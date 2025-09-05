Ghaati first Review: అనుష్క శెట్టి ‘ఘాటీ’ ఫస్ట్ రివ్యూ.. స్వీటి ఖాతాలో హిట్ పడినట్టేనా..

Ghaati first Review: అనుష్క శెట్టి.. మిస్ శెట్టి.. మిస్టర్ పోలిశెట్టి సినిమా తర్వాత ఈమె ప్రధాన పాత్రలో నటించిన చిత్రం ‘ఘాటి’. క్రిష్ జాగర్లమూడి ‘హరి హర వీరమల్లు’ సినిమాను వదిలిపెట్టి మరి ఈ చిత్రాన్ని టేకప్ చేశారు. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్, ట్రైలర్ తో ఈ సినిమా అంచనాలు పెరిగాయి. ఈ సినిమా బడ్జెట్ అన్ని కలిపి రూ. 40 కోట్లు అయిందనేది టాక్. సినిమా కూడా టెక్నికల్ గా అద్బుతంగా వచ్చింది. ఈ సినిమాలో అనుష్క స్క్రీన్ పై పవర్ ఫుల్ రోల్లో గ్యాంగ్ స్టర్ పాత్రలో చక్కగా ఒదిగిపోయింది.
అంతేకాదు అవార్డు విన్నింగ్ పర్ఫామెన్స్ తో ఆకట్టుకుంది. అంతేకాదు విక్రమ్ ప్రభు కూడా ఈ చిత్రంలో మంచి పాత్రలో ఒదిగిపోయాడు. ప్రేక్షకులకు ఆకట్టుకునే ట్విస్టులున్న ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఏ మేరకు థియేటర్స్ కు రప్పిస్తుందో చూడాలి. త ఈ చిత్రాన్ని యూవీ క్రియేషన్స్ సమర్ఫణలో ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ ఎంటర్టైన్మెం్టస్ బ్యానర్ పై రాజీవ్ రెడ్డి, సాయి బాబు జాగర్లముడి పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్ గా నిర్మించారు. నిర్మాణ విలువలు అద్భుతంగా ఉన్నాయి. దర్శకుడిగా క్రిష్ కు ఈ సినిమా విజయం అనేది కీలకం అని చెప్పాలి.
ఇక ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 20 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసినట్టు సమాచారం. ఓవరాల్ గా రూ. 21 కోట్ల థియేట్రికల్ షేర్ రాబడితే ఈ సినిమా హిట్ అనిపించుకుంటుంది. ఇక ఈ సినిమా నాన్ థియేట్రికల్ గా సాలిడ్ బిజినెస్ ను సొంతం చేసుకున్నట్టు సమాచారం. ఈ చిత్రం అన్ని రకాలుగా రూ. 50 కోట్ల మేర నాన్ థియేట్రికల్ బిజినెస్ పూర్తి చేసుకుంది. ఓ రకంగా నాన్ థియేట్రికల్ గానే ఈ సినిమా సేఫ్ అయింది. మొత్తంగా టేబుల్ ప్రాఫిట్స్ తో విడుదల కాబోతున్న ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎలాంటి ఫలితం అందుకుంటుందనేది చూడాలి.
