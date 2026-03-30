Anakapalli Teaser: మాస్ వయోలెన్స్.. ప్యూర్ లవ్‌.. సోషల్ మీడియాలో రచ్చలేపుతోన్న‘అనకాపల్లి’ మూవీ టీజర్

Anakapalli Teaser Launched: విక్రమ్ సాహిదేవ్, సంధ్యా వశిష్ట, తారక్ పొన్నప్ప ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన సినిమా ‘అనకాపల్లి’. ఈ మూవీ స‌మ్మ‌ర్ కానుక‌గా ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రాబోతుంది. కాగా తాజాగా ఈ సినిమా టీజ‌ర్‌ విడుద‌ల అయింది. ఈ టీజ‌ర్ చాలా బాగా ఆకట్టుకుంది. ఒక ఇంటెన్స్ పల్లెటూరి యాక్షన్ డ్రామాను ఈ టీజర్ లో బాగా ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. విక్రమ్ సాహిదేవ్ తన సరికొత్త లుక్ మరియు పవర్‌ఫుల్ యాక్టింగ్‌తో మెప్పించాడు.

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Mar 30, 2026, 09:43 AM IST

Vikram Sahidevs Anakapalli Hard Hitting Teaser Launched: భవ్య శ్రీ మూవీ మేకర్స్, నక్కిన నెరేటివ్స్  బ్యానర్ల మీద కండ్రేగుల నాయుడు, త్రినాథరావు నక్కిన నిర్మిస్తున్న చిత్రం ‘అనకాపల్లి’. ఈ సినిమాకి ఖగేష్ తమ్మినేని దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.  కండ్రేగుల కుమార్ రాజా కో ప్రొడ్యూసర్‌గా చేసిన ఈ మూవీలో విక్రమ్ సహిదేవ్, సంధ్య వశిష్ట జంటగా నటించారు. ఈ చిత్రానికి కథ, స్క్రీన్ ప్లేని అందించడమే కాకుండా త్రినాథరావు నక్కిన ఓ ముఖ్య పాత్రను కూడా పోషించారు. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన టీజర్‌ను రిలీజ్ చేశారు.

అదిరిపోయే మాస్ డైలాగ్స్..
టీజర్ ఆరంభంలోనే చాలా పవర్‌ఫుల్‌గా ఉంది. ‘అనకాపల్లి.. ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది దక్కాలంటే.. ఎదుటోడికి మనమంటే భయం ఉండాలి.. భయం లేనోడికి పిడికిలి రుచి చూపించాలి.. అదీ తెలిసినోడికి ఓబీ రుచి చూపించాలి.. అప్పటికీ లొంగకపోతే ఆడి పుర్రె పచ్చడయ్యేలా తూటాల వర్షం కురిపించాలి..  మనకి కావాల్సింది దక్కించుకోవాలి’.. అంటూ మొదలైన ఈ టీజర్‌లో అన్ని రకాల ఎమోషన్స్ చూపించారు.

మాస్ ఆడియెన్స్‌కి నచ్చే యాక్షన్ సీక్వెన్స్, యూత్‌ మెచ్చే లవ్ ట్రాక్, ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్‌కి కనెక్ట్ అయ్యే ఎమోషనల్ సీన్స్ ఇలా అన్నీ టీజర్‌లో ఉన్నాయి. ఇక అన్ని వర్గాల ఆడియెన్స్‌ని ఆకట్టుకోబోతోన్నామని ఈ టీజర్‌తో టీం చెప్పకనే చెప్పేసింది. ఈ టీజర్‌లోని యాక్షన్ సీక్వెన్స్, విజువల్స్, మ్యూజిక్ ఇలా అన్నీ కూడా రా అండ్ రస్టిక్‌గా ఉన్నాయి. ప్రేమ కథ కూడా చాలా కొత్తగా ఉండబోతోన్నట్టు అనిపిస్తోంది. మరి ఈ అనకాపల్లి కథ ఏంటో తెలియాలంటే ఇంకొన్ని రోజులు ఆగాల్సిందే.

ఈ సినిమాకి మాయా.వి కెమెరామెన్‌గా, దేవ్ జండ్ సంగీత దర్శకుడిగా, శ్రీకృష్ణ అట్టలూరి ఎడిటర్‌గా పని చేశారు. త్రినాథరావు నక్కిన కథ, స్క్రీన్ ప్లే అందించిన ఈ చిత్రానికి ఉదయ్ భాగవతులు డైలాగ్ రైటర్‌గా వర్క్ చేశారు. ఈ సమ్మర్‌లోనే మూవీని రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు.

తారాగణం: విక్రమ్ సహిదేవ్, సంధ్యా వశిష్ట, తారక్ పొన్నప్ప, త్రినాధ రావు నక్కిన, ఇంద్రజ అబ్సర్, మహబూబ్ బాషా, శ్రీనివాస్ వడ్లమాని, కాండ్రేగుల నాయుడు, నందిని రాయ్, మరియు సంగీత క్రిష్.

సాంకేతిక సిబ్బంది:
బ్యానర్: భవ్య శ్రీ మూవీ మేకర్స్, నక్కిన నెరేటివ్స్
నిర్మాతలు: కండ్రేగుల నాయుడు, త్రినాథరావు నక్కిన
సహ నిర్మాత: కండేగుల కుమార్ రాజా
కథ & స్క్రీన్‌ప్లే: త్రినాధరావు నక్కిన
దర్శకుడు: ఖగేష్ తమ్మినేని
DOP: మాయా. వి
సంగీతం: దేవ్ జండ్
ఎడిటర్: శ్రీకృష్ణ అట్టలూరి
ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్: సెట్రామరాజు మల్లెల
సంభాషణలు: ఉదయ్ భాగవతుల
ప్రొడక్షన్ డిజైనర్: రఘు కులకర్ణి
కొరియోగ్రఫీ: శేఖర్ VJ, యష్ మాస్టర్, జిత్తు మాస్టర్
కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్: సూర్య కొయ్య
సాహిత్యం: అనంత శ్రీరామ్, కెకె, గణేష్ సలాది, రాంబాబు గోశాల, తేజ గొర్లె
అదనపు పాటలు: వి.కిరణ్ కుమార్
కో-డైరెక్టర్: రమేష్ బాబు యేపాటి
సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్: హేమంత్
DI: రెడ్ ఓచర్
రంగు: ఎం. రాజు రెడ్డి
లైన్ ప్రొడ్యూసర్: NVSS సురేష్
ప్రొడక్షన్ కంట్రోలర్: చందు దేశెట్టి
PRO: సాయి సతీష్
మార్కెటింగ్: స్టార్ సర్కిల్

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

