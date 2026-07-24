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Anurag Kashyap Tejaswini: "ఆ డైరెక్టర్ నగ్నంగా నటించమని చెప్పాడు"..అనురాగ్ కశ్యప్‌పై హీరోయిన్ హాట్ కామెంట్స్!

Anurag Kashyap Tejaswini Gulaal: బాలీవుడ్ డైరెక్టర్ అనురాగ్ కశ్యప్ తెరకెక్కించిన 'గులాల్' సినిమా గురించి ఇప్పుడు నెట్టింట తెగ చర్చ జరుగుతోంది. ఈ సినిమాలో నగ్నంగా నటించాల్సిన పరిస్థితుల్లో ఆ సినిమాలో నటించేందుకు తిరస్కరించినట్లు నటి తేజస్విని తెలిపింది.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 24, 2026, 03:21 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 03:21 PM IST
Anurag Kashyap Tejaswini: "ఆ డైరెక్టర్ నగ్నంగా నటించమని చెప్పాడు"..అనురాగ్ కశ్యప్‌పై హీరోయిన్ హాట్ కామెంట్స్!
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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