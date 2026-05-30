Peddi:మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ హీరోగా నటిస్తున్న పెద్ది సినిమా విడుదలకు ముందు అభిమానులకు మరో గుడ్ న్యూస్ వచ్చింది. ఈ చిత్రానికి సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రత్యేక అనుమతులు మంజూరు చేసింది. దీనికి సంబంధించిన అధికారిక మెమో మే 26, 2026 తేదీతో విడుదలైంది.
ప్రభుత్వ ఉత్తర్వుల ప్రకారం పెద్ది సినిమాకు జూన్ 3న రాత్రి 8 గంటలకు ప్రత్యేక ప్రీమియర్ షో నిర్వహించేందుకు అనుమతి ఇచ్చారు. ఈ షో కోసం టికెట్ ధరను రూ.600గా నిర్ణయించారు. ఇందులో జీఎస్టీ కూడా కలిపి ఉంటుంది. అయితే రోజుకు మొత్తం ఐదు షోలకు మించి ప్రదర్శించకూడదని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
అంతేకాకుండా సినిమా విడుదల తర్వాత టికెట్ ధరలను పెంచుకునేందుకు కూడా అనుమతి లభించింది. సింగిల్ స్క్రీన్ థియేటర్లలో ఒక్కో టికెట్పై అదనంగా రూ.100 వసూలు చేయవచ్చు. మల్టీప్లెక్స్ థియేటర్లలో అయితే ఒక్కో టికెట్పై రూ.125 వరకు అదనంగా వసూలు చేసేందుకు అనుమతి ఇచ్చారు.
ఈ పెరిగిన ధరలు సినిమా విడుదలైన జూన్ 4 నుంచి పది రోజుల పాటు అమల్లో ఉంటాయి. ఈ కాలంలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా థియేటర్లు రోజుకు ఐదు షోలు ప్రదర్శించవచ్చు. దీంతో నిర్మాతలకు, డిస్ట్రిబ్యూటర్లకు మంచి అవకాశాలు లభించనున్నాయి.
ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయాన్ని నిర్మాతలు సమర్పించిన విజ్ఞప్తిని పరిశీలించిన తర్వాత తీసుకుంది. అలాగే సినిమా ప్రదర్శనకు సంబంధించిన నిబంధనలు, మార్గదర్శకాలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకుంది. జిల్లా కలెక్టర్లు, జాయింట్ కలెక్టర్లు, లైసెన్సింగ్ అధికారులు మరియు పోలీస్ శాఖ ఈ ఉత్తర్వులను అమలు చేయాలని ఆదేశించారు. బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన పెద్ది సినిమాపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. రామ్ చరణ్తో పాటు జాన్వీ కపూర్, శివరాజ్కుమార్, జగపతిబాబు కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ఈ చిత్రానికి ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీతం అందించారు.
ఇప్పటికే సినిమా అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ మంచి స్పందనను అందుకుంటున్నాయి. తాజాగా ప్రభుత్వ అనుమతులు కూడా రావడంతో అభిమానుల్లో ఉత్సాహం మరింత పెరిగింది. జూన్ 4న విడుదల కానున్న పెద్ది బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎలాంటి సంచలనాలు సృష్టిస్తుందో చూడాలి.
