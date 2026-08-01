Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /Anupama Parameswaran:లవ్ బ్రేకప్ తర్వాత పక్క క్లారిటీ ఇచ్చేసిన అనుపమ పరమేశ్వరన్.. నేనే నిర్ణయిస్తా అంటూ వ్యాఖ్యలు

Anupama Parameswaran:లవ్ బ్రేకప్ తర్వాత పక్క క్లారిటీ ఇచ్చేసిన అనుపమ పరమేశ్వరన్.. నేనే నిర్ణయిస్తా అంటూ వ్యాఖ్యలు

Anupama Parameswaran: హీరోయిన్ అనుపమ పరమేశ్వరన్ తన సోషల్ మీడియా పోస్టులపై వస్తున్న విమర్శలకు గట్టి సమాధానం ఇచ్చారు. తన సోషల్ మీడియా అకౌంట్‌లో ఏమి పోస్ట్ చేయాలో పూర్తిగా తన నిర్ణయమేనని, తన వ్యక్తిగత జీవితంపై పూర్తి సమాచారం లేకుండా ఎవరూ తీర్పులు ఇవ్వొద్దని స్పష్టం చేశారు. ఇటీవల వైరల్ అయిన ప్రేమ, బ్రేకప్ రూమర్స్ మధ్య ఆమె చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారాయి.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 01, 2026, 10:31 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 10:31 PM IST
Anupama Parameswaran:లవ్ బ్రేకప్ తర్వాత పక్క క్లారిటీ ఇచ్చేసిన అనుపమ పరమేశ్వరన్.. నేనే నిర్ణయిస్తా అంటూ వ్యాఖ్యలు
Image Credit: Anupama Parameswaran Breakup(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Traffic Alert: వాహనదారులకు బిగ్‌ అలర్ట్‌.. రేపు, ఎల్లుండి సికింద్రాబాద్‌లో ట్రాఫిక్‌ ఆంక్షలు
2
3
4
5