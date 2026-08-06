/Anakapalli Pre Release Event: అనకాపల్లి సినిమాపై సోనూ సూద్ ప్రశంసలు.. థియేటర్లలో చూడాలని విజ్ఞప్తి

Anakapalli Pre Release Event:భవ్య శ్రీ మూవీ మేకర్స్, నక్కిన నెరేటివ్స్ బ్యానర్లపై రూపొందిన ‘అనకాపల్లి’ సినిమా త్వరలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. కాండ్రేగుల నాయుడు, త్రినాథరావు నక్కిన ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఖగేష్ తమ్మినేని దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో విక్రమ్ సహిదేవ్, సంధ్యా వశిష్ట, తారక్ పొన్నప్ప ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. త్రినాథరావు నక్కిన కథ, స్క్రీన్ప్లేతో పాటు సినిమాలో కీలక పాత్ర కూడా పోషించారు.
సినిమా విడుదలకు ముందు అనకాపల్లిలో ఘనంగా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రముఖ నటుడు సోనూ సూద్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. చిత్రబృందంతో కలిసి ఆయన ప్రేక్షకులను ఉద్దేశించి మాట్లాడారు.
సోనూ సూద్ మాట్లాడుతూ, ‘అనకాపల్లి’ సినిమా కోసం ఇక్కడికి రావడం చాలా ఆనందంగా ఉందన్నారు. ట్రైలర్, ప్రచార చిత్రాలు చూసినప్పుడు సినిమా ఎంతో ఆసక్తికరంగా అనిపించిందని చెప్పారు. విక్రమ్, తారక్ పొన్నప్ప, సంధ్యా వశిష్ట తమ పాత్రల్లో బాగా నటించినట్టు కనిపిస్తోందన్నారు. దర్శకుడు ఖగేష్ మంచి చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారని నమ్మకం వ్యక్తం చేశారు. ప్రేక్షకులు తప్పకుండా థియేటర్లలో సినిమా చూసి విజయవంతం చేయాలని కోరారు.
నిర్మాత లగడపాటి శ్రీధర్ మాట్లాడుతూ ఇప్పటికే ఈ సినిమా చూశానని తెలిపారు. సినిమా చాలా బాగా వచ్చిందని ప్రశంసించారు. ఇందులో ఉన్న కథ, ట్విస్టులు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటాయని చెప్పారు. యువతతో పాటు కుటుంబ ప్రేక్షకులు కూడా ఈ చిత్రాన్ని ఇష్టపడతారని అన్నారు. మంచి స్పందన వస్తే తమిళంలో కూడా విడుదల చేసే ఆలోచన ఉందని వెల్లడించారు.
హీరో విక్రమ్ సహిదేవ్ మాట్లాడుతూ ఈ సినిమా తనకు ఎంతో ప్రత్యేకమని చెప్పారు. రెండేళ్ల క్రితం ప్రారంభమైన ఈ ప్రయాణం ఇప్పుడు ప్రేక్షకుల ముందుకు రావడం ఆనందంగా ఉందన్నారు. అనకాపల్లిలో షూటింగ్ చేయడంతో అక్కడి ప్రజలతో మంచి అనుబంధం ఏర్పడిందని తెలిపారు. సినిమాలో నటించిన ప్రతి ఒక్కరి సహకారం ఎంతో విలువైనదని చెప్పారు.
త్రినాథరావు నక్కిన మాట్లాడుతూ అనకాపల్లిలోనే ఈ వేడుక నిర్వహించడం తనకు ఎంతో సంతోషంగా ఉందన్నారు. ఒకప్పుడు ఇక్కడ నాటకాలు వేయాలనుకున్నానని, ఇప్పుడు తాను నటించి నిర్మించిన సినిమా కార్యక్రమం ఇక్కడ జరగడం ఆనందంగా ఉందని చెప్పారు. ప్రేక్షకులంతా సినిమా చూసి ఆదరించాలని కోరారు.
నిర్మాత కాండ్రేగుల నాయుడు మాట్లాడుతూ ఈ చిత్రాన్ని తన తండ్రి జ్ఞాపకార్థంగా నిర్మించానని తెలిపారు. షూటింగ్ సమయంలో ఆయన ఎప్పుడూ తమతోనే ఉండేవారని గుర్తు చేసుకున్నారు. ఈ సినిమాకు సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికీ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
హీరోయిన్ సంధ్యా వశిష్ట మాట్లాడుతూ ఈ చిత్రంలో ప్రేమకథతో పాటు కుటుంబ భావోద్వేగాలు కూడా ఉంటాయని చెప్పారు. దర్శకుడు తనపై నమ్మకం ఉంచి మంచి పాత్ర ఇచ్చారని తెలిపారు. సంగీతం, సినిమాటోగ్రఫీ కూడా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటాయని అన్నారు.
చివరగా దాడి జగన్ ప్రభాకర్ మాట్లాడుతూ చిత్రబృందం ఎంతో కష్టపడి ఈ సినిమాను రూపొందించిందని చెప్పారు. అనకాపల్లి ప్రజలతో పాటు అన్ని ప్రాంతాల ప్రేక్షకులు ఈ సినిమాను ఆదరించి విజయవంతం చేయాలని ఆకాంక్షించారు.
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