/Ranveer Singh: కాంతారా మిమిక్రీ వివాదం.. మైసూర్ చాముండేశ్వరీ ఆలయం దర్శించుకున్న రణ్ వీర్ సింగ్.. వీడియో..

Ranveer singh visits chamundeshwari temple in Mysuru over kantara mimicry case video: బాలీవుడ్ నటుడు రణ్ వీర్ సింగ్ ఇటీవల వరుస వివాదాలతో వార్తలలో ఉంటున్నారు. గతంలో ఆయన కాంతారా మూవీ రిలీజ్ తర్వాత 2025 లో గోవాలో జరిగిన ఈవెంట్ లో కాంతారా దైవం పంజూర్లీ మీద అదే విధంగా.. క్లైమాక్స్ లో దెయ్యం హీరోను ఆవహించిందంటూ మాట్లాడారు. అంతే కాకుండా కళ్లను మెల్లిగా చేసి, వెటకారంగా అరుస్తూ హవాభావాలు చూపించాడు. దీనిపై ముఖ్యంగా పంజుర్లీని, చాముండిని దైవంగా భావించే వారు సీరియస్ అయ్యారు. ఏకంగా కర్ణాటక కోర్టు వరకు కూడా రణ్ వీర్ సింగ్ ను లాగారు. దీంతో దిగొచ్చిన రణ్ వీర్ సింగ్ దీనిపై సారీ కూడా చెప్పారు. కానీ కోర్టు మాత్రం రణ్ వీర్ సింగ్ చెప్పిన సారీలో పశ్చాత్తపం కన్పించలేదని తెల్చి చెప్పింది. ఇక మరోవైపు తాజాగా.. రణ్ వీర్ సింగ్ మరో వివాదంలో చిక్కుకున్నారు.
కాంతారా సినిమా కేసు
మైసూర్ చాముండి ఆలయంలో హీరో రణవీర్సింగ్ పూజలు
హైకోర్టు ఆదేశాలతో ఆలయంలో పూజలు చేసిన రణవీర్సింగ్
కాంతారా సినిమా వివాదంపై కర్నాటక హైకోర్టు ఆదేశాలు
భక్తుల మనోభావాలను గాయపర్చినట్టు రణవీర్పై కేసు
— greatandhra (@greatandhranews) May 26, 2026
ఆయన నటించిన డాన్ 3 కాంట్రవర్సీగా మారింది. ఈ ప్రాజెక్ట్ నుంచి ఆయన తప్పుకున్నారు. షెడ్యూల్ ప్రకారం షూటింగ్ ప్రారంభంకు మూడు వారాల ముందు రణ్వీర్ ఈ నిర్ణయం తీసుకొవడంపై నిర్మాత ఫర్హాన్ అక్తర్ ఏప్రిల్ 11న ఎఫ్డబ్ల్యూఐసీఈకి ఫిర్యాదు చేశారు. రణ్ వీర్ వల్ల 200 మందికి పైగా సిబ్బంది కోసం హోటల్స్, లొకేషన్లు, ఫారెన్ టూర్ల కోసం బుకింగ్లన్నీ చేశారు. దీని వల్ల మూవీ నిర్మాతకు సుమారు రూ.45 కోట్ల నష్టం వాటిల్లిందని పేర్కొన్నాడు. దీంతో పలు మార్లు రిమైండర్స్ పంపిన రియాక్ట్ కాలేదని తన ఫిర్యాదులొ పేర్కొన్నాడు.
అయితే.. ఈ వివాదం నడుస్తున్న వేళ రణ్ వీర్ సింగ్ మైసూర్ చాముండి ఆలయంకు వెళ్లి ప్రత్యేకంగా పూజలు చేశారు. ముఖ్యంగా కర్ణాటక హైకోర్టు ఆదేశాలతో ఆలయంకు సామాన్య భక్తుడిగా వెళ్లి రణ్ వీర్ సింగ్ ప్రార్థనలు చేసి, మొక్కులు తీర్చుకున్నారు.
ముఖ్యంగా భక్తుల మనోభావాలు దెబ్బతీసేలా ప్రవర్తించిన రణ్ వీర్ సింగ్ ప్రవర్తనపై కర్ణాటక హైకోర్టు కూడా సీరియస్ అయ్యింది. ఈ క్రమంలో వరుసగా వివాదాలు చుట్టు ముడుతున్న వేళ రణ్ వీర్ సింగ్ మైసూర్ వెళ్లి పశ్చాత్తాపంతో అమ్మవారి ఆలయంను సందర్శించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారని నెట్టింట చర్చలు జరుగుతున్నాయి.
