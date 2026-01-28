English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Venkatesh Anil Ravipudi: వెంకటేష్ తో అలాంటి సినిమా తీయను అని తేల్చి చెప్పేసిన అనిల్ రావిపూడి..!

Venkatesh Anil Ravipudi: వెంకటేష్ తో అలాంటి సినిమా తీయను అని తేల్చి చెప్పేసిన అనిల్ రావిపూడి..!

Anil Ravipudi: వెంకటేష్‌తో మరోసారి సినిమా చేస్తున్నారన్న వార్తలపై దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి ఫుల్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. ‘సంక్రాంతికి వస్తున్నాం’కు సీక్వెల్ కాదని, పూర్తిగా కొత్త కథతోనే ఈ సినిమా ఉంటుందని వెల్లడించారు.  

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Jan 28, 2026, 02:52 PM IST

Trending Photos

Priya Prakash Varrier: కన్నుకొట్టిన బ్యూటీ ఎటుపోయింది..మూడు సినిమాలకే మాయమైన ప్రియా ప్రకాష్ వారియర్..ఏం చేస్తుందంటే?
7
Priya Prakash Varrier
Priya Prakash Varrier: కన్నుకొట్టిన బ్యూటీ ఎటుపోయింది..మూడు సినిమాలకే మాయమైన ప్రియా ప్రకాష్ వారియర్..ఏం చేస్తుందంటే?
Anasuya: అనుమతిస్తే అనసూయకు గుడికట్టేస్తామంటున్న ఫ్యాన్.. పర్మిషన్ ఇవ్వండి అంటూ షాకింగ్‌ కామెంట్..!
5
Anasuya Shocking Comments
Anasuya: అనుమతిస్తే అనసూయకు గుడికట్టేస్తామంటున్న ఫ్యాన్.. పర్మిషన్ ఇవ్వండి అంటూ షాకింగ్‌ కామెంట్..!
Rashmika Marriage With Vijay Devarakonda: విజయ్ దేవరకొండతో పెళ్లి వల్ల ఐటమ్ సాంగ్ రిజెక్ట్ చేసిన రష్మిక..!
5
Rashmika Mandanna
Rashmika Marriage With Vijay Devarakonda: విజయ్ దేవరకొండతో పెళ్లి వల్ల ఐటమ్ సాంగ్ రిజెక్ట్ చేసిన రష్మిక..!
Arijit Singh: ఫుల్ ఫామ్‌లో ఉండగానే రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన స్టార్ సింగర్.. షాక్‌లో ఫ్యాన్స్..!
5
Singer Arijit Singh
Arijit Singh: ఫుల్ ఫామ్‌లో ఉండగానే రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన స్టార్ సింగర్.. షాక్‌లో ఫ్యాన్స్..!
Venkatesh Anil Ravipudi: వెంకటేష్ తో అలాంటి సినిమా తీయను అని తేల్చి చెప్పేసిన అనిల్ రావిపూడి..!

Sankranthiki Vasthunam Sequel: మన శంకర్ వరప్రసాద్ గారు ఇలాంటి బ్లాక్ బస్టర్ తరువాత.. అనిల్ రావిపూడి వచ్చే సంక్రాంతికి ఎలాంటి సినిమాతో వస్తాడు అని అందరూ తెగ ఎదురుచూస్తున్నారు. వెంకటేష్‌తో మరోసారి సినిమా చేస్తున్నారన్న వార్తలు వినిపించాయి. ప్రతి సంక్రాంతికి ఈ దర్శకులు తప్పకుండా ఏదో ఒక ఫ్యామిలీ చిత్రంతో వస్తారు అన్న విషయం తెలిసిందే. ఈ సంవత్సరం చిరంజీవితో రాగా వచ్చే సంవత్సరం ఇప్పటికే మూడువసరస విజయాలు అందుకున్న వెంకటేష్ రాబోతున్నాడు అన్న వార్త గట్టిగా. అంతేకాకుండా ఈ సినిమా సంక్రాంతికి వస్తున్నాం లేదా ఎఫ్2 సీక్వెల్ అయ్యి ఉండొచ్చు అన్న వార్తలు కూడా వినిపించాయి. 

