Andhra Pradesh FDC Chairman Swearing Ceremony: ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫిల్మ్ డెవలప్మెంట్ కార్పోరేషన్ చైర్మన్ భరత్ భూషణ్ ను ఏపీ ప్రభుత్వం ఎంపిక చేసింది. ఈ సందర్బంగా ఆదివారం భరత్ భూషణ్ చైర్మన్గా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఈ సందర్బంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడుకి, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్కి, మంత్రివర్యులు కందుల దుర్గేష్ కి నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. వారి ఆలోచన విధానానికి అనుగుణంగా నా కర్తవ్యం నిర్వహించి నా బాధ్యతను విజయవంతం చేస్తానన్నారు. 1984లో నందమూరి తారక రామారావు ఒక కమిటీ వేసి సినీ పరిశ్రమలు అభివృద్ధి చేశారు. ఇప్పుడు అదే విధంగా చంద్రబాబు నాయుడు ఆధ్వర్యంలో బాలకృష్ణ సహకారంతో ఈ కమిటీను పూర్తిస్థాయిలో నిర్మించినందుకు వారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నట్టు తెలిపారు. బాలకృష్ణ తన అమూల్యమైన సమయాన్ని సినీ పరిశ్రమ అభివృద్ధి చెందే వైపు, ఆంధ్రప్రదేశ్లో సినీ రంగం అభివృద్ధి చెందాలని ఆకాంక్షతో ఈ కార్యక్రమంలో మాకు అన్ని విధాలుగా సహకరించి ఆయనకు జీవిత కాలం రుణపడి ఉంటానన్నారు. ఈ అవకాశం నాకు వచ్చినందుకు ముఖ్య కారణమైన నందమూరి బాలకృష్ణకి, నందమూరి మోహన్ కృష్ణ కి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నట్టు చెబుతూ ముగించారు.
హీరో సుమన్ తల్వార్ మాట్లాడుతూ... "ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైన బాలకృష్ణకి, నూతన ప్రెసిడెంట్ భరత్ భూషణ్కి, మంత్రి కందుల దుర్గేష్కి, తోటి సభ్యులకు అందరికీ నమస్కారం. ఒక నెల క్రితం బాలయ్య గారు ఫోన్ చేసి నాకు ఎఫ్డిసిలో బాధ్యత స్వీకరించాలని కోరారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో సినీరంగం అభివృద్ధి చెందెందుకు మీరు తోడ్పడాలన్నారు. నాకు ఎంతో సంతోషం అనిపించింది. ముఖ్యంగా ఒక డైరెక్టర్ గా ఎన్నుకోవడం చాలా గర్వంగా అనిపించింది. ముందుగా ఇక్కడ స్టూడియోలు పెట్టుకునేందుకు ఆ రోజుల్లో ఎన్టీఆర్ ముందుకు వచ్చారు. అది చాలా రిస్క్ అయినప్పటికీ వారు చిత్రపరిశ్రమ కోసం ఎంతో గొప్ప సాహసం చేశారు. హైదరాబాద్ లాగా అమరావతి కూడా ఒక సినీ హబ్ లా మారాలని కోరుకుంటున్నట్టు తెలిపారు. ఇండస్ట్రీ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అభివృద్ధి చెందాలని ఇంత శ్రమిస్తున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుకి, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్కి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను.
దర్శక నిర్మాత చదలవాడ శ్రీనివాసరావు గారు మాట్లాడుతూ... "ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన అందరికీ నా నమస్కారాలు. కృష్ణా నది తీరాన శ్రీ కనకదుర్గ అమ్మవారి పాదాల చెంత స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు జన్మస్థలం నుండి ఒక మంచి కార్యంలో భాగస్వామ్యంగా ఉండటం గౌరవంగా భావిస్తున్నట్టు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా అమరావతిలో మేము ఒక స్టూడియో, అలాగే ప్రభుత్వ సహకారంతో రాష్ట్రమంతటా థియేటర్లు కడతామన్నారు. అలాగే కృష్ణా నది తీరంలో ఈ సంవత్సరం 5 సినిమాలు తీస్తామని హామీ ఇస్తున్నట్టు తెలిపారు. ఒకప్పటి ఆంధ్ర ప్రదేశ్ సినీ వైభవం రావాలని కోరుకుంటున్నానన్నారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ సాంస్కృతిక, పర్యాటక, సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రి కందుల దుర్గేశ్వర్ మాట్లాడుతూ... "ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన నటుడు, శాసనసభ్యుడు నందమూరి బాలకృష్ణ కి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. అలాగే ఈరోజు కొత్తగా పదవి స్వీకారం చేసినందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎఫ్డిసి చైర్మన్ భరత్ భూషణ్ కి, ఇతర సభ్యులందరికీ, ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నట్టు తెలిపారు. మరోవైపు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ సినీ పరిశ్రమ అభివృద్దికి ఏపీలోని కూటమి ప్రభుత్వం సహాయ సహకారాలు అందిస్తుందని తెలిపారు.
నటుడు, శాసన సభ్యులు నందమూరి బాలకృష్ణ మాట్లాడుతూ... "అందరికీ నమస్కారం. నూతన ఎఫ్డిసి చైర్మన్కి, సభ్యులకు, ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన అందరికీ పేరు పేరునా ధన్యవాదాలు. ఆంధ్రప్రదేశ్ వేరుగా విడిపోయిన తర్వాత ఎఫ్డిసి నియమించడం జరిగింది. ఈరోజు మరోసారి తిరిగి ఎఫ్డిసి సభ్యులను నియమించాము. ఈ ఎఫ్డిసి సభ్యులుగా ఎన్నికైన ప్రతి ఒక్కరికీ పేరుపేరున అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు , ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ , మంత్రివర్యులు కందుల దుర్గేష్ అందరం ఈ రాష్ట్రంలో చిత్ర పరిశ్రమ అభివృద్ధి చెందాలని భావించాము. గతంలో కూడా విజయవాడ నుండి ఎంతో సినీ రంగం అభివృద్ధి చెందిందన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి సినిమా కలెక్షన్లు చాలా భారీగా వస్తాయి. షూటింగ్స్ కోసం నేను కూడా ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో చాలా ప్రాంతాలలో చేశాను. మంచి లొకేషన్స్ ఉన్నాయి. సినిమా షూటింగులు సజావుగా జరిగేందుకు ప్రభుత్వం, ప్రజలు సహకరించే విధంగా ఉంటుందన్నారు. స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు పుట్టిన ఈ కృష్ణా జిల్లా నుండి ఈ కార్యక్రమం మొదలు పెట్టడం మంచి విషయంగా భావిస్తున్నాట్టు తెలిపారు.
తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ నుంచి మా అసోసియేషన్, నిర్మాతల మండలి, 24 క్రాఫ్ట్స్ లో అన్ని విభాగాల వారు, అదేవిధంగా డిస్ట్రిబ్టర్స్, ఎగ్జిబిటర్స్ తో ఇతర కార్యవర్గ సభ్యులు ఈ ఈ కార్యక్రమానికి హాజరై సభ్యులందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
