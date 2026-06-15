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Anirudh: మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనిరుథ్ సంచలనం.. కొత్త ఛాప్టర్‌కు శ్రీకారం..

Anirudh: దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమలో యువ సంగీత సంచలనం అనిరుథ్ గురించి కొత్తగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఈయన తమిళం, తెలుగు, హిందీ సహా పలు చిత్రాలతో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. తాజాగా ఈయన కొత్త అధ్యాయానికి శ్రీకారం చుట్టాడు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 15, 2026, 07:50 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 07:50 PM IST
Anirudh: మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనిరుథ్ సంచలనం.. కొత్త ఛాప్టర్‌కు శ్రీకారం..
Image Credit: Anirudh (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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Anirudh: మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనిరుథ్ సంచలనం.. కొత్త ఛాప్టర్‌కు శ్రీకారం..
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