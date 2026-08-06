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Anakapalli Pre Release Event: అనకాపల్లి సినిమాపై సోనూ సూద్ ప్రశంసలు.. థియేటర్లలో చూడాలని విజ్ఞప్తి

Anakapalli Pre Release Event:అనకాపల్లిలో ఘనంగా జరిగిన ‘అనకాపల్లి’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ వేడుకలో సోనూ సూద్, లగడపాటి శ్రీధర్‌తో పాటు చిత్రబృందం పాల్గొంది. థియేటర్లలో సినిమా చూసి విజయవంతం చేయాలని వారు ప్రేక్షకులను కోరగా, ఈ చిత్రం అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటుందనే నమ్మకాన్ని వ్యక్తం చేశారు.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 06, 2026, 05:05 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 05:05 PM IST
Anakapalli Pre Release Event: అనకాపల్లి సినిమాపై సోనూ సూద్ ప్రశంసలు.. థియేటర్లలో చూడాలని విజ్ఞప్తి
Image Credit: Anakapalli Pre Release Event(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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