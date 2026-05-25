Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /AP FDC: ఘనంగా ఏపీ FDC ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం.. ఛీఫ్ గెస్ట్‌లుగా హాజరైన బాలకృష్ణ, మంత్రి కందుల దుర్గేష్..

AP FDC: ఘనంగా ఏపీ FDC ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం.. ఛీఫ్ గెస్ట్‌లుగా హాజరైన బాలకృష్ణ, మంత్రి కందుల దుర్గేష్..

AP FDC Swearing Ceremony: ఆంధ్రప్రదేశ్ లో నూతనంగా ఎఫ్డిసి సభ్యులుగా ఎన్నికైన వారి ప్రమాణస్వీకార కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది.  విజయవాడలో సినీ ప్రముఖులు, రాజకీయ నాయకులు మధ్య ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. నందమూరి బాలకృష్ణ,  ఏపీ మంత్రి కందుల దుర్గేష్  ముఖ్యఅతిథులుగా హాజరయ్యారు. ఏపీ ఎఫ్డిసి నూతన చైర్మన్ గా ఎన్నికైన  భరత్ భూషణ్  తో పాటు ఇతర కార్యవర్గ సభ్యులు హాజరయ్యారు. 
Written ByTA Kiran KumarUpdated byTA Kiran Kumar
Published: May 25, 2026, 12:19 PM IST|Updated: May 25, 2026, 01:25 PM IST
AP FDC: ఘనంగా ఏపీ FDC ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం.. ఛీఫ్ గెస్ట్‌లుగా హాజరైన బాలకృష్ణ, మంత్రి కందుల దుర్గేష్..
Image Credit: AP FDC (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Brs ktr: శాశ్వత రాజకీయ సన్యాసం తీసుకుంటా.. కేటీఆర్ సంచలన ప్రకటన.. హీటెక్కిన తెలంగాణ

Brs ktr: శాశ్వత రాజకీయ సన్యాసం తీసుకుంటా.. కేటీఆర్ సంచలన ప్రకటన.. హీటెక్కిన తెలంగాణ

BRS KTR41 min ago
2

Harish Rao: నత్తలు కూడా సిగ్గు పడ్తయ్.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి టార్గెట్ గా హరీష్ రావు

Harish Rao1 hr ago
3

ఆర్సీబీ ఫ్యాన్స్ మరీ ఇంతలా దిగజారిపోతారా?కోహ్లీతో ఫైట్ హెడ్ భార్యకు వేధింపులు

Virat Kohli vs Travis Head1 hr ago
4

SL Akshay: క్రికెట్ ప్ర‌పంచంలో విషాదం.. మ్యాచ్ ఆడుతూ గుండెపోటుతో క్రికెట‌ర్ మృతి!

SL Akshay Died1 hr ago
5

Tirumala News: తిరుమల శ్రీవారి ఆలయం ముందు హగ్ చేసుకుని మరీ రీల్స్.. సోషల్ మీడియాలో

tirumala1 hr ago