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Anasuya Krishnashtami Dance: శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి రోజున అనసూయ మరో వివాదం..రాధా గెటప్‌పై నెటిజన్ల తీవ్ర ట్రోలింగ్!

Anasuya Krishnashtami Dance Video: శ్రీకృష్ణాజన్మాష్టమి పండుగను పురస్కరించుకుని ప్రముఖ టాలీవుడ్ యాంకర్, నటి అనసూయ భరద్వాజ్ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసిన ఒక ప్రత్యేక వీడియో ప్రస్తుతం తీవ్ర దుమారం రేపుతోంది. రాధా గెటప్‌లో ఆమె చేసిన నృత్యంపై నెటిజన్లు తీవ్ర విమర్శలు గుప్పిస్తూ ట్రోల్ చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో, సనాతన ధర్మం, వ్యక్తిగత విమర్శలపై అనసూయ తనదైన తీరులో స్పందించింది.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 04, 2026, 08:39 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 08:39 PM IST
Anasuya Krishnashtami Dance: శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి రోజున అనసూయ మరో వివాదం..రాధా గెటప్‌పై నెటిజన్ల తీవ్ర ట్రోలింగ్!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Anasuya Krishnashtami Dance: శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి రోజున అనసూయ మరో వివాదం..రాధా గెటప్‌పై నెటిజన్ల తీవ్ర ట్రోలింగ్!
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