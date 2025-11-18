Andhra King Taluka Trailer: సూపర్ స్టార్లపై అభిమానుల ప్రేమను కళ్ళకు కట్టినట్టు చూపించిన రామ్ సినిమా..!

Andhra King Taluka Trailer Talk: అంధ్రా కింగ్ తలూకా ట్రైలర్ చివరికి రిలీజ్ అయ్యింది. రామ్ ఈ సినిమాలో సాగర్ అనే ఒక వీరాభిమాని పాత్రలో కనిపించనున్నారు. అతను సూర్య అనే హీరోని విపరీతంగా అభిమానిస్తూ ఉంటారు. ఉపేంద్ర సూర్య పాత్రలో కనిపించి ఆకట్టుకున్నారు. ట్రైలర్ మొదట భాగంలో సాగర్ సూర్యను ఎంతగా అభిమానిస్తాడో స్పష్టంగా చూపించారు. అతనికి సూర్య అంటే కేవలం హీరో కాదు..అతని జీవితానికి మార్గదర్శకుడు అనే విధంగా ట్రైలర్ సాగుతుంది.
ట్రైలర్లో కొద్దిసేపటికి సాగర్ జీవితంలో ప్రేమ కూడా మొదలవుతుంది. భవ్యశ్రీ బోర్స్ హీరోయిన్గా కనిపిస్తూ సాగర్ను ఇష్టపడుతుంది. అయితే సాగర్ సూర్యపై చూపించే ప్రేమ, పిచ్చి చూసి ఆమె కూడా ఆశ్చర్యపోతుంది. ఇదే సమయంలో మురళీ శర్మ పాత్ర సాగర్ను ఎగతాళి చేయడంతో.. కథ భావోద్వేగ దిశగా మళ్ళుతుంది. ఈ సంఘటన తర్వాత హీరో సూర్య అనే సాగర్ కోసం వస్తారు అనేలా షార్ట్ చూపించాడు దర్శకుడు. ఇక అక్కడ ఉపేంద్ర చెప్పే డైలాగ్స్ స్టార్–ఫ్యాన్ బంధం ఎంత బలంగా ఉంటుందో అద్దం పడుతుంది.
ఒక డైలాగ్ మాత్రం ప్రేక్షకుల మనసుకు గట్టిగా ఆకట్టుకుంటుంది. “అతను ఉన్నారో లేదో నాకు తెలియకపోవచ్చు కానీ.. నేను ఈరోజు ఇలా ఉన్నదానికి కారణం మాత్రం అతనే” అని సూర్య చెప్పే డైలాగ్ రామ్ క్యారెక్టర్ ని హైలెట్ చేసింది. చివర్లో సాగర్ ఫ్రెండ్.. “సూర్య, సాగర్ కలిసినట్టే కనపడతారు కానీ కలవరు” అన్న మాటకు సాగర్ “కానీ ఇద్దరూ కలిసి చూడడానికి ఎంత బాగుంటారు కదా” అని చెప్పడం ట్రైలర్ను అందంగా ముగిస్తుంది.
సినిమా మొత్తం ‘ఫ్యాన్డ్మ్’ మీదే తిరుగుతుంది అని ఈ ట్రైలర్ చూస్తే అర్థమవుతుంది. ప్రస్తుతం యువకులు తమ అభిమాన హీరోలను ఎంత విపరీతంగా ప్రేమిస్తున్నారు అనేదాన్ని ఈ సినిమా తెరపై చూపిస్తుంది అని ఈ ట్రైలర్ చూసిన ప్రతి ఒక్కరికి అర్థం కావడం ఖాయం. కొందరికైతే సినిమా టైమ్పాస్, కానీ సాగర్లాంటి వారికి సినిమా అంటే జీవితం. ఈ పాత్రలో రామ్ చాలా చక్కగా నటించినట్టు కూడా ఈ ట్రైలర్లో కళ్లకు కట్టినట్టు కనిపిస్తోంది. ఈ సినిమా అతని కెరీర్లో ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రాజెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అన్నదమ్ముల సందేహం లేదు. దర్శకుడు మహేష్ బాబు పి ఈ కథ పై చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నారు.
భవ్యశ్రీ బోర్స్ క్యారెక్టర్ కూడా ఈ చిత్రంలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించనుంది. ఉపేంద్ర ట్రైలర్ లో తక్కువసేపు వచ్చినా బలమైన ప్రభావం చూపారు. వివేక్–మర్విన్ సంగీతం, సిద్ధార్థ నుని సినిమాటోగ్రఫీ ట్రైలర్కు మంచి హైలైట్ గా నిలిచాయి.
మొత్తానికి అంధ్రా కింగ్ తలూకా ట్రైలర్ హృదయాన్ని తాకే ఎంటర్టైనర్ను ప్రేక్షకులను అందించడం ఖాయం అనేలా కనిపిస్తోంది. ఇక ఈ ట్రైలర్ చూశాక..ఈ నెల 27న రిలీజ్ కానున్న ఈ సినిమాపై ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు పెరుగనున్నాయి.
