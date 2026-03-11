English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
Anjana Devi: మెగా మదర్ కొణిదెల అంజనా దేవికి అరుదైన గౌరవం.. బాపు బొమ్మ విశ్వ మహిళ అవార్డు..

Anjana Devi: ప్రముఖ నటి - బాపు బొమ్మ గా ఫేమసైన దివ్యవాణి సారథ్యంలో అంగరంగ వైభవంగా ‘బాపు బొమ్మ విశ్వ మహిళ’ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం జరిగిగింది. ఈ అవార్డుల్లో తొలి పురస్కారం మెగా మాతృమూర్తి శ్రీమతి కొణిదెల అంజనా దేవికి ప్రధానం చేశారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 11, 2026, 08:30 PM IST

Anjana Devi Bapu Bomma Viswa Mahila Puraskaram :బాపుబొమ్మగా తెలుగువారి గుండెల్లో శాశ్వత స్థానం సంపాదించుకుని, సామాజిక - రాజకీయ రంగాల్లోనూ తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటి దివ్యవాణి. తాజాగా  అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని "బాపు బొమ్మ - విశ్వ మహిళ" పేరిట 2026 వ సంవత్సరానికిగాను అవార్డ్స్ ప్రదానం చేయడం జరిగింది. ఇందులో చిరంజీవి, పవన్ కళ్యాణ్ ల మాతృమూర్తి శ్రీమతి కొణిదెల అంజనా దేవికి తొలి పురస్కారం ప్రధానం చేశారు. ఇక దివంగత రెబెల్ స్టార్ కృష్ణంరాజు సతీమణి శ్రీమతి శ్యామలాదేవి, యాంకర్ స్వప్న, జనేతా కంచర్ల (యు.ఎస్.ఎ), డాక్టర్ వెన్నెల గద్దర్, డాక్టర్ పద్మజా చంద్రకాంత్, సమీరా భరద్వాజ్, రేఖారాణి, డి. జ్యోతిరెడ్డి (యు.ఎస్.ఎ) తదితర ప్రముఖ మహిళామణులు పురస్కారాలు అందుకున్నవారిలో ఉన్నారు. 

ఈ కార్యక్రమానికి తెలంగాణ మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు సౌజన్యంతో హైదరాబాద్, దసపల్లా హోటల్ లో అత్యంత వైభవంగా ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. మరోవైపు ఈ వేడుకకు  తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు మహేష్ గౌడ్, ప్రముఖ మీడియా అధినేత కంఠంనేని రవిశంకర్, ప్రముఖ నటుడు - రచయిత హర్షవర్ధన్, డిప్యూటీ కలెక్టర్ ఇ. వెంకటాచారి, అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ ఎమ్. కిరణ్ కుమార్ తదితరులు ఛీఫ్ గెస్టులుగా హాజరయ్యారు. 

సినీ రంగంతో పాటు రాజకీయ, సామాజిక  రంగాల్లోనూ విశేష సేవలందిస్తున్న దివ్య వాణి... "బాపు బొమ్మ- విశ్వ మహిళ" పేరుతో ప్రారంభించిన ఈ ప్రతిష్టాత్మక పురస్కారం.. మెగా మాతృమూర్తి శ్రీమతి కొణిదెల అంజనీదేవితో మొదటు పెట్టడం  అభినందనీయమని అక్కడకు వచ్చిన వక్తలు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. 

వివిధ రంగాల్లో విశేష ప్రతిభ కనబరుస్తున్న మహిళలను సన్మానించుకోవడం ద్వారా సమాజంలోని సాటి మహిళామణులందరిలో స్ఫూర్తిని నింపాలనే ఉద్దేశ్యంతో ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టనట్టు నటి దివ్యవాణి తెలిపారు. తెలంగాణలో మహిళా సాధికారత కోసం కృషి చేస్తున్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వానికి దివ్యవాణి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు. "బాపు బొమ్మ - విశ్వమహిళ అవార్డ్స్" వేడుకలు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలో మాత్రమే కాకుండా, దేశవ్యాప్తంగా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా నిర్వహించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నట్టు ఈ సందర్భంగా గా దివ్యవాణి ప్రకటించడం విశేషం. 

