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‘ఎపిక్’ సినిమా రివ్యూ.. ‘బేబీ’ జోడి మ్యాజిక్ పనిచేసిందా..!

Epic review: ఆనంద్ దేవరకొండ, వైష్ణవి చైతన్య హీరో, హీరోయిన్లుగా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘ఎపిక్’. ‘బేబి’ సినిమాతో వీళ్ల కాంబినేషన్‌‌కు మంచి క్రేజ్ ఏర్పడింది. ఆ క్రేజీ కాంబినేషన్‌తో ఆదిత్య హాసన్ దర్శకత్వంలో సితార ఎంటర్టైన్మెంట్ భారీ ఎత్తున నిర్మించిన చిత్రం ‘ఎపిక్’. ఈ రోజు విడుదలైన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఏ మేరకు మెప్పించిందో మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 11, 2026, 01:42 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 11:55 AM IST
‘ఎపిక్’ సినిమా రివ్యూ.. ‘బేబీ’ జోడి మ్యాజిక్ పనిచేసిందా..!
Image Credit: Epic Movie Review (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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