  • Telugu News
  • వినోదం
  Pawan Kalyan: పీకే ఫ్యాన్స్ కు కిక్కించే న్యూస్.. నలుగురు నిర్మాతలకు ఓకే చెప్పిన పవన్..?

Pawan Kalyan: పీకే ఫ్యాన్స్ కు కిక్కించే న్యూస్.. నలుగురు నిర్మాతలకు ఓకే చెప్పిన పవన్..?

Pawan Kalyan UP coming Projects: పవన్ కళ్యాణ్ యేడాదిన్నర వరకు ఓ హీరో కమ్ ఓ పార్టీ అధినేత. కానీ ఇపుడు డిప్యూడీ సీఎంగా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. రీసెంట్ గా పవన కళ్యాణ్ ‘హరి హర వీరమల్లు’, ‘ఓజీ’ సినిమాలతో పలకరించారు. ఇక ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ సినిమా షూట్ కంప్లీట్ చేశారు. ఈ సినిమాల తర్వాత సినిమాల విషయంలో సైలెంట్ అయితాడని అనుకున్నారు. కానీ ఫిల్మ్ నగర్ సమాచారం ప్రకారం పవన్ మరో నలుగురు నిర్మాతల దగ్గర అడ్వాన్స్ తీసుకున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 11, 2025, 08:12 AM IST

Pawan Kalyan: పీకే ఫ్యాన్స్ కు కిక్కించే న్యూస్.. నలుగురు నిర్మాతలకు ఓకే చెప్పిన పవన్..?

Pawan Kalyan UP coming Projects: పవన్ కళ్యాణ్ మూడు పడవలపై ప్రయాణం చేస్తున్నాడు. ఓ వైపు ఏపీ డిప్యూటీ సీఎంగా ప్రభుత్వంలో కీలకంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. మరోవైపు జనసేన అధినేతగా తన పార్టీ వ్యవహారాలను చక్కబెడుతున్నాడు. ఇంకోవైపు గతంలో ఒప్పుకున్న సినిమాలను ఒక్కొక్కటిగా కంప్లీట్ చేసే పనిలో పడ్డాడు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ యేడాది ‘హరి హర వీరమల్లు’ , ‘ఓజీ’ సినిమాలతో పలకరించారు. ఇందులో ‘హరి హర వీరమల్లు’ సినిమా డిజాస్టర్ కాగా.. ఓజీ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర హిట్ గా నిలిచింది. దాదాపు పుష్కర కాలం తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన ఓ సినిమా పూర్తి చేసిన బ్రేక్ ఈవెన్ పూర్తి చేసుకొని క్లీన్ హిట్ గా నిలిచింది. ఈ సినిమా పవన్ కళ్యాణ్ కెరీర్ లో పలు రికార్డులను సెట్ చేసింది. తొలి రోజు రూ. 154 కోట్ల వసూల్లు రాబట్టిన ఫస్ట్ మూవీగా రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. పవన్ కళ్యాణ్ కెరీర్ లో తొలి వంద కోట్ల షేర్ రాబట్టిన చిత్రంగా రూ. 200 కోట్ల గ్రాస్.. రూ. 300 కోట్ల  రాబట్టిన  ఫస్ట్ మూవీ పలు రికార్డులను నమోదు చేసింది.

2025లో ఇప్పటి వరకు విడుదలైన తెలుగు చిత్రాల్లో అత్యధిక వసూళ్లు రాబట్టిన చిత్రంగా రికార్డులకు ఎక్కింది. మరోవైపు పవన్ కళ్యాణ్.. హరీష్ శంకర్ దర్శకత్వంలో చేస్తోన్న ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ సినిమా షూటింగ్ కంప్లీట్ అయింది. ఈ సినిమాల తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాలను ఒదలిపెట్టి తన దృష్టిని పూర్తిగా రాజకీయాలపై ఫోకస్ చేస్తాడనుకున్నారు. కానీ అనూహ్యంగా పవన్ కళ్యాణ్ మరో నలుగురు నిర్మాతలకు ఓకే చెప్పినట్టు సమాచారం. అందులో దిల్ రాజుతో ఓ సినిమా ఓకే చేశాడు. దీంతో పాటు పీపుల్స్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ నుంచి అడ్వాన్స్ తీసుకున్నట్టు సమాచారం. మరోవైపు SRT క్రియేషన్స్ పతాకంపై జనసేన నేత రామ్ తాళ్లూరి సినిమాను త్వరలో సెట్స్ పైకి తీసుకెళ్లనున్నాడు. ఈ చిత్రాన్ని సురేందర్ రెడ్డి డైరెక్ట్ చేయబోతున్నట్టు సమాచారం. గతంలో ప్రకటించిన ఇపుడు సెట్స్ పైకి వెళ్లనుంది. మరోవైపు డీవీవీ దానయ్య బ్యానర్ లో ‘ఓజీ’ ప్రీక్వెల్ చేయడానికి ఓకే చెప్పినట్టు సమాచారం. 

మొత్తంగా ఈ సినిమాలన్నింటిని 2029 ఎన్నికల లోపు పూర్తి చేసి మళ్లీ ఎన్నికలకు వెళ్లనున్నాడు. తనకు సినిమాలకు తప్ప వేరే వ్యాపారాలు లేవని పవన్ కళ్యాణ్ పలు సందర్భాల్లో ప్రస్తావించిన సంగతి తెలిసిందే కదా. ఈ నేపథ్యంలో ఆయా నిర్మాతల నుంచి ఇప్పటికే ఒక్కో సినిమా కోసం రూ. 100 కోట్ల చొప్పున రూ. 400 కోట్ల అడ్వాన్స్ తీసుకున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఏది ఏమైనా వచ్చే ఎన్నికల కోసం ఇప్పటి నుంచే నిధుల సమీకరణ కోసం వరుసగా సినిమాలు ఒప్పుకుంటున్నాడనేది తెలుస్తుంది. ఆయా చిత్రాల్లో ఒక్క సినిమాకు తప్పించిన మిగతా చిత్రాలను ఎవరు డైరెక్ట్ చేస్తారనేది చెప్పలేదు. 

Read more: గోవా నుంచి మన రాష్ట్రానికి ఎంత మద్యం తీసుకురావచ్చో తెలుసా..! చట్టం ఏం చెబుతోందంటే.. 

Read more: మన దేశంలో అత్యంత సంపన్న మంత్రులు వీళ్లే.. లిస్టులో తెలుగు వాళ్లే టాప్..

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Pawan Kalyan upcoming ProjectsPawan Kalyan dil Raju ProjectPeoples Media FactoryOG RecordsPawan Kalyan Records

