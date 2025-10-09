English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Anasuya Ari Movie: నా ఏడేళ్ల కష్టం.. ఆ ఇద్దరిని కోల్పోయా.. డైరెక్టర్ ఎమోషనల్ పోస్ట్

Anasuya Ari Movie: నా ఏడేళ్ల కష్టం.. ఆ ఇద్దరిని కోల్పోయా.. డైరెక్టర్ ఎమోషనల్ పోస్ట్

Anasuya Ari Movie: అరి మూవీ ప్రయాణంలో తన తండ్రి, బావను కోల్పోయానంటూ డైరెక్టర్ జయశంకర్ ఎమోషనల్ అయ్యారు. ఈ మూవీ సినీ ప్రయాణం గుర్తు చేసుకుంటూ ఆయన సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు.  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Oct 9, 2025, 10:58 PM IST

Anasuya Ari Movie: నా ఏడేళ్ల కష్టం.. ఆ ఇద్దరిని కోల్పోయా.. డైరెక్టర్ ఎమోషనల్ పోస్ట్

Anasuya Ari Movie: సినిమా షూటింగ్‌కు కొబ్బరికాయ కొట్టినప్పటి నుంచి థియేటర్‌లో డైరెక్టర్‌కు ఒకటే టెన్షన్ ఉంటుంది. ఎన్ని కష్టాలు ఎదురైనా.. ఎన్ని అడ్డంకులు ఉన్నా వాటన్నింటిని దాటుకుని సినిమాను పూర్తి చేస్తాడు. అలా అరి మూవీ కోసం డైరెక్టర్ జయశంకర్ ఏడేళ్లు ఎంతో కష్టపడ్డారు. ఈ సినిమా స్టోరీని సిద్ధం చేసుకునేందుకు హిమాలయాలకు వెళ్లాడు. అక్కడ ఆధ్యాత్మిక గురువులను కలిసి ఆశ్రమాల్లో నిదురించారు. అరి షడ్వర్గాలపై పట్టు సాధించి మూడేళ్లు కష్టపడి.. వెండితెరపై ఎవరు చూపించని కాన్సెప్ట్‌ను సిద్ధం చేసుకుని కథగా మలిచారు. 

కథ రెడీ అయిన తరువాత నాలుగేళ్ల కష్టం తరువాత అక్టోబర్ 10న ఈ సినిమా థియేటర్స్‌లో సందడి చేయనుంది. ఈ మూవీ ప్రయాణ సమయంలో తనకు ఎదురైన సంఘటనలు గుర్తుచేసుకున్నారు దర్శకుడు జయశంకర్. తనకు వెన్నముకగా నిలిచిన తన తండ్రి వంగ కనకయ్యని, బావ కె.వి.రావును కోల్పోయినట్లు చెప్పుకొచ్చారు. అందుకే ఈ మూవీని వారిద్దరికీ అంకితం చేస్తున్నానని ఆయన సోషల్ మీడియాలో ఓ ఎమోషనల్ పోస్ట్ చేశారు. 

అరి సినిమా ఇక ప్రేక్షకులు సొంతమని.. తనకు ఈ మూవీ ఎప్పటికీ ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుందని రాసుకొచ్చారు దర్శకుడు జయశంకర్. ఈ ప్రయాణంలో తండ్రి, బావ మరణించారని.. వారిద్దరిని కోల్పోయానని గుర్తు చేసుకున్నారు. వారిద్దరి ఆశీస్సులు ఈ సినిమాలోని ప్రతి ఫ్రేమ్‌పై ఉంటాయని.. ఈ సినిమాను వారికి అంకితం ఇస్తున్నానంటూ పోస్ట్ చేశారు.  ఈ పోస్ట్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

 

 

పేపర్ బాయ్ మూవీతో దర్శకుడిగా పరిచయం అయిన జయశంకర్.. అరిషడ్వర్గాలు అనే సరికొత్త కాన్సెప్ట్‌తో అరి సినిమాను తెరకెక్కించారు. ఈ మూవీలో వినోద్ వర్మ, అనసూయ భరద్వాజ్, సాయి కుమార్, వైవా హర్ష తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. మై నేమ్ ఈజ్ నోబడి అనే ఉపశీర్షకతో రూపొందిన అరి మూవీ శుక్రవారం (అక్టోబర్ 10) నుంచి ప్రేక్షకుల నుంచి అలరించనుంది.

