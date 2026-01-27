English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Jana Nayagan: జన నాయగన్‌కు మరో షాక్.. కోర్టు తీర్పుతో మరింత ఆలస్యం!

Jana Nayagan: జన నాయగన్ సినిమాకు ఊరట అనుకున్న.. కోర్టు తీర్పు రద్దు కావడంతో.. విజయ్ మూవీ విడుదల మరింత ఆలస్యం అయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ఎప్పుడెప్పుడు విడుదలవుతుందా అని విజయ అభిమానిని ఎదురుచూస్తున్న ఈ సినిమా మరికొన్ని రోజులు వాయిదా పడటం తప్పేలా లేదు.  

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Jan 27, 2026, 01:44 PM IST

Jana Nayagan:  తమిళ స్టార్ హీరో దళపతి విజయ్ నటిస్తున్న కొత్త సినిమా జన నాయగన్ ఇప్పుడు పెద్ద చిక్కుల్లో పడింది. ఈ సినిమా సంక్రాంతికి విడుదల కావాలని ప్లాన్ చేశారు. కానీ ఇప్పటివరకు థియేటర్లకు రావడం లేదు. దీనికి కారణం సినిమా సెన్సార్ విషయంలో జరుగుతున్న న్యాయపోరాటమే.

Add Zee News as a Preferred Source

మొదటగా, మద్రాస్ హైకోర్టులోని సింగిల్ జడ్జ్ బెంచ్ ఈ సినిమాకు U/A సర్టిఫికెట్ ఇవ్వాలి అని సెన్సార్ బోర్డుకు ఆదేశాలు ఇచ్చింది. ఈ తీర్పు రావడంతో సినిమా నిర్మాతలకు కొంత ఊరట కలిగింది. త్వరలో సినిమా రిలీజ్ అవుతుందనే ఆశలు కూడా మొదలయ్యాయి.

కానీ ఆ ఆనందం ఎక్కువ కాలం నిలవలేదు. సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ సర్టిఫికేషన్ (CBFC) ఈ నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ డివిజన్ బెంచ్‌ను ఆశ్రయించింది. ఈ పిటిషన్‌పై తాజాగా మద్రాస్ హైకోర్టు కీలక తీర్పు ఇచ్చింది.

డివిజన్ బెంచ్, ముందుగా సింగిల్ జడ్జ్ ఇచ్చిన తీర్పును రద్దు చేసింది. ఈ కేసును మళ్లీ సింగిల్ జడ్జ్‌కు పంపిస్తూ, కొత్తగా విచారణ జరపాలని ఆదేశించింది. ముఖ్యంగా ఈసారి CBFCకి పూర్తిగా తమ వాదనలు వినిపించే అవకాశం ఇవ్వాలని కోర్టు స్పష్టం చేసింది.

ముందటి విచారణలో సెన్సార్ బోర్డు మాటలను సరిగ్గా వినలేదని కోర్టు అభిప్రాయపడింది. CBFC వాదనలు వినకుండా కేసు విషయాన్ని నిర్ణయించడం సరైనది కాదని తెలిపింది. అందుకే ఇప్పుడు కేసు మళ్లీ మొదటి స్థాయికి వెళ్లింది.

ఈ పరిణామాలన్నింటితో జన నాయగన్ సినిమా విడుదల మరింత ఆలస్యం అయ్యే అవకాశం కనిపిస్తోంది. కోర్టు విచారణలు ఇంకా సాగితే, త్వరలో సినిమా థియేటర్లలో రావడం కష్టమే. దీనికి తోడు రాబోయే తమిళనాడు ఎన్నికలు కూడా సినిమాపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది.

దీంతో.. జన నాయగన్ సినిమా విషయంలో పరిస్థితి మరింత గందరగోళంగా మారింది. విజయ్ అభిమానులు సినిమా కోసం ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్నారు. కానీ కోర్టు తీర్పులు, రాజకీయ పరిస్థితులు కలిసి ఈ సినిమా భవిష్యత్తును ఇంకా పెద్ద గందరగోళంలో నెట్టేశాయి. ఒకవేళ ఈ చిత్రం సంక్రాంతికి విడుదల అయ్యి ఉంటే.. విజయ్ చివరి సినిమా అని ప్రచారం ఉంది కాబట్టి  కలెక్షన్స్ ఒక రేంజ్ లో తప్పకుండా ఉన్నింటాయి. ఇక ఇప్పుడు ఎన్నిసార్లు పోస్ట్ పోన్ అవ్వడంతో.. ఈ సినిమా కలెక్షన్స్ పై ఎలాంటి ప్రభావం పడుతుందో కూడా వేచి చూడాలి.

Read more: Govinda family dispute: పడక సుఖం కోసం ఆ పనులా..?.. గోవిందపై భార్య సునీత అహుజా షాకింగ్ కామెంట్స్..

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

