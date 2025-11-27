Andhra King Taluka Review: ‘ఆంధ్ర కింగ్ తాలూకా’ రివ్యూ.. రామ్ పోతినేని హిట్ కొట్టినట్టేనా..

ఉపేంద్ర ఆంధ్రా కింగ్ గా .. ఆయన తాలూకా అభిమానిగా రామ్ పోతినేని హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘ఆంధ్ర కింగ్ తాలూకా’. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ భారీ నిర్మాణంలో మహేష్ కుమార్ దర్శకుడిగా పరిచయమైన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేసిందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం..
కథ విషయానికొస్తే..
సూర్య అలియాస్ ఆంధ్ర కింగ్ (ఉపేంద్ర) పెద్ద స్టార్ హీరో. అతని వందో సినిమా షూటింగ్ సమయంలో రూ. 3 కోట్లు తక్కువ పడటంతో సినిమాను ఆపేస్తున్నట్టు నిర్మాత ప్రకటిస్తాడు. అప్పటికే వరుసగా 9 సినిమాలు ఫ్లాప్ కావడంతో ఏ ఫైనాన్షియర్ ముందుకు రాడు. అయితే సూర్యతో కొన్ని సక్సెస్ ఫుల్ సినిమాలు తీసిన నిర్మాత.. అతని కుమారుడు హీరోగా నటిస్తున్న చిత్రంలో తండ్రి వేషం వేస్తే.. రూ. 3 కోట్లు ఇస్తానని ఆఫర్ చేస్తాడు. స్టార్ అయిన సూర్య అతని ఆఫర్ ను ఒప్పుకోవాలో లేదో అనే సంశయంలో ఉంటాడు. ? ఈ క్రమంలో హీరో అకౌంట్ లో సినిమాకు కావాల్సిన రూ. 3 కోట్లను ఆయన అభిమాని సాగర్ వేస్తాడు. తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో ఉన్న గొడ్లపల్లి అనే కరెంట్ కూడా లేని లంక గ్రామానికి చెందిన సాగర్ (రామ్ పోతినేని) ఆంధ్ర కింగ్ సూర్యకు పెద్ద అభిమాని.. జిల్లా హీరో అభిమాన సంఘం అధ్యక్షుడు. అంతేకాదు ఆంధ్రా కింగ్ తాలూకా అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాడు. ఈ క్రమంలో ఆంధ్ర కింగ్ గా పేరు పడ్డ ఉపేంద్ర అకౌంట్ లో సదరు అభిమాని మూడు కోట్ల రూపాయలు వేస్తాడు. బీదవాడైన హీరో ఫ్యాన్..తన అభిమాన హీరో సినిమా కోసం మూడు కోట్లు ఎలా అరెంజ్ చేసాడు. హీరో సినిమాకు రూ. 3 కోట్ల తక్కువయ్యానే విషయం ఎలా తెలుసుకున్నాడు. ఓ అభిమాని తన కోసం ఎలా కష్టపడ్డాడు. ఆ విషయం తెలిసిన సూర్య.. చివరకు తన అభిమాని సాగర్ ను కలుసుకున్నాడా.. ? మధ్యలో మహాలక్ష్మి థియేటర్ ఓనర్ కూతురు (భాగ్యశ్రీ బోర్సే)తో అతని ప్రేమ కథ. ఈ క్రమంలో హీరోకు అభిమానికి మధ్య ఏం జరిగిందనేదే ‘ఆంధ్ర కింగ్ తాలూకా’ స్టోరీ.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
దర్శకుడు మహేష్ కుమార్ ఓ స్టార్ హీరో, అతని అభిమానికి జరిగిన కథను 80వ దశకం నుంచి 2002 వరకు జరిగిన ప్రస్థానాన్ని ఈ సినిమాలో చూపించాడు. ఏ హీరో అభిమానికైనా..తన ఫేవరేట్ హీరో వేరే హీరో సినిమాల్లో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా చేయడాన్ని జీర్ణించుకోలేరు.ఇలా చేస్తే ఆ హీరో కెరీర్ ముగిసినట్టే అని భావిస్తారు. అలాంటి ఎన్నో హృద్యమైన విషయాలను తెరపై ఆవిష్కరించడంలో సక్సెస్ అయ్యాడు దర్శకుడు. ముఖ్యంగా స్టార్ హీరో వరుస ఫ్లాపుల్లో ఉండటంతో అతని సినిమాలకు ఫైనాన్స్ చేయడానికి ఎవరు ముందుకు రాకపోవడం అనేది వింతగా ఉంది. మాములుగా సినిమా హీరో అంటే అతని దగ్గర మినిమం కోటీశ్వరుడు అయి ఉంటాడు. అలాంటిది వంద సినిమాలు చేసిన హీరో దగ్గర కనీసం రూ. 3 కోట్లు కూడా లేకపోవడాన్ని చూపించడం లాజిక్ కు అందదు.
