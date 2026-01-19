English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Anaganaga Oka Raju Box Office Collections:‘అనగనగా ఒక రాజు’ తో నవీన్ పోలిశెట్టి ఖాతాలో మరో హిట్..

Anaganaga Oka Raju Box Office Collections:‘అనగనగా ఒక రాజు’ తో నవీన్ పోలిశెట్టి ఖాతాలో మరో హిట్..

Anaganaga Oka Raju Box Office Collections: నవీన్ పోలిశెట్టి కథానాయకుడిగా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘అనగనగా ఒక రాజు’. మారి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా సంక్రాంతి బరిలో భారీ పోటీలో విడుదలై మంచి విజయాన్నే అందుకుంది. ఈ సినిమాతో నవీన్ పోలిశెట్టి ఖాతాలో మరో హిట్ అందుకున్నాడు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 19, 2026, 07:15 AM IST

Anaganaga Oka Raju Break Even: పొంగల్ పోటీలో ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’  సినిమా అన్ని చోట్ల డామినేట్ చేస్తున్నా.. ఈ గట్టి పోటీలో ‘అనగనగా ఒక రాజు’ సినిమా తన ఉనికిని చాటుకుంది. అంతేకాదు బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఈ సినిమా విడుదలైన 4 రోజుల్లో బ్రేక్ ఈవెన్ పూర్తి చేసుకుంది. రూ. 28 కోట్ల బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ తో బరిలో దిగిన ఈ సినిమా ఇప్పటికే 5 రోజుల్లో రూ. 30 కోట్ల షేర్ (రూ. 58 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను రాబట్టి మంచి దూకుడు మీదుంది. మొత్తంగా చిరంజీవి నటించిన ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’ జోరు మీదున్న ఈ రేంజ్ వసూళ్లను రాబట్టడం మాములు విషయం కాదు. 

అంతేకాదు ‘ఏజెంట్ సాయి శ్రీనివాస ఆత్రేయ’ సినిమాతో పరిచయమైన నవీన్ పోలిశెట్టి.. ఆ తర్వాత ‘జాతి రత్నాలు’.. ఆ తర్వాత ‘మిస్ శెట్టి మిస్టర్ పోలిశెట్టి’ సినిమాలతో హాట్రిక్ విజయాలను అందుకున్న నవీన్.. తాజాగా ‘అనగనగా ఒక రాజు’ తో మరో హిట్ ను తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. టాలీవుడ్ లో 2వ హిట్ అందుకున్న సినిమాగా రికార్డులకు ఎక్కింది. మన దేశంలో 2వ సక్సెస్ అందుకున్న సినిమాగా రికార్డులకు ఎక్కింది. అటు సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ కు ‘మాస్ జాతర’ తర్వాత ఈ సినిమాతో మంచి సక్సెస్ దక్కింది. 

ఈ మధ్యకాలంలో  ఏ బ్యాక్ గ్రౌండ్ లేకుండా  పరిచయమైన  ఏ హీరో కూడా ఈ రేంజ్ లో వరుస హిట్స్  అందుకోలేదని చెప్పాలి.  ఆ మధ్య యాక్సిడెంట్ కారణంగా సినిమాలకు దూరమయ్యాడు. ఆ తర్వాత తీవ్రమైన సంక్రాంతి పోటీలో ఈ సినిమా ఎక్స్ లెంట్ ఓపెనింగ్స్ సొంతం చేసుకొని అది కంటిన్యూ అవుతుంది. ఓవరాల్ గా ఫస్ట్ వీక్ లోపే ఈ సినిమా  హిట్ స్టేటస్ అందుకోవడం మాములు విషయం కాదు. రాబోయే రోజుల్లో  ‘అనగనగా ఒక రాజు’ బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎలాంటి లాభాలను అందుకుంటుందో చూడాలి. 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

