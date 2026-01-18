Ar Rahman on communal row Video: ఒకర్ని నొప్పించాలని కాదు.!. మత వివక్ష వివాదంపై ఏఆర్ రెహమాన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

Ar Rahman break silence on communal remarks controversy video: ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు, ఆస్కార్ అవార్డు విన్నర్ ఏఆర్ రెహమాన్ మరోసారి వార్తలలో నిలిచారు. గతంలో ఆయన తన భార్యతో విడాకుల నేపథ్యంలో కాంట్రవర్సీగా మారిన విషయం తెలిసిందే.ఆ తర్వాత ఛావా మూవీకి గాను సరైన విధంగా సంగీతం అందించలేదని కొంతమంది ఆయనను ట్రోల్స్ చేశారు. అయితే.. తాజాగా.. ఏఆర్ రెహమాన్ తనపై వివక్ష చూపిస్తున్నారంటూ చేసిన వ్యాఖ్యలు బాలీవుడ్ తో పాటు, దేశంలో తీవ్ర రచ్చకు దారితీశాయి. ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఏఆర్ రెహమాన్ మాట్లాడుతూ.. గడిచిన ఎనిమిదేళ్లుగా తనకు అవకాశాలు తగ్గాయంటూ వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీని వెనక పవర్ షిఫ్టింగ్ కారణమై ఉండొచ్చన్నారు. దీనికి మతపరమైన కారణాలు కూడా ఉండొచ్చన్నారు.
After doing all the bullshit, now the clarification by AR Rehman..
TBH, he has been playing the victim card for a decade, and frankly speaking, he hasn’t been making good music for a decade..
Forget Bollywood, he is struggling in the Tamil industry too..pic.twitter.com/sd2rFR4Mho
— RoKki (@ro_kki45) January 18, 2026
అంతేకాకుండా.. కొన్నిసినిమాల్లో తనకు ముందు సంగీతం కోసం ఎంపిక చేశామని చెప్పి ఆ తర్వాత మతం కారణంగా పక్కకు పెట్టినట్లు ఎవరో మాట్లాడుకుంటుండగా విన్నట్లు చెప్పారు. అయిన కూడా తాను తన కుటుంబంకు ఇప్పుడు చాలా సమయం ఇస్తున్నట్లు మాట్లాడారు. దీనిపై పెద్ద దుమారం రాజుకుంది. పలువురు బాలీవుడ్ ప్రముఖులు మండిపడ్డారు.
సల్మాన్ ఖాన్, షారుఖ్ ఖాన్ లను అభిమానులు ఆదరిస్తున్నారని ఇలాంటి వ్యాఖ్యలుసరైనవి కాదన్నారు. దీనిపై బీజేపీ ఫైర్ బ్రాండ్ ఎంపీ కంగానా రనౌత్ కూడా ఏఆర్ రెహమాన్ ను ఏకీపారేశారు. వీహెచ్ఫీ సైతం ఈ వ్యాఖ్యలను ఖండించింది. దీనిపై ఏఆర్ రెహమాన్ మొత్తానికి దిగొచ్చారు.
రెహమాన్ తాజాగా వివరణ ఇచ్చారు. ఇన్ స్టా వేదికగా ఒక వీడియోను విడుదల చేశారు.
ఎవరినీ నొప్పించాలనేది తన ఉద్దేశం కాదని చెప్పుకొచ్చారు. అదే విధంగా భారత్ తనకు గురువని,పుట్టినిల్లు అని అన్నారు. భారత్ లో జన్మించినందుకు గర్విస్తున్నట్లు చెప్పారు. తన వ్యాఖ్యలను కొంత మంది వక్రీకరించారని, ఎవరిని నొప్పించాలని తన ఉద్దేష్యం కాదని క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఈ క్రమంలో ఏఆర్ రెహమాన్ వివాదం మాత్రం దేశంలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
