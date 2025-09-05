English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Ghaati Review: ‘ఘాటి’ మూవీ రివ్యూ.. అనుష్క శెట్టి మూవీ మెప్పించిందా..!

Ghaati Review: అనుష్క శెట్టి హీరోయిన్ గా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘ఘాటీ’. క్రిష్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ఈ రోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదలైంది. ఈ సినిమాలో విక్రమ్ ప్రభు, జగపతి బాబు,  రవీంద్ర విజయ్, చైతన్య రావు ఇతర ముఖ్యపాత్రల్లో నటించారు. ఈ రోజు ఆడియన్స్ తీర్పు కోసం వచ్చిన ఈ  చిత్రం ప్రేక్షకులను మెప్పించిందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 5, 2025, 03:22 PM IST

Ghaati Review: ‘ఘాటి’ మూవీ రివ్యూ.. అనుష్క శెట్టి మూవీ మెప్పించిందా..!

‘బాహుబలి’ తర్వాత అనుష్క శెట్టి లేడీ ఓరియెంటెడ్ సినిమాలతో పలకరిస్తోంది. ఈ కోవలో భాగమతి, నిశ్శబ్దం, మిస్ శెట్టి మిస్టర్ పోలిశెట్టి సినిమాలతో మంచి విజయాలనే అందుకుంది. ఈ కోవలో ఈమె లీడ్ రోల్లో విక్రమ్ ప్రభు హీరోగా జగపతి బాబు మరో ముఖ్యపాత్రలో నటించారు. క్రిష్ డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కిన ఈ మూవీ ఏ మేరకు ఆడియన్స్ ను ఆకట్టుకుందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.. 

‘ఘాటి’ సినిమా స్టోరీ విషయానికొస్తే.. ఆంధ్ర ఒరిస్సా సరిహద్దుల్లో తూర్పు కనుమల్లో అక్రమంగా  గంజాయి పంటను ఘాట్ రోడ్ లలో  తరలించే వాళ్ళని ఘాటీ లని పిలుస్తారు.అక్కడున్న రాజకీయ నాయకులు, కొంత మంది లోకల్ లీడర్స్ అందరు సిండికేట్ అయి అ్కడ అమాయక గిరిజనులతో గంజాయి పండిస్తూ కోట్లు సంపాదిస్తారు. అంతేకాదు ఆ సరుకు అక్రమ ఘాట్ రోడ్స్ లో పోలీసుల కళ్లు కప్పి తరలిస్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో దేశిరాజు (విక్రమ్ ప్రభు).. శీలావతి (అనుష్క శెట్టి ) సిండికేట్ ను ఎదురిస్తూ వ్యాపారం చేస్తారు. దీంతో గంజాయి సిండికేట్ కు చెందిన కాష్టాల నాయుడు (రవీంద్ర విజయ్) వాళ్లు దేశిరాజును శీలావతి ముందే  చంపేస్తారు. తన కళ్ల ముందే తన బావ అయిన దేశిరాజును చంపిన సిండికేట్ వ్యక్తులపై ఘాటి బిడ్డ అయిన శీలావతి ఎలా ప్రతీకారం తీర్చుకుందనేదే ఈ సినిమా స్టోరీ. 

కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే.. 

క్రిష్ ఓ మాములు రివేంజ్ స్టోరీకి గంజాయి అక్రమ రవాణా నేపథ్యాన్ని ఎంచుకొని తనదైన శైలిలో  రక్తి  కట్టించే ప్రయత్నం చేశాడు. ముఖ్యంగా ఈ సినిమాకు‘ఘాటి’ అనే టైటిల్ తో ప్రేక్షకుల్లో అటెన్షన్ క్రియేట్ చేశాడు. తూర్పు కనుమల్లో ఆంధ్ర ఒరిస్సా సరిహద్దుల్లో అమాయక గిరిజనలులో గంజాయి పండించి వాటిని అక్రమంగా ఘాట్ రోడ్స్ లో వందల కిలోలను భుజంపై  తరలించే వారిని ఘాటీలని పిలుస్తారు. అక్కడ గిరిజనులతో గంజాయి పంట పండించడం అందులో కూడా గ్రేడ్స్ ఉన్న విషయాన్ని సినిమాలో చూపెట్టారు. ఇక గంజాయిలో A1 గ్రేడ్ శీలావతి.. ఆ పేరునే కథానాయికకు సినిమాలో పెట్డాడు. గిరిజనులతో అక్రమంగా గంజాయి పంటను తరలించే  ముఠా.. గిరిజనులైన హీరో, హీరోయిన్లు ఇద్దరు తమ వాళ్ల కోసం స్కూల్లు, హాస్పిటల్స్ కట్టిస్తారు. ఈ క్రమంలో సొంతంగా సిండికేట్ ను ఎదురిస్తారు. ఆ తర్వాత సిండికేట్ లో ఓ వర్గం హీరోను చంపడం.. తన బావను చంపిన వాళ్లపై ఎలా ప్రతీకారం తీర్చుకున్నారనే విషయాన్ని క్రిష్ చూపించిన విధానం మాస్ ఆడియన్స్ ను  దృష్టిలో పెట్టుకొని తెరకెక్కించాడు. 

