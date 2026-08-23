Nagababu Chiranjeevi: మెగాస్టార్ చిరంజీవి బర్త్ డే సందర్బంగా ప్రముఖ నటుడు, నిర్మాత, ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనమండలి సభ్యులు (MLC), ఏపీ గ్రీన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ ఛైర్మన్ కొణిదెల నాగేంద్రబాబు హైదరాబాద్లోని కోకాపేటలో మొక్కలు నాటి వినూత్నంగా వేడుకను నిర్వహించడం పట్ట చిరంజీవి ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. తన పుట్టినరోజున తమ్ముడు మొక్కలు నాటడంపై భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. చిరు పుట్టినరోజు సందర్భంగా తూర్పు గోదావరి జిల్లా కడియం నర్సరీల నుంచి ప్రత్యేకంగా తెప్పించిన కదంబ వృక్షం (కదంబవాసిని) మొక్కను నాటి అన్నయ్య పై తన ప్రేమను చాటుకున్నాడు. ఈ జాతి మొక్కల ప్రాధాన్యతను వివరిస్తూ 1.5 నుండి 2 సంవత్సరాల వయసున్న ఈ మొక్క ఏపుగా పెరిగి, దట్టమైన పచ్చదనంతో పాటు దాదాపు 10 నుంచి 15 డిగ్రీల వరకు వేడిని తగ్గించే చల్లని నీడను అందిస్తుందన్నారు. అలాగే టెన్నిస్ బాల్ ఆకారంలో సువాసనభరితమైన పూలు ఈ చెట్టుకు పూస్తాయని చెప్పుకొచ్చారు.
నాగబాబు ప్రస్థానం..
నటుడు కమ్ నిర్మాత నాగబాబు విషయానికొస్తే.. చిరంజీవి నటించిన ‘రాక్షసుడు’ సినిమాతో నటుడిగా వెండితెరకు పరిచయం అయ్యాడు. ఆ తర్వాత అన్నయ్య నటించిన పలు చిత్రాల్లో కీలక పాత్రలు పోషించారు. కొన్ని సినిమాల్లో హీరోగా తన లక్ను పరీక్షించుకున్నాడు. ఆ తర్వాత తల్లి అంజనా దేవి పేరుతో ‘అంజనా ప్రొడక్షన్స్’ అనే నిర్మాణ సంస్థను స్టార్ట్ చేసిన తొలి ప్రయత్నంలోనే కే.బాలచందర్ దర్శకత్వంలో ‘రుద్రవీణ’ సినిమా నిర్మించారు. ఈ సినిమాకు జాతీయ అవార్డు వరించింది. ఆ తర్వాత అన్నయ్యతో త్రినేత్రుడు, ముగ్గురు మొనగాళ్లు, బావగారూ బాగున్నారా, స్టాలిన్ వంటి చిత్రాలను నిర్మించారు. అటు తమ్మడు పవన్ కళ్యాణ్తో ‘గుడుంబా శంకర్’, రామ్ చరణ్తో ‘ఆరెంజ్’ సినిమాలను నిర్మించిన ట్రాక్ రికార్డు నాగబాబు సొంతం.
ప్రస్తుతం నిర్మాణానికి దూరం జరిగినా.. ఆయన వారసత్వాన్ని కూతురు నిహారిక నిలబెడుతుంది. ఈమె వరుస చిత్రాలను నిర్మిస్తోంది. ఇక కుమారుడు వరుణ్ తేజ్ టాలీవుడ్ యంగ్ హీరోగా దూసుకుపోతున్నాడు.
ఇక అన్నయ్య చిరంజీవి బర్త్ డే సందర్భంగా నాగబాబు మాట్లాడుతూ..
అన్నయ్య పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఇలా మొక్కలు నాటడం ఎంతో సంతోషాన్ని, సంతృప్తిని ఇచ్చిందన్నారు. తాత్కాలికమైన ఆడంబరాలతో వేడుకలు చేసుకోవడం కంటే, భవిష్యత్ తరాలకు ప్రాణవాయువునిస్తూ, అందరికీ మేలు చేసే ఒక చెట్టును నాటడం మంచిదన్నారు. అంతేకాదు అందరు పర్యావరణ పరిరక్షణకు నడుం బిగించాలని పిలుపునిచ్చారు. అంతేకాదు ప్రతి ఒక్కరూ తమ ప్రియమైన వారి బర్త్ డే సందర్భంగా కనీసం ఒక మొక్కనైనా నాటాలని పిలుపునిచ్చారు.
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