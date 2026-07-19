Ananya Pandey Waist Viral Video: విజయ్ దేవరకొండ సరసన 'లైగర్' చిత్రంలో నటించి తెలుగు ప్రేక్షకులకు దగ్గరైన బాలీవుడ్ క్రేజీ బ్యూటీ అనన్యా పాండేకు ఓ పబ్లిక్ ఈవెంట్లో చేదు అనుభవం ఎదురైంది. ప్రముఖ డిజైనర్ ఆమెతో ప్రవర్తించిన తీరు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
అసలేం జరిగింది?
తాజాగా ముంబైలో ప్రముఖ ఫ్యాషన్ డిజైనర్ గౌరవ్ గుప్తా ఆధ్వర్యంలో ఒక గ్రాండ్ ఫ్యాషన్ షో జరిగింది. ఈ ఈవెంట్లో అనన్యా పాండే షో స్టాపర్గా నిలిచి, ర్యాంప్ వాక్తో అందరినీ ఆకట్టుకుంది. అయితే, షో ముగిసిన అనంతరం వేదికపై డిజైనర్ గౌరవ్ గుప్తాతో కలిసి అనన్య ఫొటోలకు పోజులిచ్చింది.
ఆ సమయంలో గౌరవ్ గుప్తా అనన్య నడుముపై చేయి వేసి కాస్త అతిగా చనువు ప్రదర్శించాడు. ఆయన ప్రవర్తనతో అనన్యా పాండే తీవ్ర అసౌకర్యానికి గురైనట్లు ఆమె ముఖకవళికలను బట్టి స్పష్టంగా తెలిసింది. అయినప్పటికీ, స్టేజ్ పైన ఉండటంతో పరిస్థితిని మేనేజ్ చేస్తూ, నవ్వుతూనే అతనికి థ్యాంక్స్ చెప్పి అక్కడి నుంచి పక్కకు తప్పుకుంది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది.
సెలబ్రిటీలకు తప్పని ఇబ్బందులు!
ఇటీవల కాలంలో హీరోయిన్లు పబ్లిక్ ఈవెంట్లకు రావాలంటేనే భయపడే పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. గతంలో ఒక సినిమా వేడుకలో నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్న భుజాలపై ఒక బాలీవుడ్ హీరో చేయి వేయడంతో ఆమె తీవ్ర ఇబ్బంది పడిన వీడియో వైరల్ అయింది. మొన్నటికి మొన్న ఒక పాపులర్ సింగర్కు కూడా ఇలాంటి అనుభవమే ఎదురైంది. ఇప్పుడు అనన్యా పాండే కూడా అదే తరహా అసౌకర్యానికి గురికావడం గమనార్హం.
Bro, what's going on with Ananya Panday? Is it flirting or harassment? pic.twitter.com/hePI7vZtYt
— Aditya (@Warlock_Aditya) July 18, 2026
నెటిజన్ల భిన్నాభిప్రాయాలు..
ఈ వైరల్ వీడియోపై సోషల్ మీడియా వేదికగా నెటిజన్లు రెండు వర్గాలుగా విడిపోయి స్పందిస్తున్నారు. ఒక డిజైనర్ అయి ఉండి, స్టేజ్ పైన మహిళా సెలబ్రిటీతో అంత అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించడం తగదని, అనన్య పట్ల అతను ప్రవర్తించిన తీరు తప్పు అని చాలా మంది గౌరవ్ గుప్తాను విమర్శిస్తున్నారు.
మరికొందరు మాత్రం గౌరవ్ గుప్తాకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. అనన్యతో అతనికి మంచి స్నేహం ఉందని, కేవలం సరదాగా, ఫొటోల కోసం అలా చేశాడే తప్ప ఇందులో ఎలాంటి తప్పుడు ఉద్దేశం లేదని అభిప్రాయపడుతున్నారు.
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