/‘ఎపిక్’ సినిమా రివ్యూ.. ‘బేబీ’ జోడి మ్యాజిక్ పనిచేసిందా..!

Epic Movie Review: 90స్ మిడిల్ క్లాస్ బయోపిక్ సిరీస్తో ఓవర్ నైట్ స్టార్ డైరెక్టర్ అయిపోయాడు ఆదిత్య హాసన్. ఆ బయోపిక్ తర్వాత ఈయన ఓ సినిమా చేస్తున్నాడంటే ఆడియన్స్లో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెరిగిపోయాయి. అలాంటి అలాంటి అంచనాలతో ఎపిక్ సినిమా ప్రేక్షకుల ముందకు ప్రీమియర్స్ వచ్చింది. పైగా ‘బేబి’లో జోడిగా నటించిన ఆనంద్ దేవరకొండ, వైష్ణవి చైతన్య కలిసి నటించడంతో ఈ సినిమాపై అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకాయి. మరి ఆ అంచనాలను ఈ సినిమా అందుకుందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం..
కథ..
ఆదిత్య (ఆనంద్ దేవరకొండ) చదుకున్న సరైన ఉద్యోగం రాలేదని ఇంట్లో ఖాళీగా ఉంటాడు. దాంతో వాళ్ల నాన్న (శివాజీ) ఆదిత్యను లండన్ పంపించి చదువు కంటూ జాబ్ చేయమంటాడు. ఇంట్లో పేరెంట్స్ చేస్తోన్న ఒత్తిడి తట్టుకోలేక ఇంగ్లాడు వెళతాడు. అక్కడికి వెళ్లిన రోజే కడలి (వైష్ణవి చైతన్య)తో అతనికి పరిచయం అవుతుంది. ఒక్కరోజులోనే వీళ్లిద్దరూ మంచి దోస్తులవుతారు. అనుకోకుండా ఆదిత్య రూమ్కు వచ్చిన కడలి.. అక్కడే ఉండిపోవచ్చా అని అడుగుతుంది. అలా ఇద్దరూ ఒకే రూమ్లో ఉంటూ లివ్ ఇన్ రిలేషన్ సాగిస్తూ ఉంటారు. కానీ నో హార్ట్ ఫీలింగ్స్ అంటూ కేవలం శారీరకంగా పలుమార్లు కలుస్తారు. చదువు అయిపోయిన తర్వాత ఎవరి దారి వాళ్లు చూసుకుందాం అనేది వాళ్ల ఒప్పందం. కానీ 10 నెలలు కలిసున్న తర్వాత ఇద్దరి మధ్య అనుకోకుండా ఓ బంధం ఏర్పడుతుంది. దీంతో ముందుగా చేసుకున్న ఒప్పందం ప్రకారం వాళ్లు కలుసున్నారా.. లేదా విడిపోయారా అనేది తెలియాలంటే ఈ సినిమా చూడాల్సిందే.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
ఈ సినిమా కథ సింపుల్. గత కొన్నేళ్లుగా యువతి యువకుల మధ్య లివింగ్ రిలేషన్ షిప్ అనేది పెరిగిపోయింది. ఆ నేపథ్యంలో దర్శకుడు ఆదిత్య హసన్ ఈ కథను అల్లుకున్నాడు. దానికి లండన్ బ్యాక్ డ్రాప్ ఎంచుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో హీరో, హీరోయిన్స్ మధ్య తొలి చూపులో ప్రేమలో పడటం వరకు ఓకే. కానీ వాళ్లు హద్దలు మీరేంతగా దగ్గరవుతారు. ఓ రకంగా తొలి సినిమాలోనే బోల్డ్ కంటెంట్ను నమ్ముకున్నాడు. ఇది ఫ్యామిలీతో సినిమా చూసే ప్రేక్షకులకు ఇబ్బంది పెట్టే అంశం. పూర్తిగా యంగ్ జనరేషన్ను దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ల కోసమే తీసినట్టుగా ఉంది సినిమా. పైగా ఈ చిత్రంతో అతను సమాజానికి ఏం మెసేజ్ పంపాలనుకున్నాడో తెలియాలి.
