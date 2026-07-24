Anurag Kashyap Tejawini Gulal: ప్రముఖ బాలీవుడ్ దర్శకుడు అనురాగ్ కశ్యప్ దర్శకత్వం వహించిన 'గులాల్' సూపర్ హిట్గా నిలిచింది. 2009లో విడుదలైన ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల నుంచి ఆదరణ పొందగా.. కానీ, ఈ సినిమాలో నటించే అవకాశాన్ని ఓ నటి తిరస్కరించిందట. అయితే తాను నగ్నంగా నటించడం ఇష్టం లేకనే ఆ సినిమాను రిజెక్ట్ చేసినట్లు సీనియర్ నటి తేజస్విని కొల్హాపురే వెల్లడించింది. చాలా ఏళ్లుగా తన కెరీర్లో జరిగిన కొన్ని ముఖ్యమైన సంఘటలను ఇప్పుడు గుర్తుచేసుకుంది.
ఇటీవల సిద్ధార్థ్ కన్నన్ పోడ్కాస్ట్లో కనిపించిన నటి తేజస్విని.. బాలీవుడ్ చిత్రం 'గులాల్'లో కథానాయిక పాత్ర కోసం అనురాగ్ కశ్యప్ తనను తీసుకోవాలనుకున్నారని చెప్పారు. అయితే, ఆ పాత్రలో తాను తెరపై నగ్నంగా కనిపించాల్సిన సన్నివేశం ఉండటంతో ఆమె ఆ ఆఫర్ను తిరస్కరించినట్లు ఆమె చెప్పుకొచ్చారు.
"అనురాగ్ కశ్యప్ నాకు చదవడానికి స్క్రిప్ట్ ఇచ్చారు. స్క్రిప్ట్ చదివిన తర్వాత, అందులోని మహిళా పాత్ర అంత ముఖ్యమైనది కాదని నాకు అనిపించింది. అంతేకాకుండా, ఆ పాత్రలో నేను నగ్నంగా కనిపించాల్సిన ఒక సన్నివేశం ఉందని నాకు తెలిసింది. దానికి నేను అంగీకరించలేదు. తెరపై నగ్నంగా నటించకూడదనేదే నా స్పష్టమైన వైఖరి" అని నటి తేజస్విని అన్నారు.
ఈ సందర్భంగా బాలీవుడ్ డైరెక్టర్ అనురాగ్ కశ్యప్తో జరిగిన సంబాషణను నటి తేజస్విని గుర్తుచేసుకుంది. తాను నగ్నంగా ఎలా నటించగలనని డైరెక్టర్ అనురాగ్ కశ్యప్ను ప్రశ్నించిందట. ఇలాంటి సన్నివేశాల్లో తాను నటిస్తే ఇంట్లో నుంచి గెంటేస్తారని ఆమె డైరెక్టర్కు తెలియజేసినట్లు ఆమె సమాధానమిచ్చింది.
నగ్నంగా నటించాల్సి ఉన్న కారణంగా ఆ సినిమాలో తాను నటించకూడదని నిర్ణయించుకున్నట్లు నటి తేజస్విని చెప్పింది. ఆ తర్వాత ఆ పాత్రలో మోడల్, నటి జెస్సీ రంధావా నటించింది. ఆ సన్నివేశాలలో జెస్సీ నిజానికి నగ్నంగా నటించలేదని, కేవలం ఒక ప్రత్యేకమైన 'బాడీసూట్' ధరించిందని సినిమా విడుదలైన తర్వాతే తనకు తెలిసిందని తేజస్విని చెప్పింది.
తేజస్విని ప్రకటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. సినిమాల్లో పాత్ర అవసరాలు, కళాత్మక వ్యక్తీకరణ, నటీనటుల వ్యక్తిగత పరిమితుల మధ్య సమతుల్యతపై మరోసారి చర్చ మొదలైంది. తన వ్యక్తిగత వైఖరికి కట్టుబడి ఉన్నందుకు చాలామంది తేజస్వినిని ప్రశంసిస్తుండగా, సినిమాలో ఉపయోగించిన సాంకేతిక అంశాల గురించి ఆమెకు ముందుగా తెలియజేసి ఉంటే పరిస్థితి భిన్నంగా ఉండేదని మరికొందరు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
2009లో విడుదలైన 'గులాల్' చిత్రం, రాజకీయాలు, అధికార పోరాటాలు, విద్యార్థి రాజకీయాల కథాంశంతో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. విడుదలైన సమయంలో ఇది పెద్దగా వాణిజ్య విజయం సాధించనప్పటికీ, ఆ తర్వాత ఒక కల్ట్ క్లాసిక్గా నిలిచింది. ఈ చిత్రం కథ, దర్శకత్వం, సంగీతం, నటన విస్తృతంగా ప్రశంసించబడ్డాయి.
ఇప్పుడు చాలా ఏళ్ల తర్వాత, తేజస్విని కొల్హాపురే తన కెరీర్లోని ఈ ముఖ్యమైన సంఘటనను పంచుకున్నారు. ఇది సినీ ప్రేమికులలో ఆసక్తిని రేకెత్తించడమే కాకుండా, 'గులాల్' సినిమా ఎంపిక ప్రక్రియ, ఆనాటి హిందీ చిత్ర పరిశ్రమ పనితీరుపై కొత్త చర్చకు ఒక వేదికను కూడా అందించింది.
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