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అనుపమ బయటపెట్టిన షాకింగ్ నిజాలు.. కన్నీళ్ల వెనుక అసలు కథ!

Anupama Pareswaran Love Story: సినీ ఇండస్ట్రీలో ప్రేమకథలు కొత్తేమీ కాదు..కానీ కొన్ని ప్రేమకథలు పెళ్లి వరకు వెళ్లకుండానే సంచలనంగా మారిపోతుంటాయి. తాజాగా అనుపమ పరమేశ్వర్, ధృవ్ విక్రమ్‌ల లవ్ స్టోరీ  విషయమే టాలీవుడ్, కోలీవుడ్‌లో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 14, 2026, 11:50 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 11:50 AM IST
అనుపమ బయటపెట్టిన షాకింగ్ నిజాలు.. కన్నీళ్ల వెనుక అసలు కథ!
Image Credit: Anupama Parameswaran (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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