Also Read: చిరంజీవికి అమ్మగా.. అక్కగా.. చెల్లిగా..భార్యగా యాక్ట్ చేసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరోయిన్..
Also Read: ధర్మేంద్ర మొదటి భార్య ఎవరు..? విడాకులు ఇవ్వకుండానే ఎందుకు రెండో వివాహాం చేసుకున్నాడు..
పైగా హీరో అభిమాని అయిన సాగర్ .. తన అభిమాన హీరో సినిమాలు విడుదలయ్యే మహాలక్ష్మి థియేటర్ యజామాని కూతురును ప్రేమించడం.. ఆ విషయం తెలిసి అతని తండ్రి అతన్ని కొడతాడు. దీంతో ఛాలెంజ్ చేసిన తన లంక గ్రామంలో థియేటర్ కట్టి.. అందులో తన అభిమాన హీరో వందో చిత్రాన్ని ప్రదర్శిస్తా అని చెప్పి ఛాలెంజ్ చేస్తాడు. ఈ క్రమంలో కరెంట్ కూడా లేని గ్రామంలో థియేటర్ కట్టడానికి ఆ లంక గ్రామంలో ఉండే ఇసుకను అమ్మి ఆ వచ్చిన డబ్బులతో థియేటర్ కట్టే సీన్ అంత కన్విన్సింగ్ గా ఉండదు. పైగా తన అభిమాన హీరో సినిమా ఆగిపోకూడదని హీరోయిన్ ను త్యాగం చేసే సీన్.. అది తెలిసిన ఆంధ్ర కింగ్ సూర్య.. తన అభిమాని కోసం ఏం చేసాడనేది క్లైమాక్స్ సీన్ ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేసేలా ఉంది. చిన్నప్పటి నుంచి హీరో ఓ సినిమాలో చెప్పిన ఇన్స్ప్రేషన్ గీతంతో అతను జీవితంలో పై కొస్తాడు. సినిమాలో హీరో తండ్రి రావు రమేశ్ తో ఉన్న సీన్స్ ప్రేక్షకుల కంట తడిపెట్టిస్తాయి. క్లైమాక్స్ లో స్టార్ సూర్య బీభత్సమైన వర్షం పడుతున్న లంక గ్రామానికి వెళ్లడం.. అక్కడ లంక గ్రామం వర్షానికి మునిగిపోవడం.. చివర్లో ఆ ఊరి ప్రజలందరు సాగర్ కట్టిన థియేటర్ లో ఆశ్రయం పొందటం.. అక్కడ ఆంధ్ర కింగ్ వచ్చిన తన అభిమాని సాగర్ ను కలిసే సీన్స్ గుండెలను హత్తుకునేలా ఉన్నాయి. అయితే సదరు స్టార్ ఆ రోజు రాత్రి ఆగి నెక్ట్స్ డే వెళ్లినా..సరిపోతుంది కానీ.. సీన్ లో డెప్త్ కోసం ఆ సీన్ ను రాసుకున్నట్టు కనిపిస్తుంది.
