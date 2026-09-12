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Ameesha Patel: బాలీవుడ్ నటి అమీషా పటేల్ ఇంట్లో భారీ చోరీ.. రూ. 5 లక్షల విలువైన బంగారం మాయం..!

Ameesha patel home robbed: గత ఐదారు నెలలుగా ఇంట్లో పనిచేస్తున్న పనిమనిషి సీమాను నిలదీస్తూ, నిజం ఒప్పుకుని నగలు తిరిగి ఇచ్చేయాలని కోరారు. అయిన ఆమె అంగీకరించక పోవడంతో ముంబై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 12, 2026, 01:42 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 01:48 PM IST
Ameesha Patel: బాలీవుడ్ నటి అమీషా పటేల్ ఇంట్లో భారీ చోరీ.. రూ. 5 లక్షల విలువైన బంగారం మాయం..!
Image Credit: ameeshapatel(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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