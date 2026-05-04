Geetha Bhagat: కొత్త టాలెంట్‌ని ఎంకరేజ్ చేయబోతున్న యాంకర్ గీతా భగత్.. 'ఆరెంజ్ కాస్టింగ్' పేరుతో బిగ్ స్టెప్

Geetha Bhagat: టాలీవుడ్‌లో సినిమా ప్రమోషన్స్, ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్స్, సెలబ్రిటీ ఇంటర్వ్యూలతో బిజీగా ఉండే స్టార్ యాంకర్స్‌లో గీతా భగత్ ఒకరు. యాంకర్ సుమ తర్వాత ఆ రేంజ్‌లో వాక్చాతుర్యంతో, మంచి డ్రెస్సింగ్ తో అందర్నీ మెప్పించే యాంకర్ గీతా భగత్. ఎన్నో ఏళ్లుగా యాంకరింగ్‌తో మెప్పిస్తున్న గీతా భగత్..  ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో మరో నూతన అధ్యాయానికి  శ్రీకారం చుట్టారు.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : May 4, 2026, 05:59 PM IST

Anchor Geetha Bhagat Announcing New Agency: టాలీవుడ్‌లో సినిమా ప్రమోషన్స్, ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్స్, సెలబ్రిటీ ఇంటర్వ్యూలు అనగానే టక్కున గుర్తొచ్చే పేర్లలో యాంకర్ గీతా భగత్ కూడా ఒకరు అని చెప్పాలి. సుమ తర్వాత ఆ రేంజ్‌లో తన వాక్చాతుర్యంతో ఆకట్టుకునే యాంకర్ ఈమెనే అనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. డీసెంట్‌గా, హుందాగా ఈవెంట్స్‌ను హ్యాండిల్ చేయడం గీతా భగత్ స్టైల్.అంతేకాకుండా తనదైన పంచులతో, స్టార్స్‌ను ఇబ్బంది పెట్టకుండా క్రేజీ ఆన్సర్స్ రాబట్టడంలో కూడా గీతా భగత్‌కు మంచి పేరుంది. యాంకర్‌గా కెరీర్‌లో ఫుల్ బిజీగా ఉన్న ఆమె.. ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో మరో నూతన అధ్యాయానికి  శ్రీకారం చుట్టారు.

ఇటీవల నిర్మాతగా మారి ఈటీవీ విన్‌లో పలు చిన్న సినిమాలను నిర్మిస్తుంది. ఇప్పుడు మరో అడుగు ముందుకేసి కొత్తవాళ్లను ప్రోత్సహించడం కోసం క్యాస్టింగ్ ఏజెన్సీ కూడా మొదలుపెట్టింది. సినిమాల్లో నటించాలనే ఆసక్తి ఉండి, సరైన అవకాశాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి గీతా భగత్ ఓ గుడ్ న్యూస్ చెప్పారు. టాలెంట్ ఉన్న కొత్త నటీనటులను ఇండస్ట్రీకి పరిచయం చేసేందుకు 'ఆరెంజ్ కాస్టింగ్'(Orange Casting) పేరుతో ఒక కాస్టింగ్ ఏజెన్సీని ప్రారంభించారు. దీనికి సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటనను ఆమె తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేశారు.

తన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో 'ఆరెంజ్ కాస్టింగ్' లోగోను షేర్ చేస్తూ గీతా భగత్ ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ క్యాప్షన్ కూడా ఇచ్చారు. మంచి విషయాలను అనౌన్స్ చేయడానికి కాస్త లేట్ అయినా పర్వాలేదని చెబుతూ.. "ఆరెంజ్ కాస్టింగ్"ను అధికారికంగా ప్రకటించడం చాలా ఆనందంగా ఉందన్నారు. "మా ఈ ప్రయాణం ఎప్పుడో మొదలైంది. కొత్త ముఖాలను, టాలెంట్‌ను వెతికి పట్టుకుని.. ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ఇండస్ట్రీలో వాళ్లకు అవకాశాలు కల్పించడమే మా లక్ష్యం" అని ఆమె తన పోస్ట్‌లో రాసుకొచ్చారు. అలాగే "ఇది కేవలం ప్రారంభం మాత్రమే.. ఫ్యూచర్‌లో అదిరిపోయే అప్‌డేట్స్ రాబోతున్నాయి" అంటూ నెటిజన్లలో మరింత క్యూరియాసిటీ పెంచారు.

కొత్త టాలెంట్‌ను ఎంకరేజ్ చేయడానికి గీతా భగత్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంపై నెటిజన్లు, ఇండస్ట్రీ వర్గాలు అభినందనలు తెలుపుతున్నాయి. మరి ఈ కాస్టింగ్ ఏజెన్సీ ద్వారా టాలీవుడ్‌కు ఎంతమంది కొత్త యాక్టర్స్ పరిచయం అవుతారో వేచి చూడాలి.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

