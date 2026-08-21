Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /బస్తీ పోరగాళ్ల సక్సెస్ జర్నీ మెప్పించిందా..? అమీర్ లోగ్ మూవీ రివ్యూ..!

బస్తీ పోరగాళ్ల సక్సెస్ జర్నీ మెప్పించిందా..? అమీర్ లోగ్ మూవీ రివ్యూ..!

Ameer Log Movie Review: హైదరాబాదీ గల్లీల నేటివిటీతో, సగటు బస్తీ కుర్రాళ్ల జీవితాన్ని ప్రతిబింబిస్తూ రూపొందిన చిత్రం అమీర్ లోగో. ఎలాంటి స్టార్ ఇమేజ్ హంగులు లేకుండా, స్వచ్ఛమైన భావోద్వేగాలు, యూత్‌కు కనెక్ట్ అయ్యే సందేశంతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. రానా దగ్గుబాటి సమర్పణలో విడుదలైన ఈ మూవీ వెండితెరపై ఎలాంటి మ్యాజిక్ చేసిందో రివ్యూలో చూద్దాం.

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 21, 2026, 09:26 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 09:26 AM IST
బస్తీ పోరగాళ్ల సక్సెస్ జర్నీ మెప్పించిందా..? అమీర్ లోగ్ మూవీ రివ్యూ..!
Image Credit: Ameer Log Movie Review (Source: X)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Toxic Censor Review: 'టాక్సిక్' సెన్సార్ రివ్యూ..బాక్సాఫీస్ వద్ద యశ్ 'టాక్సిక్' ప్రభంజనం సృష్టిస్తుందా?
2
3
4
5