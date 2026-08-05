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యాక్షన్ ఫ్యామిలీ డ్రామాగా ‘అనకాపల్లి’.. మూవీ సక్సెస్ పై నిర్మాతల కాన్ఫిడెన్స్..

Anakapalli Movie: ఈ మధ్యకాలంలో నిర్మాతలు దర్శకులుగా.. డైరెక్టర్స్ నిర్మాతలుగా మారుతున్నారు. ఈ కోవలో ప్రముఖ దర్శకుడు త్రినాథ రావు నక్కిన నిర్మాతగా మారారు. ఈయన తొలిసారి నిర్మించిన  చిత్రం ‘అనకాపల్లి’. కొత్త తరహా కంటెంట్‌తో రాబోతున్న ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను అలరించడం పక్కా అని చెబుతున్నారు నిర్మాతలు త్రినాథ రావు నక్కిన, కాండ్రేగుల నాయుడు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 05, 2026, 12:51 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 01:05 PM IST
యాక్షన్ ఫ్యామిలీ డ్రామాగా ‘అనకాపల్లి’.. మూవీ సక్సెస్ పై నిర్మాతల కాన్ఫిడెన్స్..
Image Credit: Anakapalli Movie (Director Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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