  Anasuya Bharadwaj: నా తప్పును అంగీకరిస్తున్నా.. అనసూయ బహిరంగ క్షమాపణలు

Anasuya Bharadwaj: నా తప్పును అంగీకరిస్తున్నా.. అనసూయ బహిరంగ క్షమాపణలు

Anasuya Shocking Comments  ఇటీవల సోషల్ మీడియా వల్ల సెలబ్రిటీల పాత మాటలు… పాత వీడియోలు మళ్లీ బయటకు వస్తూ పెద్ద చర్చలకు దారితీస్తున్నాయి. అలాంటి ఒక వివాదమే ఇప్పుడు యాంకర్ అనసూయ భరద్వాజ్..నటి రాశి మధ్య చోటు చేసుకుంది. గతంలో జబర్దస్త్ షోలో.. అనసూయ చేసిన వ్యాఖ్యలు తాజాగా వైరల్ కావడంతో ఈ విషయం పెద్ద దుమారం రేపింది.

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Jan 5, 2026, 05:35 PM IST



Anasuya Apologies : జబర్దస్త్ షోలో జరిగిన ఒక ఎపిసోడ్‌లో అనసూయ.. కమెడియన్ ఆదితో  మాట్లాడుతూ“నువ్వు రాశి గారి ఫలాలు గురించి మాట్లాడుతున్నావా?” అని వ్యాఖ్యానించారు. అప్పట్లో ఆ మాటలు సరదాగా నవ్వులకే పరిమితమయ్యాయి. కానీ తాజాగా ఆ వీడియో క్లిప్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో.. ఆ వ్యాఖ్యలపై తీవ్ర విమర్శలు మొదలయ్యాయి.

సాధారణంగా మహిళల గౌరవం, బాడీ షేమింగ్ అంశాలపై గట్టిగా మాట్లాడే వ్యక్తిగా అనసూయకు పేరు ఉంది. శివాజీ మహిళలపై చేసిన వ్యాఖ్యలకు ఆమె గతంలో తీవ్రంగా స్పందించారు. అలాంటి అనసూయే మరో మహిళ గురించి ఇలా మాట్లాడటం.. సరైనది కాదని నెటిజన్లు ప్రశ్నిస్తున్నారు.

ఈ వ్యాఖ్యలపై నటి రాశి కొంచెం సీరియస్ గానే స్పందించారు. “రాశి ఫలాలు అని సాధారణంగా అనడం నాకు అభ్యంతరం కాదు. కానీ ‘రాశి గారి ఫలాలు’ అని ప్రత్యేకంగా చెప్పడం అవమానంగా అనిపించింది. అది నన్నే ఉద్దేశించి మాట్లాడినట్టు ఫీలయ్యాను. అక్కడున్న జడ్జీలు కూడా నవ్వడం నన్ను బాధపెట్టింది” అని రాశి తెలిపారు.

 

ఈ వివాదం పెరగడంతో అనసూయ తాజాగా ఒక సోషల్ మీడియా పోస్ట్ ద్వారా రాశికి క్షమాపణ చెప్పారు. తన మాటల వల్ల బాధ కలిగితే అది ఉద్దేశపూర్వకం కాదని తెలిపారు. ప్రజలు మారతారు, నేర్చుకుంటారు అని చెప్పిన అనసూయ, మహిళల శరీరాలపై ఏర్పడే అభిప్రాయాలను ప్రశ్నించే స్థాయికి తాను మరింత బలంగా మారినట్టు పేర్కొన్నారు.

“మూడు సంవత్సరాల క్రితం నేను చేసిన ఒక షోలో.. తెలుగు సరిగ్గా రానితనంపై చేసిన స్కిట్ లో మీ పేరును ఉపయోగించి నా నోటి నుంచి డబల్ మీనింగ్ డైలాగ్ చెప్పించడం జరిగింది. ఇది రాయించి డైరెక్ట్ చేసిన వ్యక్తుల్ని నేను ఆ రోజే నిలదీసి అడిగి ఉండాల్సింది కానీ అప్పటికి నాకు ఉన్నటువంటి శక్తి అందుకు సహకరించలేదు. అది పొరపాటే.. please accept my apologies.. వెనక్కి వెళ్లి ఇప్పుడు నేను దాన్ని సరిదిద్దలేను. People change and evolve, ఆ షో లో ద్వంద్వార్ధపు మాటలని ఖండించడం దగ్గర నుంచి ఆ షో విడిచి పెట్టడం వరకు నాలోని ఆ మార్పు మీరు గమనించవచ్చు. ఈరోజు మహిళలందరి భద్రత గురించి గట్టిగా మాట్లాడుతున్న నాకు వ్యతిరేకంగా అప్పటి ఆ మాటలు తీసి hate campaign నడిపిస్తున్నారు. నన్ను షేమ్ చేయడానికి చేస్తున్న ఈ కథనాలు మీకు ఎంత ఇబ్బందికరంగా ఉన్నాయో ఊహించగలను. ఆ కార్యక్రమం దర్శక రచయిత నిర్మాతలు మీకు క్షమాపణలు చెప్పినా చెప్పకపోయినా నా బాధ్యతగా నా తప్పుని అంగీకరిస్తూ మీకు క్షమాపణ చెప్తున్నాను,” అన్ని రాసకొచ్చింది అనసూయ.

