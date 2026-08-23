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పుట్టినరోజున అన్నయ్య చిరును ఆ విధంగా సర్‌ప్రైజ్ చేసిన నాగబాబు..

Nagababu Surprise Chiranjeevi: ఆగష్టు 22న మెగాభిమానులకు ప్రత్యేకమైన రోజు. ఈ రోజు మెగాస్టార్ చిరంజీవి బర్త్ డే. ఈ సందర్భంగా ఆయన్ని పలువురు నేరుగా సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షులు తెలియజేసిన సంగతి తెలిసిందే కదా. ఇక ఏపీ గ్రీన్ ఎనర్జీ చైర్మన్ MLC నాగబాబు తన అన్నయ్యకు మరిచిపోలేని విధంగా పుట్టినరోజు కానుకను అందజేశారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 23, 2026, 02:20 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 02:25 PM IST
పుట్టినరోజున అన్నయ్య చిరును ఆ విధంగా సర్‌ప్రైజ్ చేసిన నాగబాబు..
Image Credit: Nagababu (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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