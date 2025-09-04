English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Nishaanchi Trailer: అమెజాన్ MGM స్టూడియో నుంచి వస్తోన్న ‘నిశాంచి’ మూవీ.. ట్రైలర్ కు సూపర్ రెస్పాన్స్ ..

Nishaanchi Trailer: అమెజాన్ MGM స్టూడియో ఇండియా హిందీలో వరుసగా చిత్రాలు నిర్మిస్తోంది. ఈ బ్యానర్ నుంచి వస్తోన్న చిత్రమే ‘నిశాంచి’. తాజాగా ఈ సినిమా ట్రైలర్ ను విడుదల చేశారు. అనురాగ్ కశ్యప్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం ట్రైలర్ కు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 4, 2025, 12:40 AM IST

Nishaanchi Trailer: అమెజాన్ MGM స్టూడియో నుంచి వస్తోన్న ‘నిశాంచి’ మూవీ.. ట్రైలర్ కు సూపర్ రెస్పాన్స్ ..

Nishaanchi Trailer Talk:జార్ పిక్చర్స్ బ్యానర్‌పై అజయ్ రాయ్, రంజన్ సింగ్ నిర్మాణంలో, ఫ్లిప్ ఫిల్మ్స్ సహకారంతో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘నిశాంచి’. ఈ చిత్రానికి ప్రసూన్ మిశ్రా, రంజన్ చండేల్, అనురాగ్ కశ్యప్ కథనాన్ని అందించారు. అమెజాన్ ఎంజీఎం స్టూడియో ఇండియా భాగస్వామిగా ఉంది. ఈ చిత్రంతో ఐశ్వరి థాకరే బబ్లూ – దబ్లూ అనే కవల సోదరుల డ్యూయల్ రూల్స్ లో నటిస్తూ పరిచయం కాబోతున్నారు.  వేదిక పింటో, మోనిక పన్వర్, మొహమ్మద్ జీషాన్ ఆయుబ్, కుముద్ మిశ్రా ఇతర ముక్యపాత్రల్లో నటించారు. 

2000వ దశకం నేపథ్యంలో ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించాడు అనురాగ్ కశ్యప్. ఈ ట్రైలర్ లో  ఉత్తర్ ప్రదేశ్ నేపథ్యంలో సాగిన ఈ కథలో యాక్షన్, డ్రామా, రొమాన్స్, హాస్యం, మా కా ప్యార్తో పాటు ఫుల్ మసాలా ఎంటర్టెయిన్‌మెంట్ తో ఈ సినిమాను ఉండబోతున్నట్టు ట్రైలర్ చూస్తే తెలుస్తోంది. అనురాగ్ కశ్యప్ మరోసారి తన మార్క్ చూపించాడు. 

భారతీయ సినిమాకు తనదైన ముద్ర వేసిన అనురాగ్ కశ్యప్‌ ఈ సినిమాతో దర్శకుడిగా బ్యాక్ బౌన్స్ అవ్వడం ఖాయం అనిపిస్తోంది.  ఐశ్వరి, వేదిక పింటో సహా మొత్తం తారాగణం అద్భుతమైన నటనతో ఆకట్టుకున్నారు.నిశాంచి – ప్రేమ, ఘర్షణ, సంగీతం, భావోద్వేగాల కలయికగా రాబోతున్న ఈ మసాలా ఎంటర్టెయినర్ సెప్టెంబర్ 19న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. 

ఇదీ చదవండి: పవన్ కళ్యాణ్ మొదటి భార్య ఎవరు..! ప్రస్తుతం ఏం చేస్తున్నారో తెలుసా..

ఇదీ చదవండి: పవన్ కళ్యాణ్ మొత్తం ఆస్తుల విలువ ఎంతో తెలుసా.. అసలు ఎక్స్ పెక్ట్ చేయరు..

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Nishaanchi TrailerNishaanchi Trailer talkNishaanchiNishaanchi MovieAmazon prime MGM

