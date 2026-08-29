Anbe Diaya Streaming: ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న తమిళ సినిమా‘అన్బే డయానా’ చిత్రం థియేట్రికల్ గా మంచి విజయాన్ని సాధించింది. తాజాగా ఈ సినిమా ఇపుడు సోనీ లివ్లో తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. లవ్, కామెడీ నేపథ్యంలో నెటివిటీకి, మన సంస్కృతి,సాంప్రదాయాలు, కుటుంబ అనుబంధాల కలయికతో తెరకెక్కిన మేళవింపుగా రూపొందిన ఈ చిత్రం సోనీ లివ్ వేదికగా ప్రేక్షకులకు మరింత చేరువ అయింది.
చెన్నైలోని పెరంబూర్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కింది ‘అన్బే డయానా’. ఈ సినిమా కథ మన సంప్రదాయాలకు కట్టుబడి ఉండే ఓ యువకుడి జీవితంలో చోటుచేసుకునే ఊహించని మలుపుతో ఏం జరిగిందనే పాయింట్ చుట్టూ సాగుతుంది. స్వేచ్ఛగా జీవించే ఓ ఆంగ్లో-ఇండియన్ యువతితో అతడు లవ్లో పడటంతో రెండు విభిన్న ప్రపంచాలు ఏకం అవుతాయి. ఆ తర్వాత అతని జీవితంలో ఎలాంటి సంక్లిష్టత ఎదురైందనే పాయింట్ చుట్టూ ఈ సినిమా ఉంటుంది.
సోనీ లివ్ వేదికగా స్ట్రీమింగ్..
మిలియన్-డాలర్ స్టూడియోస్, నియో క్యాసిల్ క్రియేషన్స్, ఎరా ఎంటర్టైన్మెంట్స్ సంయుక్తంగా నిర్మించిన ‘అన్బే డయానా’ చిత్రంతో రోజా సెల్వమణి మళ్లీ వెండితెరపైకి రీఎంట్రీ ఇవ్వడం గమనార్హం. ఇందులో ఆమె పరి తల్లి సరళ పాత్రలో కనిపించారు. పరి ఎలవళగన్ కథ రాసి, దర్శకత్వం వహించారు. అంతేకాదు అతనే ఈ సినిమాలో హీరోగా నటించడం విశేషం. రమ్య రంగనాథన్ కథానాయికగా యాక్ట్ చేశారు. ఈ చిత్రంలో రోజా సెల్వమణి కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆమె పాత్ర కథకు మరింత ఆత్మీయతను, భావోద్వేగాన్ని తీసుకొచ్చిందీ చిత్రం.
ఈ సందర్భంగా .. రోజా సెల్వమణి మాట్లాడుతూ ..
‘అన్బే డయానా’ చిత్రంతో మళ్లీ వెండితెరపై ఎంట్రీ ఇవ్వటం నాకెంతో ప్రత్యేకం అని చెప్పాలి. ఈ సినిమా కథ నచ్చడంతో పాటు ఈ సినిమాలో ప్రేమ,ఆత్మీయత, కామెడీ, కుటుంబ అనుబంధాలు, భిన్నమైన సంస్కృతులను కలిపి చూపించిన తీరు నన్ను బాగా ఆకట్టుకుంది. సరళ పాత్రకు తనదైన వ్యక్తిత్వం, భావోద్వేగాలు ఉంటాయి. ఆ పాత్రక చేయడానికి ఒప్పుకున్నాను. ఇప్పుడు ఈ సినిమా సోనీ లివ్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతుండటం చాలా ఆనందంగా ఉంది. థియేటర్లలో సినిమాను ఆస్వాదించిన ప్రేక్షకులతో పాటు, అక్కడ చూడలేకపోయిన వారు కూడా ఇప్పుడు తమ ఇంటి నుంచే ఓటీటీలో ఈ చిత్రాన్ని చూడొచ్చని చెప్పుకొచ్చారు. మేం ఈ సినిమా కోసం కలిసి పనిచేసినప్పుడు ఎంతగా ఆస్వాదించామో, అంతే స్థాయిలో ప్రేక్షకులు ఈ సినిమా చూసి ఎంజాయ్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నట్టు తెలిపారు. రోజా సెల్వమణి కమ్బ్యాక్ చిత్రం ‘అన్బే డయానా’ను ఇప్పుడు సోనీ లివ్లో ఎక్స్క్లూజివ్గా స్ట్రీమింగ్లో చూసి ఆస్వాదించండి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.