Paradha Review: ‘పరదా’ మూవీ రివ్యూ.. అనుపమ పరమేశ్వరన్ మూవీ ఎలా ఉందంటే..

మూవీ రివ్యూ: పరదా(Paradha)
నటీనటులు: అనుపమ పరమేశ్వరన్, సంగీత, రాజేంద్ర ప్రసాద్, దర్శన రాజేంద్రన్, గైతమ్ వాసుదేవ మీనన్, రాక్ మయూర్ తదితరులు
సంగీతం: గోపీ సుందర్
సినిమాటోగ్రఫీ: మృదుల్ సుజిత్ సేన్
ఎడిటర్: ధర్మేంద్ర కాకరాల
నిర్మాతలు: విజయ్ డెంకాడ, శ్రీధర్ మక్కువ, శ్రీనివాసులు పివి
దర్శకత్వం: ప్రవీణ్ కాండ్రేగుల
విడుదల తేది: 22-8-2025
అనుపమ పరమేశ్వర్ కథానాయికగా లీడ్ రోల్లో యాక్ట్ చేసిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘పరదా’. ప్రవీణ్ కాండ్రేగుల దర్శకత్వం వహించింది. విజయ్ డెంకాడతో కలిసి శ్రీధర్ మక్కువ, శ్రీనివాసులు పివిలు ఈ సినిమా నిర్మాణంలో భాగస్వామలయ్యారు. సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసిన ఈ సినిమా ఈ రోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదలైంది. మరి ఈ సినిమాతో అనుపమ ఖాతాలో హిట్ పడినట్టేనా..
కథ విషయానికొస్తే..
సుబ్బు అలియాస్ సుబ్బలక్ష్మి (అనుపమ పరమేశ్వర్) పడతి అనే కల్పిత గ్రామంలో జీవిస్తూ ఉంటుంది. ఆ గ్రామంలో మహిళలందరూ ముఖంపై పరదాతో కప్పుకొని ఉండి తీరాలి. ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తప్పితే ఇంకెవరు చూడడానికి వీలు లేదు. ఎవరైనా గ్రామ కట్టుబాట్లను ఉల్లంఘిస్తే..ఆ ఊరి దేవ జ్వాలమ్మ ఆగ్రహానికి గురికావాల్సి ఉంటుందని గ్రామస్థులు నమ్ముతుంటారు. అలాంటి గ్రామంలో ఓ అనుకోని సంఘటనతో సుబ్బు తన ముఖంపై ఉన్న పరదాను తొలిగించాల్సి వస్తోంది. అందుకు దారితీసిన పరిస్థితులు ఏమిటి.. ? సుబ్బు పరదా తెలిగించే ఈ ప్రయాణంలో రత్నమ్మ (సంగతం క్రిష్), అమిష్ఠ (దర్శన రాజేంద్రన్)లు ఎలాంటి పాత్ర పోషించారు. చివరకు తాను పుట్టిన గ్రామం కోసం సుబ్బలక్ష్మి ఏం చేసిందనేదే తెలియాలంటే ఈ సినిమా చూడాల్సిందే.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
ప్రవీణ్ కాండ్రేగులు ఈ యేడాది సమంత నిర్మాణంలో ‘శుభం’ సినిమాతో మంచి దర్శకుడిగా పేరు తెచ్చుకున్నాడు. ఇపుడు రెండో ప్రయత్నంలో భాగంగా ‘పరదా’ అనే సంక్లిష్టమైన సబ్జెక్ట్ తో ఆడియన్స్ ముందుకు వచ్చాడు. ఇప్పటికీ మన సనాతన సంప్రదాయంలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో ముఖానికి పరదా వేసుకోవడం సాంప్రదాయంగా వస్తోంది. ఇక ముస్లిమ్స్ లో కూడా ఆడవాళ్లు బురఖా ఎలాగో.. హిందూ సాంప్రదాయంలో ఈ పరదా పద్ధతి ఉంది. ఇప్పటికీ కొన్ని ప్రాంతాల ఆడవాళ్లు.. ఎవరు చెప్పకపోయినా.. ముఖం కనపడకుండా పరదాను కప్పుకుంటూ తమ ఆచార సంప్రదాయాలను పాటిస్తూ ఆ సంప్రదాయాన్ని కాపాడుతున్నారు.
కొంత మందికి ఈ పరదా సంప్రదాయం నచ్చకపోవచ్చు. దర్శకుడు ప్రవీణ్ కాండ్రేగుల ఇలాంటి ఓ సంప్రదాయాన్ని టచ్ చేసే ప్రయత్నం చేసాడు. ఈ పరదా తొలిగిస్తే.. ఆ ఊరిని కాపాడే జ్వాలమ్మ ఆగ్రహానికి గురికావడం వంటివి కథ లో యాడ్ చేసుకోవడం బాగుంది. ముఖ్యంగా పరదా సంప్రదాయంతో కొంత మంది ఆడవాళ్లు వంటింటి కుందేళ్లుగా మిగిలిపోతున్నారనే సందేశాన్ని ఇచ్చే ప్రయత్నం చేసాడు. తాను చెప్పాలనుకున్న కథను పూర్తి స్థాయిలో మెప్పించలేకపోయాడనే చెప్పాలి. ఈ సినిమాలో కథానాయిక పాత్రకు ధీటుగా ఇతర పాత్రలను రాసుకుంటే బాగుండేది. ఇందులో దర్శన అనుపమతో పాటు మరో రెండు మహిళ పాత్రలను హైలెట్ గా చూపించాడు. సినిమాలో ధర్మస్థల ఎపిసోడ్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది. మహిళలకు సంబంధించిన కొన్ని అంశాలు వాళ్లను టచ్ చేస్తాయి. ఇలాంటి పరదా సంప్రదాయమే మరో వర్గంలో బురఖాగా చెలామణిలో ఉంది. దాన్ని కూడా సమాంతరంగా టచ్ చేసి ఉండే బాగుండేదని సనాతన వాదులు చెబుతున్న మాట. ఓవరాల్ గా దర్శకుడు చెప్పాలనుకున్న సబ్జెక్ట్ కొంత వరకే మెప్పించగలిగింది. ఈ సినిమాకు గోపీ సుందర్ అద్భుతమైన బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ ఈ సినిమాకు ప్లస్ పాయింట్ గా నిలిచింది. ఎడిటర్ సెకండాఫ్ ను ఇంకాస్త ట్రిమ్ చేసుంటే బాగుండేది. సినిమాటోగ్రఫీ, నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి. ఓవరాల్ గా ఓ వర్గం ప్రేక్షకులను ఈ సినిమా మెప్పిస్తుందనే చెప్పాలి.
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
అనుపమ పరమేశ్వర్ సుబ్బు పాత్రలో జీవించింది. ఆ పరదా పద్ధతుల్లో నలిగే మహిళా పాత్రలో జీవించింది. అనుపమ తర్వాత దర్శన రాజేంద్ర ఉన్నంత ఈ సినిమాను ఎంటర్ట్మైన్ చేసింది. సంగీత పాత్ర కదిలిస్తుంది. మిగిలిన నటీనటులు తమ పరిధి మేరకు రాణించింది.
పంచ్ లైన్.. స్త్రీ సాధికారితకు అద్ధం పట్టే ‘పరదా’ ..
రేటింగ్: 3/5
