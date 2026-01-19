Anaganaga Oka Raju Box Office Collections:‘అనగనగా ఒక రాజు’ తో నవీన్ పోలిశెట్టి ఖాతాలో మరో హిట్..

Anaganaga Oka Raju Break Even: పొంగల్ పోటీలో ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’ సినిమా అన్ని చోట్ల డామినేట్ చేస్తున్నా.. ఈ గట్టి పోటీలో ‘అనగనగా ఒక రాజు’ సినిమా తన ఉనికిని చాటుకుంది. అంతేకాదు బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఈ సినిమా విడుదలైన 4 రోజుల్లో బ్రేక్ ఈవెన్ పూర్తి చేసుకుంది. రూ. 28 కోట్ల బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ తో బరిలో దిగిన ఈ సినిమా ఇప్పటికే 5 రోజుల్లో రూ. 30 కోట్ల షేర్ (రూ. 58 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను రాబట్టి మంచి దూకుడు మీదుంది. మొత్తంగా చిరంజీవి నటించిన ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’ జోరు మీదున్న ఈ రేంజ్ వసూళ్లను రాబట్టడం మాములు విషయం కాదు.
అంతేకాదు ‘ఏజెంట్ సాయి శ్రీనివాస ఆత్రేయ’ సినిమాతో పరిచయమైన నవీన్ పోలిశెట్టి.. ఆ తర్వాత ‘జాతి రత్నాలు’.. ఆ తర్వాత ‘మిస్ శెట్టి మిస్టర్ పోలిశెట్టి’ సినిమాలతో హాట్రిక్ విజయాలను అందుకున్న నవీన్.. తాజాగా ‘అనగనగా ఒక రాజు’ తో మరో హిట్ ను తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. టాలీవుడ్ లో 2వ హిట్ అందుకున్న సినిమాగా రికార్డులకు ఎక్కింది. మన దేశంలో 2వ సక్సెస్ అందుకున్న సినిమాగా రికార్డులకు ఎక్కింది. అటు సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ కు ‘మాస్ జాతర’ తర్వాత ఈ సినిమాతో మంచి సక్సెస్ దక్కింది.
ఈ మధ్యకాలంలో ఏ బ్యాక్ గ్రౌండ్ లేకుండా పరిచయమైన ఏ హీరో కూడా ఈ రేంజ్ లో వరుస హిట్స్ అందుకోలేదని చెప్పాలి. ఆ మధ్య యాక్సిడెంట్ కారణంగా సినిమాలకు దూరమయ్యాడు. ఆ తర్వాత తీవ్రమైన సంక్రాంతి పోటీలో ఈ సినిమా ఎక్స్ లెంట్ ఓపెనింగ్స్ సొంతం చేసుకొని అది కంటిన్యూ అవుతుంది. ఓవరాల్ గా ఫస్ట్ వీక్ లోపే ఈ సినిమా హిట్ స్టేటస్ అందుకోవడం మాములు విషయం కాదు. రాబోయే రోజుల్లో ‘అనగనగా ఒక రాజు’ బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎలాంటి లాభాలను అందుకుంటుందో చూడాలి.
