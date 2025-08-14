Anushka: ప్రభాస్ లోని ఆ మూడు క్వాలిటీల వల్లే.. అతనికి పడిపోయిన అనుష్క.. వీడియో వైరల్!

Anushka Prabhas Viral Video Watch
మిర్చి, బాహుబలి సినిమాల ద్వారా తెలుగు ప్రేక్షకులను తెగ ఆకట్టుకున్న జంట అనుష్క, ప్రభాస్. వీరిద్దరూ కలిసి చివరిగా నటించిన చిత్రం బాహుబలి 2(Anushka Prabhas). ఇక అప్పటినుంచి కూడా వీరిద్దరి అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడు వీరిద్దరు మళ్ళీ తెరపైన కనిపిస్తారని తెగ ఎదురుచూస్తున్నారు.
సినిమాల పరంగానే కాదు రియల్ లైఫ్ లో కూడా వీరిద్దరూ చాలాసార్లు వార్తల్లో నిలిచారు. అందుకు ముఖ్య కారణం వీరిద్దరూ కూడా ప్రేమలో ఉన్నారు అంటూ వార్తలు వైరల్ అవ్వడం(Anushka Prabhas Love). కానీ మేమిద్దరం కేవలం స్నేహితులు మాత్రమే అని ప్రభాస్ చాలాసార్లు క్లారిటీ ఇచ్చారు.. అయితే ఇన్ని సంవత్సరాలైనా కానీ అనుష్క, ప్రభాస్ ఇద్దరు కూడా ఇంకా పెళ్లి చేసుకోకపోవడంతో.. వీరిద్దరూ వీరిద్దరి కోసమే వేచి ఉన్నారు అని వార్త కూడా వైరల్ అవుతుంది.
ఈ క్రమంలో ఈ మధ్య అనుష్క ఘాజి సినిమా ట్రైలర్ విడుదల కాగా.. అందులో పెళ్లెప్పుడు డార్లింగ్ అని అడగగా.. వెయిటింగ్ ఇక్కడ అని అనుష్క చెప్పిన డైలాగ్ మరోసారి వీరిద్దరి రిలేషన్ షిప్ గురించి చర్చ తీసుకొచ్చింది. ఇక ఈ నేపథ్యంలోనే వీరిద్దరికి సంబంధించిన ఒక పాత వీడియో వైరల్ అవుతుంది(Anushka Prabhas Viral Video) .
ఈ వీడియోలో.. ప్రభాస్ లో మీకు ఇష్టమైన మూడు క్వాలిటీలు ఏమిటి అని యాంకర్ అడగగా.. వెంటనే అనుష్క.. మొదటి క్వాలిటీ ఆయన లయల్టీ అని.. తర్వాత క్వాలిటీ.. ఆయనకు చాలా పెద్ద గుండె అని.. అందరిని ప్రేమిస్తారని.. ఇక మూడో క్వాలిటీ చాలా జెనరస్ గా ఉంటారు అని చెప్పకు వచ్చింది (Anushka Love Prabhas Qualities).
ఇక అనుష్క ఈ క్వాలిటీ లో చెబుతూ ఉండగా పక్కన ప్రభాస్ సిగ్గుపడుతూ కనిపించారు. ఈ వీడియోని వైరల్ చేస్తూ వీరిద్దరి అభిమానులు అనుష్క అందుకే ప్రభాస్ కి పడిపోయి ఉంటుంది అని కామెంట్స్ పెడుతున్నారు.
Read Also: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దంచికొట్టనున్న వర్షాలు.. నేడు ఈ జిల్లాల్లో స్కూళ్లకు సెలవు..!
Read Also: స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం వేడుకలు.. హైదరాబాద్లోని ఈ ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు..
You May Like
దీన్ని ఒక్కసారి తినండి మీ పురుష బలం 10 రెట్లు పెరుగుతుంది.TANTRA MAX
బరువు తగ్గడానికి సులభమైన మార్గం - రాత్రికి కేవలం ఒక చెంచా!ONE TWO SLIM
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook