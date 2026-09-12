/Ameesha Patel: బాలీవుడ్ నటి అమీషా పటేల్ ఇంట్లో భారీ చోరీ.. రూ. 5 లక్షల విలువైన బంగారం మాయం..!

Ameesha Patel Mumbai churchgate Home Robbed: బాలీవుడ్ నటి అమీషా పటేల్ ఇంట భారీ చోరీ జరిగింది. నటికి ముంబైలోని చర్చ్ గేట్ లో భారీ భవనం ఉంది. అక్కడ ఆమె తల్లిదండ్రులు నివాసం ఉంటారు. అమీషా పటేల్ తరచుగా షూటింగ్ ల కోసం, ఇతర బిజినెస్ పనుల కోసం ఇతర ప్రదేశాలకు వెళ్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇటీవల భారీగా బంగారు నగలతో పాటు, వజ్రాభరణాలు మాయం అయ్యాయి. అయితే.. ఇంట్లోని వారు పనిమనిషి మీద అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. ఈ క్రమంలో ఆమెను ఎంతగా అడిగిన పొంతనలేని సమాధానాలు చెప్పింది.
అమీషా పటేల్ నివాసంలో సీమా ఘాటే అనే పనిమనిషి గత ఏడాదిన్నరగా ఉంటోంది. ఈ ఏడాది జనవరిలో ఇంట్లోని ఒక బంగారు గాజును ఆమె దొంగిలించినట్లు ఆశా పటేల్ అనుమానించారు. ఆమె ప్రవర్తన కూడా అనుమానాస్పదంగా ఉండటంతో ఆమెను నిజం ఒప్పుకొవాలని, పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తే ఇబ్బందులు ఎదుర్కొవాల్సి ఉంటుందని చెప్పారు. అయిన కూడా ఆమె విన్పించుకోలేదు. ఇక లాభంలేదని అమీషా పటేల్ మెరైన్ డ్రైవ్ కు చెందిన పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
ఆశా పటేల్ ఫిర్యాదు మేరకు, పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. సాంకేతిక ఆధారాలతో విరార్లో నిందితురాలు సీమా ఘాటే ఆచూకీని గుర్తించి అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఆమెను కస్టడీలో తీసుకుని తమదైన స్టైల్ లో విచారిస్తున్నారు. అయితే, దొంగిలించబడిన ఆభరణాలు ఇంకా లభ్యం కాలేదని పోలీసులు తెలిపారు.
ఈ ఘటన ప్రస్తుతం బాలీవుడ్ లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. మరోవైపు అమీషాపటేల్.. కహో నా ప్యార్ హై’, ‘గదర్: ఏక్ ప్రేమ్ కథ’, ‘హమ్రాజ్’, ‘భూల్ భులయ్యా’,‘గదర్ 2’ మూవీస్ లలో నటించారు. ఈ భామ చివరగా ‘తౌబా తేరా జల్వా’ అనే సినిమాలో నటించారు.
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