/యాక్షన్ ఫ్యామిలీ డ్రామాగా ‘అనకాపల్లి’.. మూవీ సక్సెస్ పై నిర్మాతల కాన్ఫిడెన్స్..

Anakapalli Release Date: భవ్య శ్రీ మూవీ మేకర్స్, నక్కిన నెరేటివ్స్ బ్యానర్ల మీద కాండ్రేగుల నాయుడు, త్రినాథరావు నక్కిన నిర్మిస్తున్న రా అండ్ రస్టిక్ మూవీ ‘అనకాపల్లి’. ఈ చిత్రంలో విక్రమ్ సహిదేవ్, సంధ్యా వశిష్ట, తారక్ పొన్నప్ప లీడ్ రోల్స్లో యాక్ట్ చేశారు. ఈ సినిమాకి ఖగేష్ తమ్మినేని డైరెక్ట్ చేశారు. ఈ సినిమా విడుదల నేపథ్యంలో ఈ సినిమా గురించి నిర్మాతలు మీడియాతో పలు విశేషాలను పంచుకున్నారు. ఈ సినిమాతో
కాండ్రేగుల కుమార్ రాజా కో ప్రొడ్యూసర్గా మారారు. ఈ మూవీకి కథ, స్క్రీన్ ప్లేని అందించడమే కాకుండా త్రినాథరావు నక్కిన ఓ ముఖ్య పాత్రను కూడా పోషించడం విశేషం. ఆగస్ట్ 7న చిత్రాన్ని గ్రాండ్గా విడుదల కాబోతున్నారు. ఈ క్రమంలో నిర్మాతలు త్రినాథరావు నక్కిన, కాండ్రేగుల నాయుడు చిత్రానికి సంబంధించిన విషయాల్ని పంచుకున్నారు.
‘అనకాపల్లి’ సినిమాని ఎక్కడ పిక్చరైజ్ చేశారు..?
త్రినాథరావు నక్కిన*: ‘అనకాపల్లి’ చిత్రాన్ని అక్కడ అనకాపల్లిలోనే షూట్ చేశాము. లొకేషన్స్ రియల్గా ఉండాలని మా సొంత ఊర్లోనే తీశాము. ఓ టౌన్లో జరిగే ప్రేమకథ. అందులో ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ కూడా ఉంటాయి. ఈ కథకి ‘అనకాపల్లి’ టైటిల్ కరెక్ట్గా ఉంటుందని పైగా సొంతూరు అనే మమకారంతో ఆ పేరు పెట్టాము.
అనకాపల్లిలో షూట్ చేసిన అనుభవం..
కాండ్రేగుల నాయుడు : మా సొంత ఊర్లో షూట్ చేయడంతో మాకు బాగా కలిసి వచ్చిన అంశం. ప్రతీ ఒక్కరూ మాకు సాయం చేశారు. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మాకు ఎంతో హెల్ప్ చేసింది. నేచురల్ లొకేషన్స్లో షూట్ చేయడం వల్ల అవుట్ పుట్ మరింత ఎఫెక్టివ్గా వచ్చింది.
కాండ్రేగుల నాయుడుతో మీకున్న బంధం గురించి చెప్పండి?
త్రినాథరావు నక్కిన: నాయుడు అనకాపల్లిలో ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. సినీ ఇండస్ట్రీలోకి వస్తానని నాతో ఎప్పుడూ అంటూ ఉండేవాడు. కానీ నేను మాత్రం వద్దు అని అనేవాడిని. చివరకు పట్టుదలతో ఇక్కడకు వచ్చి నిర్మాత అయ్యారు.
‘అనకాపల్లి’ కథను ఇప్పుడు చేయడానికి అసలు కారణం..
