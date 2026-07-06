/Ameer Log: అమీర్ లోగ్ పై ప్రశంసలు.. ఇలాంటి సినిమాలే తెలుగు సినీ పరిశ్రమకు గర్వకారణం!

Ameer Log:అవ్వల్ నంబర్ ప్రొడక్షన్స్ LLP బ్యానర్పై మాధవి రెడ్డి సోమ నిర్మించిన 'అమీర్ లోగ్' సినిమా టీజర్ తాజాగా విడుదలైంది. ఈ చిత్రానికి రమణ రెడ్డి సోమ దర్శకత్వం వహించారు. ఎంసీ హరి, మనోజ్, శశిధర్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. ఈ సినిమాను రానా దగ్గుబాటి స్పిరిట్ మీడియా విడుదల చేయనుంది.
టీజర్ విడుదల కార్యక్రమంలో పలువురు సినీ ప్రముఖులు పాల్గొని చిత్రబృందానికి అభినందనలు తెలిపారు. ముఖ్య అతిథిగా వచ్చిన నిర్మాత వంశీ నందిపాటి సినిమా గురించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
వంశీ నందిపాటి మాట్లాడుతూ, 'అమీర్ లోగ్' సినిమా తాను ఇప్పటికే చూశానని తెలిపారు. ఈ సినిమా కేవలం డబ్బున్న వారి కథ కాదని, ప్రేమ, స్నేహం, భావోద్వేగాలతో నిండిన మధ్యతరగతి జీవితాలను ఎంతో సహజంగా చూపించిందని అన్నారు. సినిమా చూస్తున్నంతసేపు మంచి అనుభూతి కలిగిందని చెప్పారు.
హైదరాబాద్ నగరాన్ని చాలా సహజంగా తెరపై చూపించిన చిత్రాల్లో 'అమీర్ లోగ్' కూడా ఒకటిగా నిలుస్తుందని ఆయన అన్నారు. దర్శకుడు రమణ రెడ్డి సోమ సినిమాను ఎంతో అంకితభావంతో తెరకెక్కించారని ప్రశంసించారు. సినిమాలో నటించిన ప్రతి ఒక్కరూ తమ పాత్రలకు పూర్తి న్యాయం చేశారని పేర్కొన్నారు.
సంగీత దర్శకుడు స్మరణ్ సాయి అందించిన పాటలు కూడా సినిమాకు ప్రధాన బలంగా నిలుస్తాయని వంశీ చెప్పారు. ఈ చిత్రం ద్వారా పలువురు కొత్త నటీనటులు తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయం అవుతున్నారని తెలిపారు.
అలాగే, ఇలాంటి కొత్త కథలతో వచ్చే సినిమాలు విజయాన్ని అందుకుంటే తెలుగు సినీ పరిశ్రమ గర్వంగా నిలుస్తుందని అన్నారు. మంచి కంటెంట్ ఉన్న చిత్రాలకు ప్రేక్షకులు తప్పకుండా మద్దతు ఇవ్వాలని ఆయన కోరారు.
దర్శకుడు రమణ రెడ్డి సోమ మాట్లాడుతూ, తన కథను నమ్మి కష్టపడ్డ నటీనటులు, సాంకేతిక బృందానికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ప్రేక్షకులకు నచ్చేలా ఈ చిత్రాన్ని రూపొందించామని, అందరి ఆదరణ లభిస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
సంగీత దర్శకుడు స్మరణ్ సాయి మాట్లాడుతూ, ఇది తనకు ఎంతో ప్రత్యేకమైన సినిమా అని చెప్పారు. హైదరాబాద్ నేపథ్యంలో సాగే ఈ కథలో స్థానిక సంస్కృతి, భావోద్వేగాలు సహజంగా కనిపిస్తాయని అన్నారు.
నటులు మనోజ్, వేద జలంధర్, విశ్వేందర్ రెడ్డి కూడా సినిమా కోసం పనిచేసిన అనుభవాన్ని పంచుకున్నారు. దర్శకుడు, నిర్మాతల సహకారంతో మంచి సినిమా రూపొందిందని చెప్పారు.
ప్రస్తుతం విడుదలైన 'అమీర్ లోగ్' టీజర్ ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని పెంచుతోంది. కొత్త కథ, కొత్త నటీనటులు, సహజమైన కథనం ఈ సినిమాకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయని చిత్రబృందం విశ్వాసం వ్యక్తం చేస్తోంది.
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