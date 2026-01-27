Jana Nayagan: తమిళ స్టార్ హీరో దళపతి విజయ్ నటిస్తున్న కొత్త సినిమా జన నాయగన్ ఇప్పుడు పెద్ద చిక్కుల్లో పడింది. ఈ సినిమా సంక్రాంతికి విడుదల కావాలని ప్లాన్ చేశారు. కానీ ఇప్పటివరకు థియేటర్లకు రావడం లేదు. దీనికి కారణం సినిమా సెన్సార్ విషయంలో జరుగుతున్న న్యాయపోరాటమే.
మొదటగా, మద్రాస్ హైకోర్టులోని సింగిల్ జడ్జ్ బెంచ్ ఈ సినిమాకు U/A సర్టిఫికెట్ ఇవ్వాలి అని సెన్సార్ బోర్డుకు ఆదేశాలు ఇచ్చింది. ఈ తీర్పు రావడంతో సినిమా నిర్మాతలకు కొంత ఊరట కలిగింది. త్వరలో సినిమా రిలీజ్ అవుతుందనే ఆశలు కూడా మొదలయ్యాయి.
కానీ ఆ ఆనందం ఎక్కువ కాలం నిలవలేదు. సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ సర్టిఫికేషన్ (CBFC) ఈ నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ డివిజన్ బెంచ్ను ఆశ్రయించింది. ఈ పిటిషన్పై తాజాగా మద్రాస్ హైకోర్టు కీలక తీర్పు ఇచ్చింది.
డివిజన్ బెంచ్, ముందుగా సింగిల్ జడ్జ్ ఇచ్చిన తీర్పును రద్దు చేసింది. ఈ కేసును మళ్లీ సింగిల్ జడ్జ్కు పంపిస్తూ, కొత్తగా విచారణ జరపాలని ఆదేశించింది. ముఖ్యంగా ఈసారి CBFCకి పూర్తిగా తమ వాదనలు వినిపించే అవకాశం ఇవ్వాలని కోర్టు స్పష్టం చేసింది.
ముందటి విచారణలో సెన్సార్ బోర్డు మాటలను సరిగ్గా వినలేదని కోర్టు అభిప్రాయపడింది. CBFC వాదనలు వినకుండా కేసు విషయాన్ని నిర్ణయించడం సరైనది కాదని తెలిపింది. అందుకే ఇప్పుడు కేసు మళ్లీ మొదటి స్థాయికి వెళ్లింది.
ఈ పరిణామాలన్నింటితో జన నాయగన్ సినిమా విడుదల మరింత ఆలస్యం అయ్యే అవకాశం కనిపిస్తోంది. కోర్టు విచారణలు ఇంకా సాగితే, త్వరలో సినిమా థియేటర్లలో రావడం కష్టమే. దీనికి తోడు రాబోయే తమిళనాడు ఎన్నికలు కూడా సినిమాపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది.
దీంతో.. జన నాయగన్ సినిమా విషయంలో పరిస్థితి మరింత గందరగోళంగా మారింది. విజయ్ అభిమానులు సినిమా కోసం ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్నారు. కానీ కోర్టు తీర్పులు, రాజకీయ పరిస్థితులు కలిసి ఈ సినిమా భవిష్యత్తును ఇంకా పెద్ద గందరగోళంలో నెట్టేశాయి. ఒకవేళ ఈ చిత్రం సంక్రాంతికి విడుదల అయ్యి ఉంటే.. విజయ్ చివరి సినిమా అని ప్రచారం ఉంది కాబట్టి కలెక్షన్స్ ఒక రేంజ్ లో తప్పకుండా ఉన్నింటాయి. ఇక ఇప్పుడు ఎన్నిసార్లు పోస్ట్ పోన్ అవ్వడంతో.. ఈ సినిమా కలెక్షన్స్ పై ఎలాంటి ప్రభావం పడుతుందో కూడా వేచి చూడాలి.
