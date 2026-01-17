Kattalan Teaser: యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'కట్టాలన్' మూవీ టీజర్ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. మలయాళ నటుడు ఆంటోని వర్గీస్ హీరోగా నటిస్తుండగా.. దుషారా విజయన్ హీరోయిన్గా యాక్ట్ చేస్తోంది. మలయాళ సినిమా హిస్టరీలోనే బిగ్గెస్ట్ రిలీజ్గా రానున్న కటాలన్ సినిమాను మే 14వ తేదీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేస్తున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు. పాల్ జార్జ్ దర్శకత్వం వహిస్తుండగా.. క్యూబ్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్పై షరీఫ్ మహమ్మద్ నిర్మించారు. బ్లాక్బస్టర్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'మార్కో' మూవీ నిర్మించిన క్యూబ్స్.. మరోసారి భారీ యాక్షన్ థ్రిల్లర్కు ప్లాన్ చేసింది. మార్కోను మించి యాక్షన్ ఎలిమెంట్స్ ఇందులో ఉన్నట్లు పోస్టర్లు, ఆంటోనీ లుక్, టీజర్ను బట్టి తెలుస్తోంది.
ఈ మూవీకి ఇప్పటికే ఓవర్సీస్లో భారీ డీల్స్ దక్కినట్లు తెలుస్తోంది. ఇంకా షూటింగ్ కూడా పూర్తవ్వకుండానే.. ప్రీరిలీజ్ అన్ని రికార్డులు బద్దలు కొట్టిందని మేకర్స్ చెబుతున్నారు. యాక్షన్ సన్నివేశాలను థాయ్లాండ్లో తీశారు. ఓంగ్-బాక్ సిరీస్తో సహా అంతర్జాతీయ యాక్షన్ థ్రిల్లర్లతో పేరు తెచ్చుకున్న ప్రముఖ యాక్షన్ డైరెక్టర్ కేచా ఖంఫక్డీ.. ఈ మూవీలో యాక్షన్ సీన్స్ను రూపొందించారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన "పాంగ్" అనే ఏనుగు ఈ సినిమాలో కనిపించనుందని మేకర్స్ వెల్లడించారు.
కాంతార, మహారాజ వంటి సినిమాలతో బ్లాక్బస్టర్స్ అందుకున్న మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ బి.అజనీష్ లోక్నాథ్ ఈ సినిమాకు సంగీతం అందించారు. పాన్ ఇండియ ప్రాజెక్ట్గా భారీ వ్యయంతో రూపొందించారు. తెలుగు నటుడు సునీల్, కబీర్ దుహాన్ సింగ్, రాపర్ బేబీ జీన్, పుష్ప ఫేమ్ రాజ్ తిరందాసు, బాలీవుడ్ నటుడు పార్థ్ తివారి, అలాగే మలయాళ సినీ నటులు జగదీష్, సిద్ధిక్, వ్లాగర్-సింగర్ హనాన్ షా తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటించారు. కథ, స్క్రీన్ప్లేలను జోబీ వర్గీస్, పాల్ జార్జ్, జెరో జేకబ్ సంయుక్తంగా రాయగా.. డైలాగ్స్ను ఉన్నీ ఆర్. అందించారు. మలయాళం, తమిళం, తెలుగు, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో ఒకేసారి గ్రాండ్గా రిలీజ్ కానుంది.
