Ghaati first Review: అనుష్క శెట్టి ‘ఘాటీ’ ఫస్ట్ రివ్యూ.. స్వీటి ఖాతాలో హిట్ పడినట్టేనా..

Ghaati first Review: బాహుబలి సిరీస్ తర్వాత అనుష్క శెట్టి లేడీ ఓరియెంటెడ్ మూవీస్ తోనే పలకరిస్తోంది. మాములు మసాలా సినిమాలు చేయడం తగ్గించేసింది. తాజాగా అనుష్క ముఖ్యపాత్రలో నటించిన చిత్రం ‘ఘాటి’. క్రిష్ జాగర్లమూడి దర్శకుడు. ఈ రోజు విడుదలైన ఈ సినిమా పలు చోట్ల ప్రదర్శించబడింది. మరి ఈ మూవీ ఎలా ఉందంటే..  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 5, 2025, 05:25 AM IST

Ghaati first Review: అనుష్క శెట్టి.. మిస్ శెట్టి.. మిస్టర్ పోలిశెట్టి సినిమా తర్వాత ఈమె ప్రధాన పాత్రలో నటించిన చిత్రం ‘ఘాటి’. క్రిష్ జాగర్లమూడి ‘హరి హర వీరమల్లు’ సినిమాను వదిలిపెట్టి మరి ఈ చిత్రాన్ని టేకప్ చేశారు. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్, ట్రైలర్ తో ఈ సినిమా అంచనాలు పెరిగాయి. ఈ సినిమా బడ్జెట్ అన్ని కలిపి రూ. 40 కోట్లు అయిందనేది టాక్. సినిమా కూడా టెక్నికల్ గా అద్బుతంగా వచ్చింది. ఈ సినిమాలో అనుష్క స్క్రీన్ పై పవర్ ఫుల్ రోల్లో గ్యాంగ్ స్టర్ పాత్రలో చక్కగా ఒదిగిపోయింది. 

అంతేకాదు అవార్డు విన్నింగ్ పర్ఫామెన్స్ తో ఆకట్టుకుంది. అంతేకాదు విక్రమ్ ప్రభు కూడా ఈ చిత్రంలో మంచి పాత్రలో ఒదిగిపోయాడు. ప్రేక్షకులకు ఆకట్టుకునే ట్విస్టులున్న ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఏ మేరకు థియేటర్స్ కు రప్పిస్తుందో చూడాలి. త ఈ చిత్రాన్ని యూవీ క్రియేషన్స్ సమర్ఫణలో ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ ఎంటర్టైన్మెం్టస్ బ్యానర్ పై రాజీవ్ రెడ్డి, సాయి బాబు జాగర్లముడి పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్ గా నిర్మించారు.  నిర్మాణ విలువలు అద్భుతంగా ఉన్నాయి. దర్శకుడిగా క్రిష్ కు ఈ సినిమా విజయం అనేది కీలకం అని చెప్పాలి. 

ఇక ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 20 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసినట్టు సమాచారం. ఓవరాల్ గా రూ. 21 కోట్ల థియేట్రికల్ షేర్ రాబడితే ఈ సినిమా హిట్ అనిపించుకుంటుంది. ఇక ఈ సినిమా నాన్ థియేట్రికల్ గా సాలిడ్ బిజినెస్ ను సొంతం చేసుకున్నట్టు సమాచారం. ఈ చిత్రం అన్ని రకాలుగా రూ. 50 కోట్ల మేర నాన్ థియేట్రికల్ బిజినెస్ పూర్తి చేసుకుంది. ఓ రకంగా నాన్ థియేట్రికల్ గానే ఈ సినిమా సేఫ్ అయింది.  మొత్తంగా టేబుల్ ప్రాఫిట్స్ తో విడుదల కాబోతున్న ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎలాంటి ఫలితం అందుకుంటుందనేది చూడాలి. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Ghaati first ReviewAnushka Ghaati First ReviewGhaati Movie reviewGhaati movie Pre Release BusinessGhaati Digital rights

