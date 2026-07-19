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Ananya Pandey Waist: విజయ్ దేవరకొండ హీరోయిన్‌కు చేదు అనుభవం..పబ్లిక్‌లో నడుముపై చేయి వేసి అసభ్యంగా..

Ananya Pandey Waist Viral Video: 'లైగర్' సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులను పలకరించిన బాలీవుడ్ అనన్యా పాండే ఇప్పుడు వార్తల్లో నిలిచింది. తాజాగా ఆమె ఓ పబ్లిక్ ఈవెంట్‌లో పాల్గొనగా.. ఆమెకు చేదు అనుభవం ఎదురైంది. ప్రముఖ డిజైనర్ ఆమె నడుముపై చేయి వేసి ప్రవర్తించిన తీరు ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారింది.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 19, 2026, 04:42 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 04:42 PM IST
Ananya Pandey Waist: విజయ్ దేవరకొండ హీరోయిన్‌కు చేదు అనుభవం..పబ్లిక్‌లో నడుముపై చేయి వేసి అసభ్యంగా..
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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