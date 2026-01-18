English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Ar Rahman on communal row Video: ఒకర్ని నొప్పించాలని కాదు.!. మత వివక్ష వివాదంపై ఏఆర్ రెహమాన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

Ar Rahman break silence on communal remarks row: కొంత మంది కావాలని తన వ్యాఖ్యలను తప్పుగా వక్రీకరించాలరని ఏఆర్ రెహమాన్ అన్నారు. మొత్తంగా ఏఆర్ రెహమాన్ వ్యాఖ్యలపై పలువురు బాలీవుడ్ సెలబ్రీటీలతో పాటు విశ్వహిందు పరిషత్ కూడా సీరియస్ గా తీసుకుంది. దీనిపై దుమారం రాజుకుంది.  

Jan 18, 2026
  • మతపరమైన వ్యాఖ్యలపై ఏఆర్ రెహమాన్ క్లారిటీ..
  • తన వ్యాఖ్యలను వక్రీకరించాలని ఎమోషనల్..

Ar Rahman break silence on communal remarks controversy video: ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు, ఆస్కార్ అవార్డు విన్నర్ ఏఆర్ రెహమాన్ మరోసారి వార్తలలో నిలిచారు. గతంలో ఆయన తన భార్యతో విడాకుల నేపథ్యంలో కాంట్రవర్సీగా మారిన విషయం తెలిసిందే.ఆ తర్వాత ఛావా మూవీకి గాను సరైన విధంగా సంగీతం అందించలేదని కొంతమంది ఆయనను ట్రోల్స్ చేశారు. అయితే.. తాజాగా.. ఏఆర్ రెహమాన్ తనపై వివక్ష  చూపిస్తున్నారంటూ చేసిన వ్యాఖ్యలు బాలీవుడ్ తో పాటు, దేశంలో తీవ్ర రచ్చకు దారితీశాయి. ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఏఆర్ రెహమాన్ మాట్లాడుతూ.. గడిచిన ఎనిమిదేళ్లుగా తనకు అవకాశాలు తగ్గాయంటూ వ్యాఖ్యలు  చేశారు. దీని వెనక పవర్ షిఫ్టింగ్ కారణమై ఉండొచ్చన్నారు.  దీనికి మతపరమైన కారణాలు కూడా ఉండొచ్చన్నారు.

అంతేకాకుండా.. కొన్నిసినిమాల్లో తనకు ముందు  సంగీతం కోసం ఎంపిక చేశామని చెప్పి ఆ తర్వాత మతం కారణంగా పక్కకు పెట్టినట్లు ఎవరో మాట్లాడుకుంటుండగా విన్నట్లు చెప్పారు. అయిన కూడా తాను తన కుటుంబంకు ఇప్పుడు చాలా సమయం ఇస్తున్నట్లు మాట్లాడారు. దీనిపై పెద్ద దుమారం రాజుకుంది. పలువురు బాలీవుడ్ ప్రముఖులు మండిపడ్డారు.

సల్మాన్ ఖాన్, షారుఖ్ ఖాన్ లను అభిమానులు ఆదరిస్తున్నారని ఇలాంటి వ్యాఖ్యలుసరైనవి కాదన్నారు. దీనిపై బీజేపీ ఫైర్ బ్రాండ్ ఎంపీ కంగానా రనౌత్ కూడా ఏఆర్ రెహమాన్ ను ఏకీపారేశారు. వీహెచ్ఫీ సైతం ఈ వ్యాఖ్యలను ఖండించింది. దీనిపై ఏఆర్ రెహమాన్ మొత్తానికి దిగొచ్చారు. 
రెహమాన్ తాజాగా వివరణ ఇచ్చారు. ఇన్ స్టా వేదికగా ఒక వీడియోను విడుదల చేశారు.

Read more: Renu Desai: మహేష్‌తో సినిమా చేయకుండా కుట్రలు చేశారు.! . షాకింగ్ నిజం రివీల్ చేసిన రేణు దేశాయ్..

ఎవరినీ నొప్పించాలనేది తన ఉద్దేశం కాదని చెప్పుకొచ్చారు. అదే విధంగా భారత్ తనకు గురువని,పుట్టినిల్లు అని అన్నారు. భారత్ లో జన్మించినందుకు గర్విస్తున్నట్లు చెప్పారు. తన వ్యాఖ్యలను కొంత మంది వక్రీకరించారని, ఎవరిని నొప్పించాలని తన ఉద్దేష్యం కాదని క్లారిటీ ఇచ్చారు.  ఈ క్రమంలో ఏఆర్ రెహమాన్ వివాదం మాత్రం దేశంలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.

 

