/Anupama Parameswaran:లవ్ బ్రేకప్ తర్వాత పక్క క్లారిటీ ఇచ్చేసిన అనుపమ పరమేశ్వరన్.. నేనే నిర్ణయిస్తా అంటూ వ్యాఖ్యలు

Anupama Parameswaran: హీరోయిన్ అనుపమ పరమేశ్వరన్ ఇటీవల తన వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన వార్తలతో సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారిన సంగతి తెలిసిందే. ముఖ్యంగా ఆమె ఇన్స్టాగ్రామ్లో చేసిన కొన్ని పోస్టులు, వాటి వెనుక ఉన్న అర్థాలపై పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరిగింది. ప్రేమ, బ్రేకప్కు సంబంధించిన ఊహాగానాలు కూడా వైరల్ అయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా జరిగిన క్రేజీ కల్యాణం టీజర్ విడుదల కార్యక్రమంలో అనుపమ తన సోషల్ మీడియా పోస్టులపై తొలిసారి స్పందించారు.
ఈ సందర్భంగా అనుపమ మాట్లాడుతూ.. గత ఏడాది తన జీవితంలో కాస్త కఠినమైన సమయం ఎదురైందని, అయితే ఇప్పుడు తాను మానసికంగా ఎంతో ప్రశాంతంగా ఉన్నానని తెలిపారు. ప్రస్తుతం తన జీవితంలో సంతోషంగా ఉన్నానని, ఈ స్థితికి మరింత ముందే చేరుకుని ఉంటే బాగుండేదని అనిపిస్తోందని చెప్పారు. జీవితంలో ఎదురైన అనుభవాలు తనను మరింత బలంగా మార్చాయని ఆమె వ్యాఖ్యానించారు.
అనంతరం ఓ విలేకరి.. వ్యక్తిగత విషయాలను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏమిటని ప్రశ్నించగా అనుపమ స్పష్టంగా స్పందించారు. అది తన సోషల్ మీడియా వేదిక అని, అందులో ఏది పంచుకోవాలి, ఏది పంచుకోకూడదు అనేది పూర్తిగా తన నిర్ణయమని చెప్పారు. తన జీవితంపై బయటివారికి పూర్తిగా తెలియదని, అందుకే తన పోస్టులపై తీర్పులు ఇవ్వడం సరైంది కాదని పేర్కొన్నారు. తన వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛను గౌరవించాలని కూడా సూచించారు.
ఇటీవల కోలీవుడ్ నటుడు ధ్రువ్ విక్రమ్తో అనుపమ ప్రేమలో ఉన్నారనే ప్రచారం జరిగింది. ఇద్దరూ కలిసి కొన్ని కార్యక్రమాల్లో కనిపించడంతో ఆ వార్తలకు మరింత ఊతం లభించింది. ఆ తర్వాత అనుపమ చేసిన కొన్ని భావోద్వేగ పోస్టులు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో బ్రేకప్ జరిగిందనే ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి. అయితే ఈ విషయంపై ఆమె ఎప్పుడూ నేరుగా స్పందించలేదు. ఇప్పుడు చేసిన వ్యాఖ్యలతో మరోసారి ఆ చర్చకు తెరలేచింది.
ఇదిలా ఉండగా, అనుపమ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన క్రేజీ కల్యాణం చిత్రంపై కూడా మంచి అంచనాలు ఉన్నాయి. తరుణ్ భాస్కర్ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్న ఈ గ్రామీణ నేపథ్యంలో సాగే ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్కు బద్రప్ప గాజుల దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. విడుదలైన టీజర్లో తెలంగాణ యువతిగా అనుపమ కనిపించిన తీరు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటోంది. కుటుంబ అనుబంధాలు, వినోదం, భావోద్వేగాలతో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులకు కొత్త అనుభూతిని అందిస్తుందని చిత్రబృందం భావిస్తోంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook