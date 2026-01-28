Venkatesh Anil Ravipudi: వెంకటేష్ తో అలాంటి సినిమా తీయను అని తేల్చి చెప్పేసిన అనిల్ రావిపూడి..!

Sankranthiki Vasthunam Sequel: మన శంకర్ వరప్రసాద్ గారు ఇలాంటి బ్లాక్ బస్టర్ తరువాత.. అనిల్ రావిపూడి వచ్చే సంక్రాంతికి ఎలాంటి సినిమాతో వస్తాడు అని అందరూ తెగ ఎదురుచూస్తున్నారు. వెంకటేష్తో మరోసారి సినిమా చేస్తున్నారన్న వార్తలు వినిపించాయి. ప్రతి సంక్రాంతికి ఈ దర్శకులు తప్పకుండా ఏదో ఒక ఫ్యామిలీ చిత్రంతో వస్తారు అన్న విషయం తెలిసిందే. ఈ సంవత్సరం చిరంజీవితో రాగా వచ్చే సంవత్సరం ఇప్పటికే మూడువసరస విజయాలు అందుకున్న వెంకటేష్ రాబోతున్నాడు అన్న వార్త గట్టిగా. అంతేకాకుండా ఈ సినిమా సంక్రాంతికి వస్తున్నాం లేదా ఎఫ్2 సీక్వెల్ అయ్యి ఉండొచ్చు అన్న వార్తలు కూడా వినిపించాయి.
కానీ ప్రస్తుతం అందుతున్న విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం..అనిల్ రావిపూడి ఈసారి పూర్తిగా కొత్త కథతో ముందుకు వెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నారంట. అదే ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. ఆయన ఎలాంటి పరిస్థితిలో కూడా.. ప్రస్తుతం ఆ రెండు సినిమాలకు సీక్వెల్ తీయను అని కూడా నిర్మాతలకు క్లారిటీ ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.
సాధారణంగా హిట్ సినిమా వచ్చిన తర్వాత దానికి సీక్వెల్ తీస్తే బాక్సాఫీస్ దగ్గర అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. అభిమానులు కూడా అదే ఆశిస్తారు. కానీ అనిల్ రావిపూడి మాత్రం ఆ మార్గాన్ని ఎంచుకోవడం లేదంట. తనకు కథే ముఖ్యమని.. కొత్త ఐడియా ఉంటేనే సినిమా చేయాలన్న ఆలోచనలతో ఉన్నట్టు చెప్పారంట. ఎఫ్2 తర్వాత వచ్చిన ఎఫ్3 పరవాలేదు అనిపించుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఇక ఆ సినిమా కాకుండా మళ్లీ అలా సీక్వెల్ చేసే ఉద్దేశం లేదు అని దర్శకుడు ఫిక్స్ అయినట్టు సమాచారం. సీక్వెల్ వల్ల వచ్చే సేఫ్ జోన్ కంటే..కొత్త కథతో వచ్చే ఛాలెంజ్నే ఆయన ఇష్టపడినట్లు తెలుస్తోంది.
అంతేకాకుండా వచ్చే సంవత్సరం సంక్రాంతికి వెంకటేష్ హీరోగా తన దర్శకత్వంలో రాబోతున్న చిత్రం కి ఫ్రెష్ కథ రాసుకున్నారు అంట. ఈ సినిమా నిర్మాత సాహు గారపాటి ప్రొడ్యూసర్ కా వ్యవహరించబోతున్నారు. గతంలో కలిసి మంచి సినిమాలు చేసిన అనిల్ – సాహు గారపాటి కాంబినేషన్.. మళ్లీ రిపీట్ అవుతోంది. ఇద్దరి మధ్య మంచి అండర్స్టాండింగ్ ఉండటంతో ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. నిర్మాతలతో ఉన్న నమ్మకం, సహకారం కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్ ఫిక్స్ కావడానికి ప్రధాన కారణంగా మారిందని ఇండస్ట్రీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
వెంకటేష్ – అనిల్ రావిపూడి కలయిక అంటే ప్రేక్షకులకు ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ గుర్తుకొస్తుంది. కామెడీ, ఫ్యామిలీ ఎమోషన్, మెసేజ్ అన్నీ బ్యాలెన్స్లో ఉండేలా అనిల్ సినిమాలు ఉంటాయి. ఈసారి కూడా అదే స్టైల్లో, కానీ కొత్త ట్రీట్ ఇస్తారని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు. ఇది సీక్వెల్ కాకపోయినా.. అంతకు మించిన ఎంటర్టైనర్ అవుతుందని టాక్.
కొత్త కథ, వెంకటేష్ నటన, సాహు గారపాటి నిర్మాణం, అనిల్ దర్శకత్వం… ఇవన్నీ కలిస్తే మరో హిట్ ఖాయం అన్న నమ్మకం టాలీవుడ్లో బలంగా వినిపిస్తోంది. ఇప్పుడు ఈ ప్రాజెక్ట్ అధికారిక ప్రకటన కోసం అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
