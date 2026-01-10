Amitabh Bachchan narrowly escaped from fans mobbed in surat airport: ఇటీవల అభిమానులు హద్దులు దాటి ప్రవర్తిస్తున్నారు. సెల్ఫీల పేరుతో నానా రచ్చ చేస్తున్నారు. సెలబ్రీటీలు కన్పించడమే పాపమన్నట్లు ప్రవర్తిస్తున్నారు. మొత్తంగా ఇటీవల హీరోయిన్ నిధి అగర్వాల్, సమంతతో పాటు అనేక మంది హీరోయిన్లు ఫ్యాన్స్ ల అత్యుత్సాహం వల్ల తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. ఎన్నిజాగ్రత్తలు తీసుకున్న కూడా ఫ్యాన్స్ మాత్రం తమ అత్యుత్సాహంను మానుకొవడంలేదు.
BIG B MOBBED 🚨
Amitabh Bachchan was swarmed by fans at Surat airport, making it difficult for him to even walk forward 😳
Security struggled to control the crowd.
The glass also shattered. Big B stayed calm & even waved to fans while heading to his car pic.twitter.com/wdPhNIwVfe https://t.co/rm4KdAx09R
మొత్తంగా ప్రస్తుతం బాలీవుడ్ నటుడు అమితాబ్ బచ్చన్ ను ఫ్యాన్ చుట్టుముట్టి ఆయనకు పెద్ద ప్రమాదంలో పడేలా చేశారు.ఈ ఘటన సూరత్ లోని ఎయిర్ పోర్ట్ లో చోటు చేసుకుంది. బాలీవుడ్ బిగ్ బి అమితాబ్ బచ్చన్కు సూరత్ విమానాశ్రయంలో షాకింగ్ అనుభవం ఎదురైంది. ఆయనను చూసేందుకు, సెల్పీల కోసం భారీగా అభిమానులు సూరత్ ఎయిర్ పోర్టుకు వచ్చారు. దీంతో పెద్ద గందరగోళం వాతావరణం ఏర్పడింది.
అమితాబ్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి బయటకు వచ్చి తన కారు వద్దకు వెళ్లేందుకు ప్రయత్నిస్తుండగా, ఫ్యాన్స్ ఒక్కసారిగా ఆయన్ను చుట్టుముట్టారు. దీంతో అక్కడ తోపులాట జరిగింది. ఇంతలో ఎయిర్ పోర్టులో ఎంట్రీ వద్ద ఉన్న పెద్ద గ్లాస్ పగిలిపోయింది. అయితే.. ఆసమయంలో అమితాబ్ కాస్తంతా దూరంలో ఉండగా ఆయన ప్రమాదం నుంచి బైటపడ్డారు.
పెద్ద గాజు గ్లాసు పగిలి అనేక ముక్కలుగా అక్కడ చెల్లాచెదురుగా పడిపోయింది. అప్పటికే అమితాబ్ సెక్యురిటీ అక్కడి నుంచి ఆయన్ను బైటకు తీసుకెళ్లి కారులో ఎక్కించారు. అమితాబ్ కు ఎలాంటి గాయాలు కాకపోవడంతో అందరు ఊపిరిపీల్చుకున్నారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. దీనిపై సెలబ్రీటీలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
