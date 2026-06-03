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Telugu States Highest Pre Release Business Movies: రామ్ చరణ్ ‘పెద్ది’ సహా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అత్యధిక ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసిన చిత్రాలు ఇవే..

Telugu States Tollywood Highest Pre Release Business Movies: గత కొన్నేళ్లుగా తెలుగు సినిమాల బిజినెస్ రేంజ్ పెరిగిపోతూ వస్తోంది. అందులో స్టార్ హీరోల సినిమాల  తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అత్యధిక  ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసిన సినిమాల్లో ‘పెద్ది’ సినిమా కూడా ఒకటిగా నిలిచింది. మొత్తంగా తెలుగు స్టేట్స్‌లో హైయ్యెస్ట్ బిజినెస్ చేసిన చిత్రాల విసయానికొస్తే..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 03, 2026, 01:17 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 01:17 PM IST
Telugu States Highest Pre Release Business Movies: రామ్ చరణ్ ‘పెద్ది’ సహా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అత్యధిక ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసిన చిత్రాలు ఇవే..
Image Credit: Telugu States highest Pre Release Business (File/Photo)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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