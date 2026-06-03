/ Telugu States Highest Pre Release Business Movies: రామ్ చరణ్ ‘పెద్ది’ సహా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అత్యధిక ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసిన చిత్రాలు ఇవే..

Telangana Andhra Pradesh States Highest Pre Release Business: తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్లలో అత్యధిక ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసిన టాప్ చిత్రాలు.. అందులో రామ్ చరణ్ నటించిన ‘పెద్ది’ సినిమా సహా ఏ సినిమా ఎంత ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసిందో ట్రేడ్ లెక్కలు విసయానికొస్తే...
పుష్ప 2 ది రూల్..
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటి వరకు అల్లు అర్జున్ హీరోగా నటించిన ‘పుష్ప 2 ది రూల్’ సినిమా రూ. 213 కోట్ల అత్యధిక ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసిన చిత్రంగా రికార్డులకు ఎక్కింది.
ఆర్ఆర్ఆర్.. రౌద్రం రణం రుధిరం..
ఎన్టీఆర్, రామ్ చరణ్, అజయ్ దేవ్గణ్ హీరోలుగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘ఆర్ఆర్ఆర్’. ఈ సినిమా తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్లో రూ. 191 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది.
కల్కి 2898 AD..
అమితాబ్ బచ్చన్, కమల్ హాసన్ లీడ్ రోల్స్లో ప్రభాస్ హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘కల్కి 2998 AD’. ఈ చిత్రం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రూ. 168 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసినట్టు లెక్కలు చెబుతున్నాయి.
సలార్..
ప్రభాస్ హీరోగా పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ మరో లీడ్ రోల్లో శృతి హాసన్ కథానాయికగా నటించిన చిత్రం ‘సలార్’. ఈ సినిమా తెలుగు రాష్ట్రాలైన తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్లో రూ. 145 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్తో 4వ స్థానంలో ఉంది.
ఓజీ..
పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా సుజిత్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘ఓజీ’. ఈ సినిమా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రూ. 145 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్తో 4వ స్థానంలో ఉంది.
పెద్ది..
రామ్ చరణ్ హీరోగా జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్గా నటించిన చిత్రం ‘పెద్ది’. ఈ సినిమా తెలుగు రాష్ట్రాలైన తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్లలో రూ. 135.5 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్తో టాప్ 5లో నిలిచింది.
ది రాజా సాబ్..
ప్రభాస్ హీరోగా మారుతి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘ది రాజా సాబ్’. ఈ సినిమా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రూ. 126 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ఓవరాల్గా తెలుగు స్టేట్స్లో టాప్ 6లో నిలిచింది.
బాహుబలి 2 -
ప్రభాస్ హీరోగా రానా దగ్గుబాటి ప్రతి నాయకుడిగా రాజమౌళి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘బాహుబలి 2’. ఈ సినిమా రూ. 122 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్తో టాప్7లో నిలిచింది.
గేమ్ ఛేంజర్ -
రామ్ చరణ్ హీరోగా శంకర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘గేమ్ ఛేంజర్’. ఈ సినిమా తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్లలో కలిపి రూ. 122 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్తో టాప్ 7లో నిలిచింది.
సాహో..
సుజిత్ దర్శకత్వంలో రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘సాహో’. ఈ సినిమా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రూ. 121.6 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసి టాప్ 8లో నిలిచింది.
ఆదిపురుష్..
ప్రభాస్ ప్రభు శ్రీరాముడిగా యాక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘ఆదిపురుష్’. ఈ చిత్రం తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో రూ. 120 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసి టాప్ 9లో నిలిచింది.
ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్..
పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా హరీష్ శంకర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’. ఈ సినిమా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రూ. 113 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
దేవర పార్ట్ -1 ..
కొరటాల శివ దర్శకత్వంలో ఎన్టీఆర్ హీరోగా తెరకెక్కిన మూవీ ‘దేవర పార్ట్ -1’. ఈ చిత్రం తెలుగు రాష్ట్రాలైన తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్లలో రూ. 112.55 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది.
ఆచార్య..
చిరంజీవి, రామ్ చరణ్ హీరోలుగా కొరటాల శివ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘ఆచార్య’ మూవీ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రూ. 107.50 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది.
సైరా నరసింహారెడ్డి..
మెగాస్టార్ చిరంజీవి తొలిసారి చారిత్రక యోధుడు ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి క్యారెక్టర్ లో యాక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘సైరా నరసింహారెడ్డి’. ఈ మూవీ అప్పట్లోనే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రూ.106.8 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది.
రాధే శ్యామ్ ..
రాధాకృష్ణ కుమార్ దర్శకత్వంలో ప్రభాస్ హీరోగా పూజా హెగ్డే హీరోయిన్ గా యాక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘రాధే శ్యామ్’. ఈ చిత్రం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అప్పట్లో 105.20 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది.
హరి హర వీరమల్లు..
పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా క్రిష్, జ్యోతికృష్ణ సంయుక్త దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘హరి హర వీరమల్లు’. ఈ సినిమా తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్లలో రూ. 103.50 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది.
గుంటూరు కారం ..
సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు హీరోగా త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రూ. 102 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది.
పుష్ఫ పార్ట్ -1
సుకుమార్ దర్శకత్వంలో అల్లు అర్జున్ హీరోగా తెరకెక్కిన మూవీ ‘పుష్ప పార్ట్ -1’. ఈ చిత్రం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 101.75 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది.
మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు..
చిరంజీవి హీరోగా వెంకటేష్ ముఖ్యపాత్రలో అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’. ఈ సినిమా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రూ. 100.20 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R7
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.