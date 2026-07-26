/Ameer Log: ఆగస్టు 21న రానున్న అమీర్ లోగ్.. హైదరాబాద్ మనుషులపై మరింత గౌరవం పెరుగుతుందన్న దర్శకుడు!

Ameer Log:అవ్వల్ నంబర్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై రూపొందిన అమీర్ లోగ్ సినిమా ఆగస్టు 21న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. దర్శకుడు రమణా రెడ్డి సోమ తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రాన్ని మాధవి రెడ్డి సోమ నిర్మించగా, మనోహర్ రెడ్డి మంచూరి సహ నిర్మాతగా వ్యవహరించారు. ఈ సినిమాను రానా దగ్గుబాటి స్పిరిట్ మీడియా తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురానుంది.
రిలీజ్ డేట్ ప్రకటించిన సందర్భంగా చిత్రబృందం అవ్వల్ దావత్ అనే పాటను కూడా విడుదల చేసింది. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో దర్శకుడు, నిర్మాత, నటీనటులు తమ అభిప్రాయాలను పంచుకున్నారు.
దర్శకుడు రమణా రెడ్డి సోమ మాట్లాడుతూ, తాను నల్గొండ జిల్లా రాఘవపురానికి చెందినవాడినని, 1997 నుంచి హైదరాబాద్లోని అనేక ప్రాంతాల్లో జీవించానని చెప్పారు. అక్కడి మనుషులు, వారి జీవన విధానం, బస్తీల్లో కనిపించే అనుబంధాలను తెరపై చూపించాలనే ఆలోచనతో అమీర్ లోగ్ తెరకెక్కించామని తెలిపారు.
ఈ సినిమా కేవలం వినోదం మాత్రమే కాదని, నిజంగా ధనవంతులు ఎవరు అనే ప్రశ్నకు కొత్త కోణంలో సమాధానం ఇస్తుందని అన్నారు. డబ్బు ఉన్నవారే అమీర్లు కాదు, సంతోషంగా జీవించే వారే అసలైన అమీర్లని సినిమా ద్వారా చూపించేందుకు ప్రయత్నించామని చెప్పారు. ఈ చిత్రాన్ని చూసిన తర్వాత హైదరాబాద్ ప్రజలపై ప్రేక్షకులకు మరింత ప్రేమ, గౌరవం పెరుగుతుందని ఆయన విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.
నిర్మాత మాధవి రెడ్డి సోమ మాట్లాడుతూ, సినిమాలో చూపించిన బస్తీలోనే తాను పెరిగానని చెప్పారు. ఈ సినిమా తనకు ఎంతో ప్రత్యేకమని, చిత్రబృందం అందరూ ఎంతో కష్టపడి పనిచేశారని తెలిపారు. ప్రేక్షకులు థియేటర్లలో సినిమా చూసి తమ ప్రయత్నాన్ని ఆదరించాలని కోరారు.
సంగీత దర్శకుడు స్మరణ్ సాయి మాట్లాడుతూ, హైదరాబాద్ సంస్కృతిని ప్రతిబింబించే చిత్రానికి సంగీతం అందించడం ఆనందంగా ఉందన్నారు. ఈ చిత్రంలోని పాటలు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటాయని చెప్పారు.
నటి వేదా జలంధర్ మాట్లాడుతూ, సినిమాలో కనిపించే పాత్రలు, బంధాలు చాలా సహజంగా ఉంటాయని అన్నారు. సినిమా చూసిన ప్రతి ఒక్కరూ తమ జీవితానికి ఈ కథను దగ్గరగా అనుభూతి చెందుతారని చెప్పారు.
హీరోలు ఎంసీ హరి, మనోజ్, శశిధర్ మాట్లాడుతూ, ఈ సినిమా హైదరాబాద్ ఆత్మను, అక్కడి బస్తీల జీవనశైలిని నిజాయితీగా చూపిస్తుందని తెలిపారు. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ బిర్యానీ, క్రికెట్పై ఉన్న ప్రేమ, అక్కడి మనుషుల మధ్య ఉండే అనుబంధాలు ఈ సినిమాలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయని చెప్పారు.
చిత్రబృందం మొత్తం ఆగస్టు 21న థియేటర్లలో విడుదల కానున్న అమీర్ లోగ్ సినిమాను ప్రేక్షకులు చూసి ఆదరించాలని కోరింది.
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