Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /‘అన్బే డయానా’ మూవీతో రోజా పవర్‌ఫుల్ కమ్ బ్యాక్..సోనీ లివ్‌లో స్ట్రీమింగ్..

‘అన్బే డయానా’ మూవీతో రోజా పవర్‌ఫుల్ కమ్ బ్యాక్..సోనీ లివ్‌లో స్ట్రీమింగ్..

Roja Comeback movies: కథానాయిక కమ్ మాజీ మంత్రి రోజా గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు.తనదైన నటనతో ఎంతో మంది ప్రేక్షకుల హృదయాలను గెలుచుకుంది. ఆ తర్వాత పొలిటికల్ ఎంట్రీ ఇచ్చింది. అటు సిల్వర్ స్క్రీన్ పై ఇటు స్మాల్ స్క్రీన్ పై తనదైన శైలిలో దూసుకుపోతుంది. మధ్యలో పొలిటికల్‌గా బిజీ కావడంతో సినిమాలకు టీవీ కార్యక్రమాలకు దూరంగా ఉంటుంది. తాజాగా ఈమె ఓ తమిళ సినిమాతో ‘అన్బే డయానా’ మూవీతో రీ ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా సోనీ లివ్‌లో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 29, 2026, 12:24 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 03:30 PM IST
‘అన్బే డయానా’ మూవీతో రోజా పవర్‌ఫుల్ కమ్ బ్యాక్..సోనీ లివ్‌లో స్ట్రీమింగ్..
Image Credit: Roja Come Back movie (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
బస్సు నడుపుతుండగా గుండెపోటు.. అయినా 60 మంది ప్రాణాలు కాపాడిన RTC డ్రైవర్..
2
3
4
5