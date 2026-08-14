/అనుపమ బయటపెట్టిన షాకింగ్ నిజాలు.. కన్నీళ్ల వెనుక అసలు కథ!

Anupama Dhruv Vikram Love Story: అనుపమ పరమేశ్వరన్కు కోలీవుడ్ సీనియర్ స్టార్ హీరో విక్రమ్ కొడుకు ధ్రువ్ విక్రమ్ మధ్య కొంతకాలంగా ప్రేమాయణం సాగుతోందంటూ గతంలో వార్తలు వచ్చాయి. వీరిద్దరూ కలిసి ఉన్న ఫొటోలు, సన్నిహితంగా ఉన్న మెలిగిన ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో అప్పట్లో పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరిగింది.అంతేకాదు.. వీరిద్దరూ త్వరలో పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారంటూ కూడా కొన్ని కథనాలు పుంఖాను పుంఖానులుగా వెలుబడ్డాయి. కానీ ఇప్పుడు అదే ప్రేమకథ మరో మలుపు తిరిగినట్టుగా కనిపిస్తోంది.
తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో అనుపమ చేసిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారాయి. అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం స్పష్టంగా చెప్పాలి.. అనుపమ తన ఇంటర్వ్యూలో చెప్పిన అనుభవాల ఆధారంగానే ఈ చర్చ జరుగుతోంది. ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలను ధ్రువ్ విక్రమ్పై చేసిన ఆరోపణలుగా కాకుండా.. ఆమె వెర్షన్ మాత్రమే చూడాల్సి ఉంటుంది.
అనుపమ చెప్పిన ప్రకారం.. గత రెండేళ్ల కాలంలో తాను తీవ్రమైన శారీరకంగా, మానసికంగా క్షోభను ఎదుర్కొన్నానని వెల్లడించింది.
మొదట్లో తనపై ఎంతో ప్రేమ, శ్రద్ధ చూపించిన సదరు వ్యక్తి.. ఆ తర్వాత క్రమంగా తన పర్సనల్ లైఫ్పై నియంత్రణ సాధించడానికి ప్రయత్నించాడని ఆమె చెప్పుకొచ్చింది.
తను ఎలాంటి దుస్తులు వేసుకోవాలి. సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఎలాంటి పోస్టులు చేయాలి..?
ఎవరితో మాట్లాడాలి? ఎవరితో కూడదు.. ఎలాంటి సినిమాలు చేయాలి? ఇలాంటి విషయాల్లో కూడా ఆంక్షలు ఎదురయ్యాయని అనుపమ చెప్పుకొచ్చింది.
అసలు సమస్య..
ఇక్కడే అసలు సమస్య మొదలైందని ఆమె చెబుతోంది. ప్రేమ పేరుతో మొదలైన బంధం.. క్రమంగా తన వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛను కోల్పోయే పరిస్థితికి తీసుకెళ్లిందని ఆమె వివరించినట్టు తెలుస్తోంది.ఇంకా షాకింగ్ విషయం ఏంటంటే.. కేవలం మూడు నెలల పరిచయంలోనే ఎంగేజ్మెంట్, డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్ వంటి విషయాలు కూడా మాట్లాడుకున్నామని అనుపమ చెప్పింది.అయితే ఆ నిర్ణయానికి తాను సిద్ధంగా లేనని.. పదే పదే ఎంగేజ్మెంట్ను వాయిదా వేసుకుంటూ వచ్చానని ఆమె వివరణ ఇచ్చింది.
ఒక వ్యక్తి నియంత్రణలో ..
తాను నటనను కొనసాగించకుండా పూర్తిగా ఒక వ్యక్తి నియంత్రణలోకి వెళ్లే పరిస్థితి ఏర్పడుతోందనే భావన తనలో కలిగిందని ఆమె చెప్పినట్టు తెలుస్తోంది.ఇలాంటి పరిస్థితి ఒక నటికి ఎంతటి మానసిక ఒత్తిడిని కలిగిస్తుందో.. అనుపమ చెప్పిన మరో విషయం చూస్తే అర్థమవుతుంది.
తీవ్రమైన ఒత్తిడి కారణంగా డిప్రెషన్, యాంగ్జైటీకి సంబంధించిన మందులు వాడాల్సి వచ్చిందన్నారు.
అంతేకాదు.. తన కెరీర్లో కీలకమైన సమయంలో కూడా ఈ ప్రభావం పడిందని తెలిపింది. తాను నటించిన ‘డ్రాగన్’ సినిమా ప్రమోషన్లకు కూడా పూర్తిస్థాయిలో హాజరు కాలేకపోయినట్టు చెప్పింది. షూటింగ్ స్పాట్లోనే పానిక్ అటాక్స్ వచ్చేవని.. పరిస్థితి తట్టుకోలేక వ్యాన్లోకి వెళ్లి ఏడ్చిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయని అనుపమ వెల్లడించింది.