ఓ ఫ్యాన్.. తన అభిమాన హీరోను వేరే ఇతర హీరోల ఫ్యాన్స్ ఏమైనా అంటే తట్టుకోలేకపోవడం.. అలా హీరోల ఫ్యాన్స్ మధ్య గ్యాంగ్ వార్ వంటి సీన్స్ ను మహేష్ చక్కగా ఆకట్టుకునేలా రాసుకున్నాడు.ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియా వేదికగా చాలా మంది అభిమానులు.. వేరే హీరోలను చులకన చేయడం.. సదరు ఫ్యాన్స్ వారికి కౌంటర్ ఇవ్వడం వంటివి ఇపుడు చూస్తున్నాము. 90, 2000ల కాలంలో హీరోల ఫ్యాన్స్ మధ్య వార్ అనేది తెరపై చూపించడంలో సక్సెస్ అయ్యాడు. చాలా మంది హీరోల అభిమానులు కనెక్ట్ అయ్యేలా సీన్స్ ను దర్శకుడు బాగా రాసుకున్నాడు. మొత్తంగా చూసుకుంటే ఈ మధ్యకాలంలో వచ్చే రొటీన్ రొడ్డు కొట్టుడు సినిమాలతో విసిగిపోయిన వారికి ఈ చిత్రం బెస్ట్ ఆప్షన్. కమర్షియల్ గా ఈ సినిమా ఏ మేరకు వర్కౌట్ అవుతుందనేది చూడాలి. దర్శకుడు ఈ కథను రాసుకున్న విధానం బాగుంది. హీరో, హీరోయిన్ మధ్య లవ్ సీన్స్ బోర్ తెప్పిస్తాయి. సాధారణంగా దర్శకులు హీరోల బయోపిక్స్ తీస్తుంటారు. కానీ మహేష్ మాత్రం తొలి సినిమాలోనే హీరో ఫ్యాన్ బయోపిక్ అని చెప్పి తెరకెక్కించడం విశేషం. ప్రతి హీరో ఫ్లాపుల్లో ఉంటే ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడుతారనేది సూర్య పాత్రలో చూపించాడు దర్శకుడు. ఆనాటి కాలాన్ని ఈ సినిమాలో చూపించిన విధానంగా బాగుంది. వివేక్ మెర్విన్ సంగీత ద్వయం బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ తో రెండు పాటలు ఆకట్టుకునేలా ఉన్నాయి. సినిమాటోగ్రఫీతో పాటు నిర్మాణ విలువులు రిచ్ గా ఉన్నాయి. గ్రాఫిక్స్ కూడా బాగున్నాయి. లంక గ్రామాల సెట్స్ బాగున్నాయి.
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
హీరో రామ్ పోతినేని సాగర్ అనే హీరో అభిమాని పాత్రలో ఒదిగిపోయాడనే కంటే జీవించాడు. ముఖ్యంగా తన అభిమాన హీరో కోసం చక్కర కేళి తీసుకురావడానికి ఏం చేసాడనే ఓ సీన్ లో అతని నటన హైలెట్ అని చెప్పాలి. ఫస్ట్ సీన్ నుంచి లాస్ట్ సీన్ వరకు అతని పాత్ర ప్రతి హీరో అభిమానికి కనెక్ట్ అవుతుంది. ఉపేంద్ర .. స్టార్ హీరో సూర్య పాత్రలో అన్ని ఎమోషన్స్ పండించాడు. ఆ పాత్రకు పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్ అని చెప్పాలి. ఓ తెలుగు హీరోను పెట్టినా.. సరిపోయేది. హీరోగా ఫ్లాపుల్లో ఉన్నపుడు ఆయా హీరోలు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఫేస్ చేస్తారనేది తన యాక్టింగ్ లో చేసి చూపెట్టాడు ఉపేంద్ర. భాగ్యశ్రీ బోర్సే.. వరసగా రెట్రో టైప్ మూవీస్ లో అలరిస్తుంది. మిస్టర్ బచ్చన్, కింగ్ డమ్, కాంత సినిమా తర్వాత మరోసారి రెట్రో తరహా సినిమాలో ఛాన్స్ రావడం మాములు విషయం కాదు. నటిగా మంచి మార్కులే కొట్టేసింది. హీరోయిన్ తండ్రి పాత్రలో మురళీ శర్మ, హీరో తండ్రి పాత్రలో యాక్ట్ చేసిన రావు రమేశ్ తమ పాత్రలకు న్యాయం చేశారు. హీరో ఫ్రెండ్ పాత్రలో నటించిన రాహుల్ రామకృష్ణ తన పాత్రలో ఒదిగిపోయాడు. మిగిలిన నటీనటులు తమ పరిధి మేరకు రాణించారు.
ప్లస్ పాయింట్స్
ఉపేంద్ర, రామ్ ల ఎనర్జిటిక్ నటన
స్టోరీ
స్క్రీన్ ప్లే
మైనస్ పాయింట్స్
స్లో నేరేషన్
రామ్, భాగ్యశ్రీ లవ్ ఎపిసోడ్
అక్కడ లాజిక్ లేని సీన్స్
పంచ్ లైన్.. ప్రతి హీరో అభిమానికి కనెక్ట్ అయ్యే ‘ఆంధ్ర కింగ్ తాలూకా’..
రేటింగ్: 3.5/5
Read more: Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..
Read more: నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.