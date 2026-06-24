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సీఎం చంద్రబాబును కలిసిన APSFTVTDC చైర్మన్ భరత్ భూషణ్.. ఏపీలో సినీ పరిశ్రమ అభివృద్దే నా ధ్యేయం..

APSFTVTDC చైర్మన్  P. భరత్ భూషణ్ .. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిని చంద్రబాబు నాయుడును కలిసారు. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ స్టేట్ ఫిల్మ్ టెలివిజన్ అండ్ థియేటర్ డెవలప్‌మెంట్ కార్పోరేషన్ చైర్మన్ అయిన తర్వాత సీఎంను కలవడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 24, 2026, 07:47 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 07:47 PM IST
సీఎం చంద్రబాబును కలిసిన APSFTVTDC చైర్మన్ భరత్ భూషణ్.. ఏపీలో సినీ పరిశ్రమ అభివృద్దే నా ధ్యేయం..
Image Credit: Bharat Bhushan Meets CM Babu (X/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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