దీంతో కొన్ని సందర్భాల్లో షూటింగ్లు కూడా ఆగిపోయేవని ఆమె చెప్పుకొచ్చింది. ఇంకా తన పరిస్థితి ఎంత తీవ్రంగా మారిందంటే.. తోటి నటీనటులతో మాట్లాడటానికే భయపడే స్థితికి వెళ్లిపోయానని అనుపమ తేల్చిచెప్పింది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో చివరికి తన సొంత సోదరుడిని తాకడానికి కూడా భయపడే పరిస్థితి వచ్చిందని చెప్పడం ఇప్పుడు అందరినీ షాక్కు గురిచేస్తోంది.ఒకప్పుడు సినిమాల్లో ఎంతో చలాకీగా, ఉత్సాహంగా కనిపించిన అనుపమ.. తన వ్యక్తిగత జీవితంలో ఇంతటి మానసిక సంఘర్షణను ఎదుర్కొన్నానని ఇప్పుడు బయటపెట్టడం అభిమానులను కూడా ఆలోచనలో పడేసిందన్నారు.
ఈ మొత్తం వ్యవహారంలో ధ్రువ్ విక్రమ్ పేరును నెటిజన్లు ప్రస్తావిస్తున్నారు. గతంలో అనుపమ–ధ్రువ్ మధ్య రిలేషన్షిప్ గురించి వచ్చిన వార్తలు, వైరల్ అయిన ఫొటోల నేపథ్యంలో.. ఇప్పుడు అనుపమ చేసిన వ్యాఖ్యలను ఆ సంబంధంతో ముడిపెడుతూ సోషల్ మీడియాలో చర్చ జరుగుతోంది.
అయితే అనుపమ తన తాజా వ్యాఖ్యల్లో ధ్రువ్ విక్రమ్ పేరును స్పష్టంగా ప్రస్తావించిందా? లేక ఆమె చెప్పిన అనుభవాలను నెటిజన్లు గతంలో వచ్చిన వార్తలతో సరిపోలుస్తున్నారు. అందుకే సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న చర్చను నిజం అని తేల్చేయడం కంటే.. అనుపమ స్వయంగా చెప్పిన విషయాల వరకే పరిమితం కావడం మంచిదనే అభిప్రాయాలు కూడా వ్యక్తమవుతున్నాయి.
ఇక ఈ వ్యవహారం మరో కోణంలో కూడా చర్చకు దారి తీస్తోంది.
సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఒక సెలబ్రిటీ రిలేషన్షిప్ బయటకు వచ్చినప్పుడు.. ఫొటోలు, రూమర్లు, పెళ్లి వార్తలు మాత్రమే వైరల్ అవుతాయి. కానీ ఆ బంధంలో వ్యక్తులు ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటున్నారు? వారి మానసిక స్థితి ఎలా ఉంది? అనేది బయట ప్రపంచానికి తెలియదు.
అందుకే అనుపమ ఇప్పుడు చెప్పిన అనుభవాలు.. కేవలం ఒక హీరోయిన్ వ్యక్తిగత కథగానే కాకుండా, టాక్సిక్ రిలేషన్షిప్స్పై కూడా చర్చకు దారితీస్తున్నాయి.
ప్రేమలో ఉండటం వేరు..ఒక వ్యక్తిని పూర్తిగా నియంత్రించాలనుకోవడం వేరు.భాగస్వామి ఏ దుస్తులు వేసుకోవాలి?
ఎవరితో మాట్లాడాలి?
ఏ పని చేయాలి?
ఏ సినిమాలు చేయాలి?
సోషల్ మీడియాలో ఏం పెట్టాలి?
ఇలాంటి విషయాలపై నిరంతరం నియంత్రణ ఉంటే.. అది ప్రేమా? లేక మానసిక వేధింపులా? అనే ప్రశ్న ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో భిన్నమైన వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి. .
అయితే ఈ విషయంలో ధ్రువ్ విక్రమ్ నుంచి అధికారికంగా ఏదైనా స్పందన వస్తేనే పూర్తి క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు.. ఈ పరిస్థితి నుంచి తాను బయటపడి, ఇప్పుడు పూర్తిగా కోలుకున్న తర్వాతే ఈ విషయాలను బయటకు చెబుతున్నానని అనుపమ వెల్లడించినట్టు సమాచారం.
తన అనుభవం ద్వారా ఇలాంటి మానసిక వేధింపులను ఎదుర్కొంటున్నవారిలో అవగాహన కల్పించాలనే ఉద్దేశంతోనే మాట్లాడుతున్నానని అనుపమ చెప్పినట్టు తెలుస్తోంది. అంటే.. అనుపమ చెప్పిన కథలో అసలు పాయింట్ కేవలం ఒక సెలబ్రిటీ బ్రేకప్ కాదు. ఒక బంధంలో మనిషి తన స్వేచ్ఛను కోల్పోతే ఏం జరుగుతుంది? మానసిక ఒత్తిడి కెరీర్పై ఎంతటి ప్రభావం చూపుతుంది?
ప్రేమ పేరుతో నియంత్రణ మొదలైతే దాన్ని ఎక్కడ గుర్తించాలనే విషయం చర్చకు దారితీస్తుంది.
ఇక ఇప్పుడు అందరి చూపు ధ్రువ్ విక్రమ్ స్పందనపైనే ఉంది.అనుపమ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలపై ధ్రువ్ ఏమైనా క్లారిటీ ఇస్తారా?
గతంలో వచ్చిన రిలేషన్షిప్ రూమర్లపై ఆయన స్పందిస్తారా?లేదా ఈ వ్యవహారంపై ఇరువైపుల నుంచి ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన లేకుండానే సోషల్ మీడియా చర్చ కొనసాగుతుందా? ప్రస్తుతం మాత్రం అనుపమ చేసిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారాయి.
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