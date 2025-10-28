English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Rajinikanth and Dhanush: రజనీకాంత్ , ధనుష్ ఇళ్లకు మళ్లీ బాంబు బెదిరింపులు... పోలీసులు హైఅలర్ట్..

Rajinikanth and Dhanush: రజనీకాంత్ , ధనుష్ ఇళ్లకు మళ్లీ బాంబు బెదిరింపులు... పోలీసులు హైఅలర్ట్..

Bomb thereat calls to Rajinikanth home: బాంబు బెదిరింపుకాల్ రావడంతో చెన్నై పోలీసులు హైఅలర్ట్ అయ్యారు. ప్రత్యేంగా దీనిపై విచారణ చేపట్టారు. గతంలో కూడా పలు పర్యాయాలు బాంబు బెదిరింపుల కాల్స్ వచ్చిన విషయం తెలిసిందే.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 28, 2025, 02:44 PM IST
  • రజనీకాంత్, ధనుష్ ఇళ్లకు బాంబు బెదిరింపు కాల్స్..
  • రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు..

Trending Photos

Traffic Challan: వాహనదారులకు గుడ్‌ న్యూస్‌.. చలాన్లు ఫ్రీగా ఇలా మాఫీ చేసుకోండి..!!
10
Lok Adalat
Traffic Challan: వాహనదారులకు గుడ్‌ న్యూస్‌.. చలాన్లు ఫ్రీగా ఇలా మాఫీ చేసుకోండి..!!
Indian Currency Value: మన దేశం నుంచి రూ. 10 వేలు తీసుకెళితే.. ఆ దేశంలో కోటీశ్వరుడు కావొచ్చు..!
6
Iran currency
Indian Currency Value: మన దేశం నుంచి రూ. 10 వేలు తీసుకెళితే.. ఆ దేశంలో కోటీశ్వరుడు కావొచ్చు..!
Bank Holidays: కస్టమర్లకు అలర్ట్.. అక్టోబర్ 27, 28 వరుసగా రెండు రోజులు బ్యాంకులకు సెలవులు..!
5
Tomorrow Bank Holiday
Bank Holidays: కస్టమర్లకు అలర్ట్.. అక్టోబర్ 27, 28 వరుసగా రెండు రోజులు బ్యాంకులకు సెలవులు..!
Gold Rate Today: 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 10వేలు తగ్గింది.. అక్టోబర్ 28వ తేదీ మంగళవారం ధరలు తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస్తారు..!!
7
Gold Rate Today
Gold Rate Today: 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 10వేలు తగ్గింది.. అక్టోబర్ 28వ తేదీ మంగళవారం ధరలు తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస్తారు..!!
Rajinikanth and Dhanush: రజనీకాంత్ , ధనుష్ ఇళ్లకు మళ్లీ బాంబు బెదిరింపులు... పోలీసులు హైఅలర్ట్..

Another Bomb threat calls to Rajinikanth and hero Dhanush home: ఇటీవల కొంత మంది ఆకతాయిలు తరచుగా వీఐపీలు, రాజకీయ ప్రముఖులు,సెలబ్రీటీలను టార్గెట్ చేసుకుంటున్నారు. కొంత మంది కేటుగాళ్లు తరచుగా స్కూళ్లకు,విమానాశ్రయాలకు బాంబు బెదిరింపుల కాల్స్, మెయిల్స్ చేస్తున్నారు. దీంతో పోలీసులు ఉరుకులు పరుగుల మధ్య అక్కడకు వెళ్తున్నారు. తీరా అక్కడకు వెళ్లే సరికి అలాంటిది ఏమి ఉండటంలేదు. ఇలాంటి ఘటనలు ఇటీవల మరీ ఎక్కువగా మారాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

తాజాగా.. తమిళ టాప్ హీరోలు రజనీకాంత్, హీరో ధనుష్ ఇళ్లకు బాంబు బెదిరింపుల కాల్స్,మెయిల్స్ రావడం పెనుదుమారంగా మారిరంది. చెన్నై డీజీపీ కార్యాలయానికి మంగళవారం తెల్లవారు జామున ఈ మేరకు ఈ మెయిల్స్ వచ్చాయి. దీంతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు రజనీకాంత్, ధనుష్ లకు ఫోన్ చేసి అప్రమత్తంగ చేశారు. స్థానిక పోలీసులు రంగంలోకి దిగి జాగీలాలతో సెర్చింగ్ నిర్వహించారు.  

రజనీకాంత్ , ధనుష్ లతో పాటు కీల్పాక్కంలో ఉన్న టీఎన్ సీసీ ప్రెసిడెంట్ సెల్వపెరుతంగై ఇంటిని పేల్చేస్తామని ఈమెయిల్ వచ్చింది.ఈ నేపథ్యంలో పోలీసులు ఉరుకులు పరుగుల మీద అక్కడకు చేరుకున్నారు.  ఈనెల మొదట్లో 3వ తేదీన సీఎం స్టాలిన్ ఇంటికి బాంబు బెదిరింపులు వచ్చాయి. ఆతర్వాత.. త్రిష,  బీజేపీ ప్రధాన కార్యలయం, డీజీపీ ఆఫీసు, రాజ్ భవన్ బాంబు బెదిరింపులు వచ్చాయి.

Read more: Delhi Acid Attack Case Video: ఢిల్లీ యాసిడ్ కేసులో బిగ్ ట్విస్ట్.. తండ్రి కామానికి కూతురు సపోర్ట్.. వుమెన్ సింపతికార్డు ఇలానా..?.. వీడియో..

ఆ తర్వాత మరల  13న మరోసారి ఎంకే స్టాలిన్, రజనీకాంత్ ఇళ్లకు బెదిరింపులు వచ్చాయి. వరుస బాంబు బెదిరింపుల మెయిల్స్ , కాల్స్ నేపథ్యంలో పోలీసులు ఘటనలపై సీరియస్ అయ్యారు. ప్రత్యేకంగా వీటిపై పోలీసుల్ని రంగంలోకి దింపారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

RajinikanthHero DhanushBomb threat callsChennaibomb threat to Rajinikanth house

Trending News