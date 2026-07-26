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Ameer Log: ఆగస్టు 21న రానున్న అమీర్ లోగ్.. హైదరాబాద్ మనుషులపై మరింత గౌరవం పెరుగుతుందన్న దర్శకుడు!

Ameer Log:హైదరాబాద్ మనుషుల జీవనశైలి, బస్తీల్లోని బంధాలు, నిజమైన ఆనందం విలువను చూపించే అమీర్ లోగ్ సినిమా ఆగస్టు 21న విడుదల కానుంది. ఈ చిత్రాన్ని చూసిన తర్వాత హైదరాబాద్ ప్రజలపై ప్రేక్షకులకు మరింత గౌరవం పెరుగుతుందని దర్శకుడు రమణా రెడ్డి సోమ తెలిపారు.

Written ByVishnupriya
Published: Jul 26, 2026, 12:20 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 12:20 PM IST
Ameer Log: ఆగస్టు 21న రానున్న అమీర్ లోగ్.. హైదరాబాద్ మనుషులపై మరింత గౌరవం పెరుగుతుందన్న దర్శకుడు!
Image Credit: Ameer Log release date(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Ameer Log: ఆగస్టు 21న రానున్న అమీర్ లోగ్.. హైదరాబాద్ మనుషులపై మరింత గౌరవం పెరుగుతుందన్న దర్శకుడు!
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