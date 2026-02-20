English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Anvesh Youtube: నా అన్వేష్ ఖేల్ ఖతం.. దుక్నం బంద్..త్వరలో యూట్యూబ్ ఛానెల్ బ్లాక్..?

Anvesh Youtube: నా అన్వేష్ ఖేల్ ఖతం.. దుక్నం బంద్..త్వరలో యూట్యూబ్ ఛానెల్ బ్లాక్..?

Anvesh Youtube: ప్రపంచ యాత్రికుడు అన్వేష్ ఇన్‌స్టా అకౌంట్‌ బ్యాన్‌ అవ్వడంతో ప్రస్తుతం అందిరి దృష్టి ఇప్పుడు అతని యూట్యూబ్‌ అకౌంట్‌ పై పడింది. అతడి యూట్యూబ్‌ అకౌంట్‌ ను కూడా సస్పెడ్‌ చేయాలని డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 20, 2026, 11:42 AM IST

Anvesh Youtube: నా అన్వేష్ ఖేల్ ఖతం.. దుక్నం బంద్..త్వరలో యూట్యూబ్ ఛానెల్ బ్లాక్..?

Anvesh Youtube channel: హిందూ దేవీ దేవతలపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన అన్వేష్ పై హిందూ సంఘాలు తీవ్రంగా పోరాడటంతో అతని ఇన్ స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ ను బ్లాక్ అయింది.  ఈ డిమాండ్‌ తో  అన్వేష్ యూట్యూబ్ ఛానెల్ సహా అన్నీ అకౌంట్లను డిలీట్ చేయించాలని CP సజ్జనార్‌ను కలవబోతున్నారు BJP నేత కరాటె కల్యాణి. అలాగే  అన్వేష్‌ పాస్‌పోర్ట్, బ్యాంక్ అకౌంట్ సీజ్ చేయాలని కోరతామన్నారు. హిందువులను అన్వేష్ అవమానించారని, అతడికి జైలుశిక్ష పడేలా చేస్తామంటున్నారు. 

ఇలా వుండగా  హిందూ దేవుళ్లపై పిచ్చి పిచ్చి కామెంట్స్ చేస్తూ వస్తున్న యూట్యూబర్‌ నా అన్వేష్ కు మెటా సంస్థ  షాక్ తగిలింది. అతని ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ అకౌంట్‌ను బ్యాన్ చేసంది. 1.3 మిలియన్ ఫాలోవర్స్ ఉన్న అకౌంట్‌ను నిలిపివేసింది. గతంలో భారత దేశాన్ని దూషించినందుకు హైదరాబాద్‌ సీసీఎస్ పోలీసు స్టేషన్‌లో కరాటే కల్యాణి ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ క్రమంలో ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వివరాలు కావాలంటూ ఫౌండర్స్‌కు హైదరాబాద్ సీసీఎస్ పోలీసులు లేఖ రాశారు. 

వివరాలు అందిన వెంటనే మతవిద్వేషాలు రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నం చేసినందుకు అన్వేష్ అకౌంట్‌ను తొలించాలంటూ సీసీఎస్ పోలీసులు లేఖ రాశారు. పోలీసుల నుండి లెలవర్ వచ్చిన వెంటనే నా అన్వేష్ ఇన్‌స్టా అకౌంట్‌ పరిశీలించి నిర్వాహకులు బ్యాన్ చేశారు. తొలుత 1.8 మిలియన్‌ ఫాలోవర్స్ ఉన్న  అన్వేష్ అకౌంట్.. భారతదేశం పై కామెంట్స్ తర్వాత 1.3 మిలియన్‌ పడిపోయంది. తాాగా అకౌంట్  పూర్తిగా క్లోజ్ కావడం దిమ్మ దిరిగి మైండ్ బ్లాంక్ అయిందనే చెప్పాలి. మొత్తంగా అన్వేష్ మాత్రమే కాకుండా.. హిందూ దేవీదేవతలపై  కారు కూతలు కూసే ఇలాంటి వాళ్ల భరతం పడితేనే మిగిత వాళ్లు దారికొస్తారని ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ పోలీసులు తీసుకున్న చర్యలను నెటిజన్స్ ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. 

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు.

