  Amitabh Jhund Co Star Murder: ఉలిక్కి పడిన బాలీవుడ్.. అమితాబ్ బచ్చన్‌తో నటించిన కో యాక్టర్ దారుణ హత్య.. షాకింగ్ నిజాలు..

Amitabh Jhund Co Star Murder: ఉలిక్కి పడిన బాలీవుడ్.. అమితాబ్ బచ్చన్‌తో నటించిన కో యాక్టర్ దారుణ హత్య.. షాకింగ్ నిజాలు..

Jhund co actor babu chhetri killed: ఝుండ్ మూవీలో అమితాబ్ బచ్చన్ తో కలిసి నటించిన నటుడు దారుణ హత్యకు గురవ్వడంతొ బాలీవుడ్ అంతా షాక్ కు గురైంది. ఈ క్రమంలో దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులకు అనేక విస్తుపోయే విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 9, 2025, 02:05 PM IST
  • నాగ్ పూర్ లో దారుణం..
  • అమితాబ్ తో నటించిన నటుడి హత్య..

Amitabh Jhund Co Star Murder: ఉలిక్కి పడిన బాలీవుడ్.. అమితాబ్ బచ్చన్‌తో నటించిన కో యాక్టర్ దారుణ హత్య.. షాకింగ్ నిజాలు..

Amitabh Bachchan jhund co actor babu chhetri killed: బాలీవుడ్ బిగ్ బీ అమితాబ్ బచ్చన్ నటించిన 'ఝుండ్' అనే మూవీలో ప్రియాంషు ఠాకూర్ నటించాడు.ఈ మూవీలో ప్రియాంషు ఠాకూర్ రోల్ ఎంతో ఎఫెక్టివ్ అని చెప్పవచ్చు. ఈ మూవీతో 21 ఏళ్ల ప్రియాంషు ఠాకూర్ మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాడు. అభిమానులతో పాటు, మూవీ టీమ్ కూడా ఇతనిపై ప్రశంసలు కురిపించింది. ఈ క్రమంలో ఇటీవల ప్రియాంషు ఠాకూర్ దారుణంగా హత్య గావించబడ్డాడు. నాగ్ పూర్ లో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. అతని స్నేహితుడు.. ధ్రువ్ సాహు (20) అత్యంత దారుణంగా చంపాడు.

 నటుడు ప్రియాంషు ఠాకూర్.. ఉత్తర నాగ్‌పూర్‌లోని నారా బస్తీ ప్రాంతంలో ఉన్న అతని ఇంటికి వెళ్లాడు.  నిర్జల ప్రదేశానికి వెళ్లి ఇద్దరు మద్యం తాగారు.ఆ తర్వాత వీరి మధ్య గొడవ చోటు చేసుకొవడంతో.. ధ్రువ్ సాహు.. ప్రియాంషు ఠాకూర్ ను అత్యంత దారుణంగా మద్యం బాటిల్ తో పొడిచి, తలపై బండరాయి వేసి హతమార్చాడు.

అంతటితో ఆగకుండా.. అతడ్ని తీగతో కట్టేసి మరీ వెళ్లిపోయాడు. తెల్లవారు జామున కొంత మంది గమనించి వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. ఈ క్రమంలో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు బాలుడి డెడ్ బాడీని పోస్ట్ మార్టంకు తరలించారు. అంతేకాకుండా..ఘటనపై విచారణ చేపట్టారు. అయితే.. అమ్మాయి విషయంలో వీరి మధ్య గొడవ తలెత్తినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. మరీ ఇద్దరు కూడా ఒకే అమ్మాయిని ప్రేమించారో లేదా మరేంటో తెలియాల్సి ఉంది.

మొత్తంగా ఈ ఘటన ప్రస్తుతం బాలీవుడ్ లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. మరోవైపు సాహు తాను హత్య చేసినట్లు నేరంను అంగీకరించాడు. స్లమ్ సాకర్ అనే ఎన్జీఓ వ్యవస్థాపకుడు విజయ్ బార్సే జీవితం ఆధారంగా  2022లో విడుదలైన 'ఝుండ్' చిత్రంలో ప్రియాంషు ఠాకూర్ బచ్చన్‌తో కలిసి నటించారు .

ఈ చిత్రంలో తన పాత్రకు ఠాకూర్ ప్రశంసలు అందుకున్నారు. ఆ సినిమా విడుదలైన కొద్దికాలానికే, అతను రూ. 5 లక్షలు దొంగిలించినందుకు పోలీసులు అరెస్ట్ చేశాడు. ఆ తర్వాత విడుదలయ్యాడు. 

 

