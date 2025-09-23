English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Anaconda is back: తెలుగులో వస్తోన్న హాలీవుడ్ థ్రిల్లర్ ‘అనకొండ రిటర్న్స్ ’.. ట్రైలర్ కు సూపర్ రెస్పాన్స్.. రిలీజ్ డేట్ ప్రకటన..

Anaconda is back: ప్రస్తుతం సినిమాలు భాష సరిహద్దులను చెరిపేసింది. సినిమా బాగుంటే.. భాష ఏదైనా ప్రేక్షకులు నెత్తిన పెట్టుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో హాలీవుడ్ లో సంచలన విజయం సాధించిన ‘అనకొండ’ మూవీకి ఇపుడు సీక్వెల్ రాబోతుంది. తాజాగా ఈ సినిమా ఇంగ్లీష్ సహా తెలుగులో ట్రైలర్ విడుదల చేస్తే మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 23, 2025, 12:35 PM IST

Anaconda is back: తెలుగులో వస్తోన్న హాలీవుడ్ థ్రిల్లర్ ‘అనకొండ రిటర్న్స్ ’.. ట్రైలర్ కు సూపర్ రెస్పాన్స్.. రిలీజ్ డేట్ ప్రకటన..

Anaconda is back: ప్రేక్షకులను ఒకప్పుడు అలరించిన హాలీవుడ్ యాక్షన్ సిరీస్ 'అనకొండ' సరికొత్త అవతారంలో మళ్లీ సిల్వర్ స్క్రీన్ మీదికి రాబోతుంది.ఈసారి కేవలం భయం మాత్రమే కాకుండా యాక్షన్ తో పాటు  కామెడీని కలగలపి ఈ చిత్రం రాబోతుంది.పాల్ రుడ్, జాక్ బ్లాక్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ చిత్రాన్ని  డిసెంబర్ 25న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కొత్త యేడాదికి కానుకగా విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. ‘అనకొండ ఈజ్ బ్యాక్’  చిత్రాన్ని సోనీ పిక్చర్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండియా నిర్మించింది.  ఈ చిత్రానికి టామ్ గోర్మికన్ డైరెక్షన్ చేశారు.  ఇక కథ విషయానికి వస్తే, మధ్య వయసులో ఉన్న ఇద్దరు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ - డగ్ (జాక్ బ్లాక్),గ్రిఫ్ (పాల్ రుడ్) - తమ అభిమాన పాత సినిమాను రీమేక్ చేయాలనుకుంటారు. ఇందుకోసం అమెజాన్ అడవిలోకి వెళ్లిన వీరికి ఊహించని విధంగా ఒక నిజమైన భారీ అనకొండ ఎదురవుతుంది. ఇక అప్పటి నుంచి ప్రాణాలు కాపాడుకోవడానికి వీరు సినిమా నిర్మాతల నుండి అసాధారణమైన పోరాట యోధులుగా ఎందుకు  మారాల్సి వస్తుందనేది ఈ సినిమా స్టోరీ. 

తాజాగా విడుదల చేసిన ఇంగ్లీష్ ట్రైలర్ తో పాటు తెలుగు ట్రైలర్ కు సూపర్ రెస్పాన్స్ వస్తోంది. ఈ సినిమాతో  కామెడీ, థ్రిల్లింగ్ సాహసాలుతో పాటు ఉత్కంఠభరితమైన యాక్షన్ సన్నివేశాలు పుష్కలంగా ఉండబోతున్నట్టు ట్రైలర్ చూస్తే తెలుస్తోంది. స్టీవ్ జాన్, థాండివే న్యూటన్, డానియేలా మెల్చియోర్, సెల్టన్ మెల్లో వంటి ప్రముఖ నటులు కూడా ఈ చిత్రంలో నటించారు. బ్రాడ్ ఫుల్లర్, ఆండ్రూ ఫార్మ్, కెవిన్ ఎట్టెన్, టామ్ గోర్మికన్ సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు.

ఈ చిత్రం ఇంగ్లీష్ తో పాటు  తెలుగు, హిందీ, తమిళం  భాషల్లో విడుదల చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం విడుదలైన ట్రైలర్ సినిమాపై అంచనాలను పెంచేసింది. ఈ యేడాది చివర్లో ‘అనకొండ’ ఖచ్చితంగా ప్రేక్షకులకు ఒక మంచి అనుభూతి ఇవ్వడం పక్కా అని చెబుతున్నారు మేకర్స్. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Anaconda is back on big screenanaconda telugu Traileranaconda trailer Talkanaconda is backwhat is anaconda anaconda