లివింగ్ రిలేషన్ షిప్ అనేది సుప్రీంకోర్టు సమర్థించినా.. మన భారతీయ సంస్కృతి సంప్రదాయలకు పూర్తిగా విరుద్ధం. ఓ రకంగా ప్రస్తుతం ఉన్న యంగ్ జనరేషన్లో అందరు అలా ఉన్నారా అంటే లేదు. ఏదో కొంత మంది జీవితాల్లో జరిగిన స్టోరీని అందరికి ఆపాదించడం ఎంత వరకు కరెక్ట్ అనేది తెలియాలి. 90స్ వెబ్ సిరీస్లో రోజు చూసే సంఘటలనే చూపెట్టి ప్రేక్షకుల మెప్పు పొందాడు. ఇపడు ‘ఎపిక్’ సినిమా ను కూడా అదే కాన్సెప్ట్తో చుట్టే ప్రయత్నం చేశాడు. అసలు ఈ సినిమాకు టైటిల్కు సంబంధమే లేదు. వెబ్ సిరీస్లు చేసిన ఇతనికి సినిమా తీసే విషయంలో పూర్తిగా తడబడినట్టు తెలుస్తుంది. ఫస్ట్ హాఫ్ స్పీడ్గా సాగినా.. సెకండాఫ్ మాత్రం బోల్డ్గా చూపెట్టాడు.
ముఖ్యంగా ఏం తెలియని యువకుడు లండన్ రావడం.. అక్కడికి వచ్చాక ప్రతీది అతనికి కొత్తగా అనిపించడం...అలాంటి సమయంలో ఓ అమ్మాయి పరిచయం.. అక్కడ్నుంచి వాళ్ళ ప్రయాణం.. అదంతా ఫటాఫట్ జరిగిపోతుంది.. ఇంటర్వెల్ వరకు నో కంప్లైంట్స్. సెకండాఫ్ అదే టెంపో మెయింటేన్ చేయలేక చేతులేత్తేసాడు. కుటుంబాలకు దూరంగా ఉండే కుమారులను ఈ సినిమా ఓ మేరకు కదిలిస్తుంది. ఓవరాల్గా బోల్డ్ కథను ఎలాంటి అదురు బెదరు లేకుండా చూపించాడు ఆదిత్య హాసన్.
హేషమ్ అబ్ధుల్ వహాబ్ అందించిన సంగీతం ఎస్సెట్. బ్యాక్ గ్రైండ్ స్కోర్ పర్వాలేదు. అలాగే పాటలు ఓ మోస్తరుగా ఉన్నాయి. కూడా సినిమాటోగ్రఫీ నెక్ట్స్ లెవల్లో ఉంది. ఎడిటింగ్ సెండాఫ్లో అరగంటకు పైగా లేకండా చేసినా.. ఏం ప్రాబ్లెమ్ లేదు. నిర్మాణ విలువలు చాలా బాగున్నాయి. దర్శకుడిగా ఆదిత్య హాసన్ బోల్డ్ అటెంప్ట్ అతనికి ఏ మేరకు విజయాన్ని అందిస్తుందనేది చూడాలి. వెబ్ సిరీస్తో మెప్పించిన ఇతను సినిమా విషయంలో అక్కడక్కడ తడబడ్డాడు. కానీ ఇప్పటి యూత్ ఈ తరహా చిత్రాలను ఆదరించే అవకాశాలైతే పుష్కలంగా ఉన్నాయి.
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
ఆనంద్ దేవరకొండ మంచి ఈజ్తో నటించాడు.. స్క్రీన్ మీద అమాయకంగా కనిపించి మెప్పించాడు. వైష్ణవి చైతన్య క్యారెక్టర్స్ ఎంచుకునే విధానం చూస్తే ఒళ్లు గగుర్పొడుతుంది. మొత్తంగా బోల్డ్ కంటెంట్తో సినిమాలు చేయడం.. ఇంటిమేట్ సీన్స్లో నటించడానికి బోలెండత ధైర్యం కావాలి. బేబీ చేసినపుడే వామ్మో అనుకున్న వాళ్లకు కడలి పాత్ర మరింత షాక్ గురి చేసిందనే చెప్పాలి. యాక్ట్రెస్గా తన పాత్రకు పూర్తి న్యాయం చేసింది వైష్ణవి. శివాజీ, వాసుకి ఉన్నంత వరకు తమ తమ పాత్రలకు న్యాయం చేసారు. మిగిలిన నటీనటులకు పెద్దగా నటించే స్కోప్ దక్కలేదు.
పంచ్ లైన్: ఎపిక్.. ఇది చాలా బోల్డ్ గురూ..
రేటింగ్: 3/5
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