Add Zee News as a Preferred Source

కానీ ప్రస్తుతం అందుతున్న విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం..అనిల్ రావిపూడి ఈసారి పూర్తిగా కొత్త కథతో ముందుకు వెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నారంట. అదే ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. ఆయన ఎలాంటి పరిస్థితిలో కూడా.. ప్రస్తుతం ఆ రెండు సినిమాలకు సీక్వెల్ తీయను అని కూడా నిర్మాతలకు క్లారిటీ ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.

సాధారణంగా హిట్ సినిమా వచ్చిన తర్వాత దానికి సీక్వెల్ తీస్తే బాక్సాఫీస్ దగ్గర అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. అభిమానులు కూడా అదే ఆశిస్తారు. కానీ అనిల్ రావిపూడి మాత్రం ఆ మార్గాన్ని ఎంచుకోవడం లేదంట. తనకు కథే ముఖ్యమని.. కొత్త ఐడియా ఉంటేనే సినిమా చేయాలన్న ఆలోచనలతో ఉన్నట్టు చెప్పారంట. ఎఫ్2 తర్వాత వచ్చిన ఎఫ్3 పరవాలేదు అనిపించుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఇక ఆ సినిమా కాకుండా మళ్లీ అలా సీక్వెల్ చేసే ఉద్దేశం లేదు అని దర్శకుడు ఫిక్స్ అయినట్టు సమాచారం. సీక్వెల్ వల్ల వచ్చే సేఫ్ జోన్ కంటే..కొత్త కథతో వచ్చే ఛాలెంజ్‌నే ఆయన ఇష్టపడినట్లు తెలుస్తోంది.

అంతేకాకుండా వచ్చే సంవత్సరం సంక్రాంతికి వెంకటేష్ హీరోగా తన దర్శకత్వంలో రాబోతున్న చిత్రం కి ఫ్రెష్ కథ రాసుకున్నారు అంట. ఈ సినిమా నిర్మాత సాహు గారపాటి ప్రొడ్యూసర్ కా వ్యవహరించబోతున్నారు. గతంలో కలిసి మంచి సినిమాలు చేసిన అనిల్ – సాహు గారపాటి కాంబినేషన్.. మళ్లీ రిపీట్ అవుతోంది. ఇద్దరి మధ్య మంచి అండర్‌స్టాండింగ్ ఉండటంతో ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. నిర్మాతలతో ఉన్న నమ్మకం, సహకారం కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్ ఫిక్స్ కావడానికి ప్రధాన కారణంగా మారిందని ఇండస్ట్రీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

వెంకటేష్ – అనిల్ రావిపూడి కలయిక అంటే ప్రేక్షకులకు ఫుల్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ గుర్తుకొస్తుంది. కామెడీ, ఫ్యామిలీ ఎమోషన్, మెసేజ్ అన్నీ బ్యాలెన్స్‌లో ఉండేలా అనిల్ సినిమాలు ఉంటాయి. ఈసారి కూడా అదే స్టైల్‌లో, కానీ కొత్త ట్రీట్ ఇస్తారని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు. ఇది సీక్వెల్ కాకపోయినా.. అంతకు మించిన ఎంటర్‌టైనర్ అవుతుందని టాక్.

కొత్త కథ, వెంకటేష్ నటన, సాహు గారపాటి నిర్మాణం, అనిల్ దర్శకత్వం… ఇవన్నీ కలిస్తే మరో హిట్ ఖాయం అన్న నమ్మకం టాలీవుడ్‌లో బలంగా వినిపిస్తోంది. ఇప్పుడు ఈ ప్రాజెక్ట్ అధికారిక ప్రకటన కోసం అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..

Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి. 

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Sankranthiki Vasthunam sequelAnil Ravipudi clarificationVenkatesh Anil Ravipudi movieSankranthi 2026 Telugu movieVenkatesh next film

Trending News