ఇక అనుష్క.. విలన్స్ ను చంపడం వంటివి లాజిక్ కు అందవు. విలన్ గ్యాంగ్ ను ఊచకోత కోయడం మొత్తం మాస్ హీరోను చూపించనట్టు చూపించాడు. అంతర్లీనంగా ఇందులో అమాయక గిరిజనులను అడ్డం పెట్టుకొని గంజాయిని పండించడంతో పాటు ఆ పంటను తరలించే ఘాటీల జీవితాలను చూపెట్టాడు. మొత్తంగా గిరిజనులు పైకి ఎదగకుండా... గంజాయి మాఫియా కు భయపడి ఆ పనులు చేయడం వంటివి చూపించాడు. ఏ ఉపాధి లేక వాళ్లు గంజాయి పండించడం.. తరలించడాన్ని జీవినోపాధి చేసుకోవడాన్ని చూపించారు. మొత్తంగా ఈ గంజాయి వెనక మొత్తం ప్రభుత్వం సిస్టంలో  ఉన్న కొందరు భాగస్వాములుగా ఉన్నారనే విషయాన్ని చూపెట్టాడు. ఈ సినిమాకు సంగీతం నాగవెల్లి విద్యాసాగర్ అందించిన సంగీతం బాగుంది. పాటలు బాగున్నాయి. సినిమాటోగ్రఫీ బాగుంది. తూర్పు కనుమల అందాలను తెరపై చక్కగా చూపెట్టాడు. నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి.   

నటీనటుల విషయానికొస్తే.. 

అనుష్క శెట్టి మరోసారి శీలావతి పాత్రలో ఒదిగిపోయింది. తన బావ కమ్ ప్రియుడుతో ఆమె అనుబంధాన్ని చక్కగా చూపెట్టాడు. ఇక పగతో రగిలిపోయే సివంగిగా శత్రు సంహారం చేసే సీన్స్ లో అదరగొట్టింది. లేడీ సూపర్ స్టార్ తరహాలో తన ఫైట్స్ తో మెప్పించింది. యాక్షన్ కొరియోగ్రాఫర్ అనుష్క కు తగ్గట్టు సీన్స్ ను కంపోజ్ చేశాడు. విక్రమ్ ప్రభు తన నటనతో మెప్పించాడు. జగపతిబాబు పోలీస్ అధికారి పాత్రలో మెప్పించాడు. చైతన్య రావు .. మయసభలో వైయస్  పోలిన పాత్రలో మంచి నటన కనబరిచాడు. ఈ సినిమాలో మెయిన్ విలన్ గా ఇరగదీసాడు. రవీంద్ర విజయ్, జిషు సేన్ గుప్తా తదితరులు తమ పరిధి మేరకు మెప్పించారు. 

ప్లస్ పాయింట్స్ 

అనుష్క స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ 

సినిమాటోగ్రఫీ 

సంగీతం, ఆర్ 

మైనస్ పాయింట్స్ 

రొటిన్ రివేంజ్ స్టోరీ 

లాజిక్ అందని సీన్స్ 

ఫస్ట్ హాఫ్ 

పంచ్ లైన్.. ‘ఘాటి’.. అనుష్క మార్క్  యాక్షన్ రివేంజ్ డ్రామా..

రేటింగ్: 2.75/5

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Ghaati ReviewGhaati movie review ratingAnushka GhaatiGhaati first ReviewAnushka Ghaati First Review