త్రినాథరావు నక్కిన: ‘అనకాపల్లి’ కథను నేనే రాసుకున్నాను. కానీ తీయకుండా అలా పెట్టేయడం జరిగింది. దర్శకుడిగా ప్రయాణం మొదలైన తర్వాత సమీకరణాలు మారుతూ వస్తున్నాయి. అందుకే నా దగ్గర ఉన్న మంచి కథల్ని భవ్య శ్రీ మూవీ మేకర్స్, నక్కిన నెరేటివ్స్ బ్యానర్ల మీద తీయాలని డిసైడ్ అయ్యాము. ఈ నేపథ్యంలో మేము వరుస చిత్రాలతో రాబోతున్నాము.
కథలో మీ పాత్ర..
కాండ్రేగుల నాయుడు: త్రినాథరావు చెప్పిన ఈ కథ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. కథ విన్న వెంటనే ప్రాజెక్ట్కి ఓకే చెప్పేశాను. నేను ఏమీ మార్పులు చేర్పులు చెప్పలేదు.
*ఇండస్ట్రీలోని సాధకబాధకాలు..
కాండ్రేగుల నాయుడు: ఓ సినిమా వెనకాల చాలా మంది కష్టం దాగి ఉంటుంది. ఒక బడ్జెట్ పెడుతున్నామంటే ఎంతో మందికి ఉపాధి కలుగుతుంది. కష్టపడేది వాళ్లు అయినా పేరు మాత్రం మాకు వస్తుంది. అందుకే బ్యానర్లు ప్రారంభించాము. రెగ్యులర్గా సినిమాలని నిర్మించాలని అనుకుంటున్నాము. మొత్తం 75 లొకేషన్లలో చిత్రీకరించాం. సినిమా చాలా గ్రాండ్గా వచ్చింది.
‘అనకాపల్లి’లోని మెయిన్ పాయింట్ ఏంటి?
త్రినాథరావు నక్కిన: ఇప్పుడున్న జెన్ జీ తరానికి ఎమోషన్స్ తెలియడం లేదు. ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ని మళ్లీ అందరికీ తెలియాలని, గుర్తించాలని ఈ సినిమాను తీశాము. ప్రస్తుత తరం ఫ్యామిలీ డ్రామాకి కనెక్ట్ అవ్వాలని తెరకెక్కించాము. ఇది నా బాధ్యత అనుకుంటున్నాను. యాక్షన్ ఎక్కువగానే ఉన్నా కూడా ఫ్యామిలీ డ్రామానే డామినేట్ చేస్తుంది.
ఆర్టిస్టుల పర్ఫామెన్స్ గురించి చెప్పండి?
కాండ్రేగుల నాయుడు: విక్రమ్, సంధ్య, ఇంద్రజ, తారక్ పొన్నప్ప ఇలా అందరూ అద్భుతంగా యాక్ట్ చేశారు. మా త్రినాథరావు నక్కిన చాలా కొత్తగా కనిపిస్తారు. మిడిల్ క్లాస్ ఫాదర్గా మంచి క్యారెక్టర్లో కనిపించారు. ఆయన పాత్ర అందరినీ ఆకట్టుకునేలా ఉంటుంది.
సెన్సార్ నుంచి అభ్యంతరాలు వచ్చాయా?
*త్రినాథరావు నక్కిన: మంచి సినిమా తీశారని మెచ్చుకున్నారు. వారికి కూడా ఫ్యామిలీ డ్రామా బాగా నచ్చింది. ఇచ్చిన కట్స్ని తీసేస్తే కథ డిస్టర్బ్ అవుతుందని సెన్సార్ సభ్యులే ఫీల్ అయిన సందర్భాలున్నాయి.
ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్ట్స్..
త్రినాథరావు నక్కిన: ‘నేను రెడీ’ పూర్తయింది. రిలీజ్ డేట్ త్వరలోనే ప్రకటించనున్నాము. ప్రస్తుతం దర్శకుడిగా కొన్ని స్క్రిప్ట్లు రెడీ చేశాను. నిర్మాతగా సినిమాలు వెంటనే రావు. కాస్త గ్యాప్ ఉంటుంది. ‘ధమాకా’ని మించిన కథ, స్క్రిప్ట్ కుదిరితేనే ‘ధమాకా-2’ గురించి ఆలోచిస్తాను.
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