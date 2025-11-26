English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
The Pet Detective: అనుప‌మ ప‌ర‌మేశ్వ‌ర‌న్ లీడ్ రోల్లో ‘ది పెట్ డిటెక్టివ్’.. సరికొత్త యాక్ష‌న్ కామెడీ మూవీ జీ5లో స్ట్రీమింగ్..

The Pet Detective Streaming On ZEE5: మన దేశంలో అతిపెద్ద ఓటీటీ ఫ్లాట్ ఫామ్ జీ5కు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. మన దేశంలో పూర్తి స్వదేశీయులతో ప్రారంభమైన ZEE5 ఓటీటీ ఎప్పటికపుడు సరికొత్త కంటెంట్ తో ఆడియన్స్ ను ఎంగేజ్ చేయడంలో ముందుంటుంది. తాజాగా జీ5లో త్వరలో అనుపమ పరమేశ్వర్ లీడ్ రోల్లో యాక్ట్ చేసిన ‘ది పెట్ డిటెక్టివ్’ స్ట్రీమింగ్ కు రానుంది. దానికి సంబంధించిన అఫీషియల్ ప్రకటన విడుదల చేశారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 26, 2025, 02:50 PM IST

The Pet Detective: అనుప‌మ ప‌ర‌మేశ్వ‌ర‌న్ లీడ్ రోల్లో ‘ది పెట్ డిటెక్టివ్’.. సరికొత్త యాక్ష‌న్ కామెడీ మూవీ జీ5లో స్ట్రీమింగ్..

అనుపమ పరమేశ్వరన్ పేరుకు మలయాళీ కుట్టీ అయినా ఈ అమ్మడికి తెలుగులో మంచి ఫాలోయింగ్ ఉంది. తాజాగా ఈ భామ ‘ది పెట్ డిటెక్టివ్‌’గా ఆడియన్స్ ను పలకరించబోతుంది.  న‌వంబ‌ర్ 28 నుంచి జీ 5లో మ‌ల‌యాళం, తెలుగు, క‌న్న‌డ‌, త‌మిళ‌, హిందీ భాష‌ల్లో స్ట్రీమింగ్ కు రారనుంది.  ప్ర‌ణీష్ విజ‌య‌న్ దీన్ని తెర‌కెక్కించారు. ష్రాఫ్ యు దీన్ లీడ్ రోల్లో కనిపించనున్నారు.  అతనే నిర్మాతగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఇంకా ఈ చిత్రంలో వినాయ‌క‌న్‌, విన‌య్ ఫార్ట్‌, శ్యామ్ మోహ‌న్, జ్యోమ‌న్ జ్యోతిర్ ఇత‌క పాత్ర‌ల్లో యాక్ట్ చేశారు. 

Read more: Leopard Video: ఓర్నాయనో.. స్పైడర్ మ్యాన్‌లా మారిన చిరుతపులి.. ఏకంగా ఇంటి గోడను ఎక్కుతూ.. వీడియో వైరల్..

ఈ సినిమా స్టోరీ విష‌యానికి వ‌స్తే జోస్ అలులా (ష్రాఫ్ యు దీన్‌) ఓ డిటెక్టివ్‌. అత‌ను కేసులు లేక ఈగలు తోలుకునే టైపు. అయితే త‌నను తాను నిరూపించుకోవాలని మంచి కేసు కోసం  ఎదురు చూస్తుంటాడు. ఇలాంటి ప‌రిస్థితుల్లో క‌నిపించ‌కుండా పోయిన ఓ పెంపుడు జంతువు కేసుని పరిష్కరించేందుకు  అతను ఒప్పుకుంటాడు. ఈ కేసుని పరిశోధించే క్ర‌మంలో ఏర్ప‌డ్డ గంద‌ర గోళ ప‌రిస్థితుల్లో ఎవరెవరో ఎంట్రీ ఇస్తారు. అందులో ఇంట‌ర్నేష‌న‌ల్ స్మ‌గ్ల‌ర్స్‌ నుంచి కిడ్నాప‌ర్స్‌ తో పాటు  క‌నిపించ‌కుండా పోయిన ఓ చిన్నారి, మెక్సిక‌న్ మాఫియా డాన్, అరుదైన చేప‌, క‌నిపించ‌కుండా పోయిన అమ్మాయిని వెతికే పోలీస్ ఇన్సెపెక్ట‌ర్ అంద‌రూ ఈ స్టోరీలోకి ప్రవేశిస్తారు. 

 

ఈ  సినిమా కథలో సునిశిత హాస్యం, చిత్రవిచిత్రమైన క్యారెక్టర్స్  ఊహించని మ‌లుపులు, ప్రియదర్శన్ శైలిని గుర్తు చేసే హై వోల్టేజ్ కామెడీ క్లైమాక్స్‌.. ఇవన్నీ కలిపి ‘ది పెట్ డిటెక్టివ్’ చిత్రం కుటుంబ ప్రేక్షకులను,  కామెడీ అంటే ఇష్టపడే ఆడియన్స్ ను అలరించడం పక్కా.  ఈ సంద‌ర్భంగా నిర్మాత‌, న‌టుడు ష్రాఫ్ యు దీన్ మాట్లాడుతూ ‘‘ది పెట్ డిటెక్టివ్‌’ సినిమా నాకెంతో ప్రత్యేకం అని చెప్పుకొచ్చారు. న‌టుడిగానే కాదు.. నిర్మాత‌గా ఇది నా ఫస్ట్ మూవీ. ప్రేక్ష‌కులు ఏదో ఎక్కువ‌గా ఆలోచన చేయ‌కుండా స‌ర‌దాగా, న‌వ్వుకునేలా ఈ సినిమా ఉండబోతుందని బల్లగుద్ది మరి చెప్పాడు.  ఇప్పుడు ఈ సినిమాకు జీ 5లో మ‌ల‌యాళంలో వ‌స్తోన్న రెస్పాన్స్ చూస్తుంటే చాలా ఆనందంగా ఉందన్నారు. అందుకే  ఇప్పుడు తెలుగు, క‌న్న‌డ‌, త‌మిళ‌, హిందీ వెర్షన్ లో  ఈ నెల 28 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కు రానుంది. 

Also Read:​  చిరంజీవికి అమ్మగా.. అక్కగా.. చెల్లిగా..భార్యగా యాక్ట్ చేసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరోయిన్..

Also Read:  ధర్మేంద్ర మొదటి భార్య ఎవరు..? విడాకులు ఇవ్వకుండానే ఎందుకు రెండో వివాహాం చేసుకున్నాడు..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

