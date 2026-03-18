Anirudh: అనిరుధ్ రవిచందర్ ‘అల్బుకర్క్యూ రికార్డ్స్’తో యూనివర్సల్ మ్యూజిక్ ఇండియా టై అప్..

Anirudh New Music Tie Up: అనిరుధ్ రవిచంద్రన్ కొత్తగా కుదుర్చుకన్న ఈ గ్లోబల్ ఒప్పందం ద్వారా దక్షిణ భారత సంగీత మార్కెట్లో తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. ఇప్పటికే అత్యంత ప్రభావవంతమైన కళాకారులతో అనుబంధం కలిగి ఉండబోతున్నాడు. ఈ ఒప్పందం లో భాగంగా పాప్, హిప్-హాప్ సంగీతం అందించబోతున్నాడు. ఈ రకంగా యూనివర్సల్ మ్యూజిక్ ఇండియా వారికి మ్యూజిక్ రంగంలో పెరుగుతున్న ప్రాతినిధ్యం మరింత బలపడుతుంది.మ్యూజిక్ ఎంటర్టైన్మెంట్ రంగంలో వరల్డ్ లోనే నెంబర్ వన్ అయిన యూనివర్సల్ మ్యూజిక్ గ్రూప్ కు చెందిన యూనివర్సల్ మ్యూజిక్ ఇండియా, ప్రముఖ గాయకుడు-సంగీత దర్శకుడు అనిరుధ్ రవిచందర్ ఇటీవల సొంతంగా స్టార్ట్ చేసిన రికార్డ్ లేబుల్ అల్బుకర్క్యూ రికార్డ్స్ తో ప్రత్యేక అవగాహన ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకుంది. ఈ భాగస్వామ్యం ద్వారా యూనివర్సల్ మ్యూజిక్ ఇండియా, అల్బుకర్కీ రికార్డ్స్, అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతంలో పాప్ సంగీతంతో పాటు హిప్-హాప్ మ్యూజిక్ ను ప్రేక్షకులకు అందించనున్నారు. వీళ్లిద్దరు కలిసి టాలెంటెడ్ మ్యూజిక్ కళాకారులను పరిశ్రమకు పరిచయం చేయనున్నారు. ఈ లేబుల్ కింద విడుదలయ్యే తొలి మ్యూజిక్ ప్రాజెక్ట్లో అనిరుధ్ పాల్గొన్నాడు. అది కూడా ఏప్రిల్ మొదటి వారంలో కొత్తగా విడుదల చేయనున్నారు.
గత 15 యేళ్లలో అనిరుధ్ రవిచందర్ సాధించిన విజయాల పరంపర గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువ. తెలుగులో అజ్ఞాతవాసి, దేవర వంటి పలు చిత్రాలకు సంగీతం అదించారు. ఇక 2012లో స్వరకర్తగా అరంగేట్రం చేసిన ఆయన, ప్రపంచవ్యాప్తంగా వైరల్ అయిన తన హిట్ పాట ‘వై దిస్ కొలవెరి డి’ ద్వారా విపరీతమైన ఖ్యాతి గడించాడు. ఆ తర్వాత ఇప్పటి వరకు 770కి పైగా పాటల ద్వారా మొత్తం 13 బిలియన్కు పైగా ఆడియో స్ట్రీమ్స్ ను ఆయన సాధించడం విశేషం. దీంతో మొత్తం స్ట్రీమ్స్ పరంగా స్పాటిఫైలో అత్యధిక స్ట్రీమ్స్ పొందిన దక్షిణ భారతీయ కళాకారుడిగా నంబర్-1 స్థానాన్ని అనిరుథ్ దక్కించుకున్నారు. తమిళ ఒరిజినల్ సౌండ్ట్రాక్ (ఒ.ఎస్.టి.) రంగంలో ఎక్కువగా కోరుకునే సంగీత దర్శకుల్లో ఆయన ఒకరు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా చార్ట్లను అధిరోహించిన అనేక పాటలు ఆయన ఖాతాలో ఉన్నాయి. వాటిలో హుకుమ్, వాతీ కమింగ్, అరబిక్ కుతు, మోనికా,ఎ23 థీమ్, ఆజా రాజా, అయా షేర్ తదితర పాటలు గ్లోబల్ హిట్స్ గా నిలిచాయి.
ఈ అవగాహన ఒప్పందంపై అనిరుధ్ రవిచందర్ మాట్లాడుతూ.. అల్బుకర్క్యూ రికార్డ్స్ ను కళాకారుల ఆధ్వర్యంలో నడిచే స్వదేశీ రికార్డ్ లేబుల్గా, సొంత టాలెంట్ ను ప్రోత్సహిస్తూ వారి సంగీతాన్ని ప్రపంచ వేదికపైకి తీసుకెళ్లాలనే లక్ష్యంతో ఇది స్థాపించినట్టు తెలిపాడు. ఈ కార్యక్రమంలో యూనివర్సల్ మ్యూజిక్ ఇండియా ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.
