిర్మించారు. రానా దగ్గుబాటి ‘స్పిరిట్ మీడియా’ సమర్పణలో శుక్రవారం ఈ సినిమా థియేటర్లలో సందడి మొదలు పెట్టింది. బాధ్యత లేకుండా తిరిగే ముగ్గురు గల్లీ ఫ్రెండ్స్.. వారి జీవితాన్ని మార్చిన ఒక బిర్యానీ పాయింట్.. స్టార్ ఎలివేషన్ల కంటే కథలోని సహజత్వమే ప్రధాన బలంగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఏ మేరకు మెప్పించిందో రివ్యూలో చూద్దాం..
కథా నేపథ్యం..
హైదరాబాద్లోని ఓ సాధారణ బస్తీకి చెందిన శ్రీను (హరి), ఫరూక్ (మనోజ్), మల్లేశ్ (శశిధర్) చిన్నపట్టి నుంచి బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్. ఏ బాధ్యత లేకుండా గల్లీల్లో తిరగడం.. క్రికెట్ ఆడటం, కాలక్షేపం చేయడమే వీరి దినచర్య. ఓ రోజు నజీర్ (సాయి యోగి) బ్యాచ్తో క్రికెట్ గొడవ తలెత్తడంతో వీరి పరిస్థితి ఇళ్లల్లో మరింత దిగజారుతుంది. ఇక ఈ వీరికి చాచా (విశ్వేందర్ రెడ్డి) పెద్ద దిక్కుగా ఉంటాడు. చాచా ఫ్యామిలీ దుబాయ్లో ఉండగా.. ఇక్కడ ఒక్కడే ఉంటాడు. చాచా చేసిన బిర్యానీ అంటే ఈ ముగ్గురికి చాలా ఇష్టం. వీరిని ఎప్పటికప్పుడు మార్చాలని తపించే బస్తీ గీతక్క (వేదా జలంధర్).. ముగ్గురి బాధ్యతలను గుర్తుచేసి దారిలో పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఈ క్రమంలోనే శ్రీను ఆమె ఆఫీస్లోనే ఆఫీస్ బాయ్గా చేరగా.. ఫరూక్ మెకానిక్ షాపులో, మల్లేశ్ కారు డ్రైవర్గా చేరతారు. ఇష్టం లేకపోయినా ఆ పనుల్లో బిజీగా ఉంటారు. ఆ తరువాత వీళ్ల జీవితాల్లో జరిగిన మార్పులు ఏంటి..? ఈ కథలో బిర్యానీ ఎందుకు కీ పాయింట్గా మారింది..? ఈ ముగ్గురూ కలిసి చేసిన బిజినెస్ సక్సెస్ అవుతుందా..? వీళ్లకు చాచా ఎలాంటి సాయం చేశారు..? చివరకు ఈ ముగ్గురూ సక్సెస్ అయ్యారా..? ఈ కథలో రవి (రావణ్) రోల్ ఏంటి..? అన్నదే అమీర్ లోగ్ మూవీ కథ.
ఎవరు ఎలా నటించారు..?
హరి, మనోజ్, శశి పక్కింటి కుర్రాళ్లలా ఎంతో సహజంగా నటించారు. చాచా పాత్రలో విశ్వేందర్ రెడ్డి తన గంభీరమైన నటనతో కథకు బలమైన పిల్లర్లా నిలవగా.. గీతక్కగా వేదా జలంధర్ హుందాగా నటించారు. రావణ్ నిట్టూరు, సాయి యోగి సహా మిగతా నటీనటులందరూ తమ పరిధి మేరకు ఆకట్టుకున్నారు.
విశ్లేషణ..
అమీర్ లోగ్ కథ మన జీవితాల్లో జరిగినట్లుగానే ఉంటుంది. అనవసరపు హీరో ఎలివేషన్లకు తావివ్వకుండా డైరెక్టర్ రమణా రెడ్డి సోమ చాలా సహజంగా కథను నడిపించారు. సాధారణ ప్రేక్షకుల్ని కదిలించే ఎమోషన్, కనెక్ట్ చేసే అంశాల మెళవింపుతో రూపొందించారు. ప్రతీ ఒక్కరూ ఇది తమ కథ.. తమ బస్తీ కథే కదా అన్నట్టుగా ఉంటుంది. అంత సహజంగా, కనెక్ట్ అయ్యేలా రాసుకోవడంలో తీయడంలో దర్శకుడు రమణా రెడ్డి సక్సెస్ అయ్యారని చెప్పుకోవచ్చు. ఎలాంటి పెద్ద పెద్ద ట్విస్టులు, పెద్ద సస్పెన్స్లు పెట్టకుండా, సింపుల్గా యూత్కి కావాల్సిన ఎమోషన్, మెసెజ్ను చూపించారు.
ప్రథమార్ధం బస్తీ వాతావరణం, కుర్రాళ్ల అల్లరి, స్నేహం, చిన్నపాటి గొడవలతో సరదాగా సాగిపోతుంది. ఇంటర్వెల్ ముందు వచ్చే క్రికెట్ మ్యాచ్, తదనంతర పరిణామాలు సెకండాఫ్పై ఆసక్తిని పెంచుతాయి. ద్వితీయార్థంలో కుర్రాళ్లు బాధ్యతాయుతంగా మారి వ్యాపారంలో నిలదొక్కుకునేందుకు చేసే ప్రయత్నాలు, నిజాయితీగా పనిచేసే క్రమంలో ఎదురయ్యే అవరోధాలు ఆకట్టుకుంటాయి. క్లైమాక్స్ ఎపిసోడ్ ప్రేక్షకుడికి ఒక మంచి అనుభూతిని, సంతృప్తిని మిగులుస్తుంది.
సాంకేతిక విభాగం
టెక్నికల్గా ఈ మూవీ ఓ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియెన్స్ అందిస్తుంది. స్మరణ్ మ్యూజిక్, ఆర్ఆర్ సినిమాను మరోస్థాయికి తీసుకెళ్లాయి. ప్రతీ పాట ఓ ఎమోషన్ను క్యారీ చేస్తుంది. ఎస్వీకే సినిమాటోగ్రఫీ బస్తీ గల్లీలను, అక్కడి జీవన విధానాన్ని అందంగా చూపించారు. రోహిత్ ఎడిటింగ్ పర్ఫెక్ట్గా కుదిరింది. తొలి సినిమా అయినా నిర్మాత మాధవి రెడ్డి సోమ రాజీ పడకుండా మంచి ప్రొడక్షన్ వ్యాల్యూస్తో చిత్రాన్ని నిర్మించారు.
ఫైనల్గా.. సింపుల్ ఎమోషన్స్, బస్తీ నేటివిటీ, యూత్కు కనెక్ట్ అయ్యే పాజిటివ్ సందేశాన్ని కోరుకునే వారికి ‘అమీర్ లోగ్’ ఒక మంచి అనుభూతినిచ్చే చిత్రం.
రేటింగ్: 3/5.