Rajinikanth and Dhanush: రజనీకాంత్ , ధనుష్ ఇళ్లకు మళ్లీ బాంబు బెదిరింపులు... పోలీసులు హైఅలర్ట్..

Another Bomb threat calls to Rajinikanth and hero Dhanush home: ఇటీవల కొంత మంది ఆకతాయిలు తరచుగా వీఐపీలు, రాజకీయ ప్రముఖులు,సెలబ్రీటీలను టార్గెట్ చేసుకుంటున్నారు. కొంత మంది కేటుగాళ్లు తరచుగా స్కూళ్లకు,విమానాశ్రయాలకు బాంబు బెదిరింపుల కాల్స్, మెయిల్స్ చేస్తున్నారు. దీంతో పోలీసులు ఉరుకులు పరుగుల మధ్య అక్కడకు వెళ్తున్నారు. తీరా అక్కడకు వెళ్లే సరికి అలాంటిది ఏమి ఉండటంలేదు. ఇలాంటి ఘటనలు ఇటీవల మరీ ఎక్కువగా మారాయి.
తాజాగా.. తమిళ టాప్ హీరోలు రజనీకాంత్, హీరో ధనుష్ ఇళ్లకు బాంబు బెదిరింపుల కాల్స్,మెయిల్స్ రావడం పెనుదుమారంగా మారిరంది. చెన్నై డీజీపీ కార్యాలయానికి మంగళవారం తెల్లవారు జామున ఈ మేరకు ఈ మెయిల్స్ వచ్చాయి. దీంతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు రజనీకాంత్, ధనుష్ లకు ఫోన్ చేసి అప్రమత్తంగ చేశారు. స్థానిక పోలీసులు రంగంలోకి దిగి జాగీలాలతో సెర్చింగ్ నిర్వహించారు.
రజనీకాంత్ , ధనుష్ లతో పాటు కీల్పాక్కంలో ఉన్న టీఎన్ సీసీ ప్రెసిడెంట్ సెల్వపెరుతంగై ఇంటిని పేల్చేస్తామని ఈమెయిల్ వచ్చింది.ఈ నేపథ్యంలో పోలీసులు ఉరుకులు పరుగుల మీద అక్కడకు చేరుకున్నారు. ఈనెల మొదట్లో 3వ తేదీన సీఎం స్టాలిన్ ఇంటికి బాంబు బెదిరింపులు వచ్చాయి. ఆతర్వాత.. త్రిష, బీజేపీ ప్రధాన కార్యలయం, డీజీపీ ఆఫీసు, రాజ్ భవన్ బాంబు బెదిరింపులు వచ్చాయి.
ఆ తర్వాత మరల 13న మరోసారి ఎంకే స్టాలిన్, రజనీకాంత్ ఇళ్లకు బెదిరింపులు వచ్చాయి. వరుస బాంబు బెదిరింపుల మెయిల్స్ , కాల్స్ నేపథ్యంలో పోలీసులు ఘటనలపై సీరియస్ అయ్యారు. ప్రత్యేకంగా వీటిపై పోలీసుల్ని రంగంలోకి దింపారు.
