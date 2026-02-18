English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Premabhishekam@45Years: అక్కినేని ‘ప్రేమాభిషేకం’ సినిమాకు 45 యేళ్లు.. సాధించిన రికార్డులు ఇవే..

Premabhishekam@45Years: అక్కినేని నాగేశ్వరరావు నట ప్రస్థానంలో ఎన్నో బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రాలున్నాయి. అందులో‘ప్రేమాభిషేకం’ సినిమాకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుంది. ‘దేవదాసు’ సినిమా స్పూర్తితో దాసరి నారాయణ రావు తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా పలు రికార్డులను నమోదు చేసింది. తాజాగ ఈ సినిమా 45 యేళ్లు పూర్తి చేసుకుంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 18, 2026, 01:25 PM IST

అక్కినేని నాగేశ్వరరావు దాసరి నారాయణ రావు, శ్రీదేవి, జయసుధ కాంబోలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘ప్రేమాభిషేకం’.ఈ చిత్రం  18 ఫిబ్రవరి 1981న విడుదలైన ఈ సినిమా అఖండమైన విజయం సాధించింది. దేవదాసు చిత్రంలో  పార్వతి, చంద్రముఖిలను స్పూర్తిగా  తీసుకొని దాసరి నారాయణ రావు ఈ చిత్రాన్నితెరకెక్కించారు.  1976లో అక్కినేని నాగేశ్వరరావు భాగ్యనగరంలో తన సతీమణి పేరు మీద అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ స్ఠాపించారు. ఆ తర్వాత ఈ  బ్యానర్ లో వరుస చిత్రాలు నిర్మించాలనుకున్నారు. ముందుగా మురళీ మోహన్ హీరోగా ‘కళ్యాణి’ సినిమా తెరకెక్కించారు. ఆ తర్వాత దాసరి దర్శకత్వంలో ‘బుచ్చిబాబు’ సినిమా తెరకెక్కింది.  ఆ తర్వాత మూడో చిత్రంగా దాసరి నారాయణ రావు దర్శకత్వంలో ‘ప్రేమాభిషేకం’ సినిమాను అన్నపూర్ణ స్టూడియో బ్యానర్ లో తెరకెక్కించారు.  ఈ సినిమాకు అక్కినేని వెంకట్, నాగార్జున నిర్మాతలుగా టైటిల్ కార్డ్స్ లో వేసారు. ఈ సినిమా 45 యేళ్లు పూర్తైయిన సందర్భంగా అన్నపూర్ణ స్డూడియో వాళ్లు ట్వీట్ చేయడం విశేషం. 

అప్పట్లో 1980 లో సెప్టెంబర్ 20న అక్కినేని నాగేశ్వరరావు పుట్టినరోజు సందర్భంగా షూటింగ్ మొదలైంది. ఈ సినిమా అక్కినేని నాగేశ్వరరావు, అన్నపూర్ణా దేవిల పెళ్లి రోజు అయిన ఫిబ్రవరి 18న రిలీజైంది. మరోవైపు అన్న ఎన్టీఆర్ బర్త్ డే రోజు ఈ సినిమా వంద రోజులు పూర్తి చేసుకోవడం బహు విచిత్రమనే చెప్పాలి. ‘ప్రేమాభిషేకం’ శతదినోత్సవం రోజున అక్కినేని, నందమూరి హీరోలు కలిసి నటించిన చివరి మల్టీస్టారర్ చిత్రం ‘సత్యం శివం’ సినిమా రిలీజైంది. 

‘ప్రేమాభిషేకం’ ఫస్ట్ షాట్ ను అప్పట్లో అక్కినేని నాగేశ్వర రావు, శ్రీదేవిలపై షూట్ చేశారు. ఈ మూవీ షూటింగ్ ను దాసరి 32 రోజుల్లో పూర్తి చేయడం విశేషం. ఈ సినిమాలో ఇతర ముఖ్యపాత్రల్లో మురళీ మోహన్, మోహన్ బాబు, జయసుధ, గుమ్మడి, ప్రభాకర్ రెడ్డి, పద్మనాభం యాక్ట్ చేశారు. ఈ సినిమా అప్పట్లోనే 29 కేంద్రాల్లో 25 వారాలుగా పైగా నడిచింది. ‘ప్రేమాభిషేకం’ సినిమాల్లోని అన్ని పాటలను దాసరి నారాయణ రావు రాయడం విశేషమైతే.. చక్రవర్తి సంగీతం అందిస్తారు.  అంతేకాదు 8 కేంద్రాల్లో 365 రోజులు నడిచింది. 11 కేంద్రాల్లో 300 రోజులు నడిచింది.  86 కేంద్రాల్లో 50 రోజులు.. 43 కేంద్రాల్లో 100 రోజులు.. 32 కేంద్రాల్లో 175 రోజులు నడిచి సంచలనం రేపింది ప్రేమాభిషేకం మూవీ. ఈ సినిమా కోటప్ప కొండకు వస్తానని, వందనం అభినందనం సాంగ్స్ ను మాత్రమే చెన్నైలో పిక్చరైజ్ చేశారు. మిగతా షూటింగ్ మొత్తం హైదరాబాద్ లో జరిగింది. 

‘ప్రేమాభిషేకం సినిమాలో యాక్ట్ చేసే టైమ్ కు ఏఎన్నాఆర్ ఏజ్ 57 ఏళ్లు. హీరోగా 194వ చిత్రం.  తెలుగులో తొలి ప్లాటినమ్ జూబ్లీ చిత్రంగా  ప్రేమాభిషేకం సినిమా నిలిచిపోయింది. హిందీలో ఈ చిత్రాన్ని జితేంద్ర రీనా రాయ్, రేఖలతో ‘ప్రేమ్ తపస్య’ పేరుతో రీమేక్ అయింది. తమిళంలో ‘ప్రేమాభిషేకం’ పేరుతో కమల్ హాసన్, శ్రీదేవి,శ్రీప్రియలతో రీమేక్ చేయడం విశేషం.  45 యేళ్ల క్రితం ప్రేమాభిషేకం సినిమా క్రియేట్ చేసిన రికార్డ్స్ కొన్ని ఇప్పటికీ చెక్కు చెదరకుండా ఉన్నాయి. 

