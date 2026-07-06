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Ameer Log: అమీర్ లోగ్ పై ప్రశంసలు.. ఇలాంటి సినిమాలే తెలుగు సినీ పరిశ్రమకు గర్వకారణం!

Ameer Log:అమీర్ లోగ్ టీజర్ విడుదల కార్యక్రమంలో నిర్మాత వంశీ నందిపాటి సినిమాపై ప్రశంసలు కురిపించారు. ప్రేమ, స్నేహం, మధ్యతరగతి జీవితాలను సహజంగా చూపించిన ఈ చిత్రం తెలుగు సినీ పరిశ్రమకు గర్వకారణంగా నిలుస్తుందని అన్నారు.

Written ByVishnupriya
Published: Jul 06, 2026, 08:27 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 08:27 PM IST
Ameer Log: అమీర్ లోగ్ పై ప్రశంసలు.. ఇలాంటి సినిమాలే తెలుగు సినీ పరిశ్రమకు గర్వకారణం!
Image Credit: ameer log(Source: FILE)Source: Bureau

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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