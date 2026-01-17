English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Kattalan Teaser: యాక్షన్ థ్రిల్లర్ కట్టాలన్ టీజర్.. గూస్‌బంప్స్ పక్కా..!

Kattalan Teaser: యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'కట్టాలన్' టీజర్.. గూస్‌బంప్స్ పక్కా..!

Kattalan Teaser: పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్‌గా భారీ స్థాయిలో రూపొందుతున్న కట్టాలన్ మూవీ టీజర్‌ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేయగా.. ఆడియన్స్ నుంచి అదిరిపోయే రెస్పాన్స్ వస్తోంది. ఆంటోని వర్గీస్‌, దుషారా విజయన్ జంటగా నటించిన ఈ సినిమాకు పాల్ జార్జ్ దర్శకత్వం వహించారు.  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Jan 17, 2026, 10:53 PM IST

Trending Photos

Denmark VS India Currency: డెన్మార్క్ వెళ్తే లైఫ్ సెటిల్ అన్నయ్య..అక్కడ రూ. 1,00,000 సంపాదిస్తే.. ఇండియాలో బెంజ్, ఆడి కార్లలో తిరగొచ్చు..!!
5
Denmark currency
Denmark VS India Currency: డెన్మార్క్ వెళ్తే లైఫ్ సెటిల్ అన్నయ్య..అక్కడ రూ. 1,00,000 సంపాదిస్తే.. ఇండియాలో బెంజ్, ఆడి కార్లలో తిరగొచ్చు..!!
Lava Blaze Duo 3 5G: చీప్‌ ధరకే డబుల్‌ డిస్ల్పే Lava Blaze Duo 3 5G మొబైల్ లాంచ్‌.. అబ్బబ్బ ఫీచర్స్ అదుర్స్!
6
Lava Blaze 5G
Lava Blaze Duo 3 5G: చీప్‌ ధరకే డబుల్‌ డిస్ల్పే Lava Blaze Duo 3 5G మొబైల్ లాంచ్‌.. అబ్బబ్బ ఫీచర్స్ అదుర్స్!
Sun Mars And Venus Effect: మకరంలో తిష్ట వేసిన 3 ప్రధాన గ్రహాలు.. ఎన్నడూ పొందలేని డబ్బును పొందబోతున్న రాశులు ఇవే!
6
Sun Mars Venus
Sun Mars And Venus Effect: మకరంలో తిష్ట వేసిన 3 ప్రధాన గ్రహాలు.. ఎన్నడూ పొందలేని డబ్బును పొందబోతున్న రాశులు ఇవే!
Diamond River In India: కృష్ణానదిలో కుప్పలు తెప్పలుగా వజ్రాలు..కోహినూర్ డైమండ్ దొరికింది ఇక్కడే..ఎగబడుతున్న జనం!
8
krishna river
Diamond River In India: కృష్ణానదిలో కుప్పలు తెప్పలుగా వజ్రాలు..కోహినూర్ డైమండ్ దొరికింది ఇక్కడే..ఎగబడుతున్న జనం!
Kattalan Teaser: యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'కట్టాలన్' టీజర్.. గూస్‌బంప్స్ పక్కా..!

Kattalan Teaser: యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'కట్టాలన్' మూవీ టీజర్‌ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. మలయాళ నటుడు ఆంటోని వర్గీస్‌ హీరోగా నటిస్తుండగా.. దుషారా విజయన్ హీరోయిన్‌గా యాక్ట్ చేస్తోంది. మలయాళ సినిమా హిస్టరీలోనే  బిగ్గెస్ట్ రిలీజ్‌గా రానున్న కటాలన్‌ సినిమాను మే 14వ తేదీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేస్తున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు. పాల్ జార్జ్ దర్శకత్వం వహిస్తుండగా.. క్యూబ్స్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌పై షరీఫ్ మహమ్మద్ నిర్మించారు. బ్లాక్‌బస్టర్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'మార్కో' మూవీ నిర్మించిన క్యూబ్స్.. మరోసారి భారీ యాక్షన్ థ్రిల్లర్‌కు ప్లాన్ చేసింది. మార్కోను మించి యాక్షన్ ఎలిమెంట్స్ ఇందులో ఉన్నట్లు పోస్టర్లు, ఆంటోనీ లుక్, టీజర్‌ను బట్టి తెలుస్తోంది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ మూవీకి ఇప్పటికే ఓవర్సీస్‌లో భారీ డీల్స్‌ దక్కినట్లు తెలుస్తోంది. ఇంకా షూటింగ్ కూడా పూర్తవ్వకుండానే.. ప్రీరిలీజ్ అన్ని రికార్డులు బద్దలు కొట్టిందని మేకర్స్ చెబుతున్నారు. యాక్షన్ సన్నివేశాలను థాయ్‌లాండ్‌లో తీశారు. ఓంగ్-బాక్ సిరీస్‌తో సహా అంతర్జాతీయ యాక్షన్ థ్రిల్లర్లతో పేరు తెచ్చుకున్న ప్రముఖ యాక్షన్ డైరెక్టర్ కేచా ఖంఫక్డీ.. ఈ మూవీలో యాక్షన్ సీన్స్‌ను రూపొందించారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన "పాంగ్" అనే ఏనుగు ఈ సినిమాలో కనిపించనుందని మేకర్స్ వెల్లడించారు.

 

కాంతార, మహారాజ వంటి సినిమాలతో బ్లాక్‌బస్టర్స్ అందుకున్న మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ బి.అజనీష్ లోక్‌నాథ్ ఈ సినిమాకు సంగీతం అందించారు. పాన్ ఇండియ ప్రాజెక్ట్‌గా భారీ వ్యయంతో రూపొందించారు. తెలుగు నటుడు సునీల్, కబీర్ దుహాన్ సింగ్, రాపర్ బేబీ జీన్, పుష్ప ఫేమ్ రాజ్ తిరందాసు, బాలీవుడ్ నటుడు పార్థ్ తివారి, అలాగే మలయాళ సినీ నటులు జగదీష్, సిద్ధిక్, వ్లాగర్-సింగర్ హనాన్ షా తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటించారు. కథ, స్క్రీన్‌ప్లేలను జోబీ వర్గీస్, పాల్ జార్జ్, జెరో జేకబ్ సంయుక్తంగా రాయగా.. డైలాగ్స్‌ను ఉన్నీ ఆర్. అందించారు. మలయాళం, తమిళం, తెలుగు, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో ఒకేసారి గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ కానుంది. 

Also Read: Renu Desai: మహేష్‌తో సినిమా చేయకుండా కుట్రలు చేశారు.! . షాకింగ్ నిజం రివీల్ చేసిన రేణు దేశాయ్..

Also Read: Mana Shankara Varaprasad Collection: బాక్సాఫీసుపై మెగా దండయాత్ర..రూ.250 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్ల రికార్డులు బద్దలు కొడుతున్న మెగాస్టార్!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

TwitterFacebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

KattalanKattalan movieKattalan TeaserKattalan Movie UpdatesKattalan Release Date

Trending News