AR Rahman:ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు ఏఆర్ రెహమాన్ కుమారుడు, గాయకుడు ఏఆర్ అమీన్ కారు ప్రమాదానికి గురయ్యారు. చెన్నైలోని గిండి కతిపారా ఫ్లైఓవర్ సమీపంలో సోమవారం ఉదయం ఈ ఘటన జరిగినట్లు సమాచారం. ప్రమాదంలో అమీన్తో పాటు ఆయన స్నేహితుడు భార్గవ్, మరో వాహనం డ్రైవర్కు స్వల్ప గాయాలైనట్లు తెలుస్తోంది.
అందుబాటులో ఉన్న వివరాల ప్రకారం.. అమీన్ తన స్నేహితుడు భార్గవ్తో కలిసి కారులో ప్రయాణిస్తున్నారు. కోయంబేడు వైపు నుంచి వస్తున్న సమయంలో ఎదురుగా వచ్చిన మరో వాహనాన్ని వారి కారు ఢీకొన్నట్లు సమాచారం. కొన్ని తమిళ మీడియా కథనాల్లో ఆ మరో వాహనాన్ని కాల్ ట్యాక్సీగా పేర్కొన్నారు. ప్రమాదానికి గల పూర్తి కారణాలు మాత్రం ఇంకా స్పష్టంగా తెలియాల్సి ఉంది.
ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే అమీన్, భార్గవ్తో పాటు మరో వాహనం డ్రైవర్ను సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. వైద్యులు చికిత్స అందించిన అనంతరం అమీన్ ఇంటికి తిరిగి వచ్చినట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ప్రమాదంలో ఎవరికీ తీవ్ర గాయాలు కాలేదని తాజా సమాచారం.
మరోవైపు ఘటనపై చెన్నై పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రమాదానికి దారితీసిన పరిస్థితులపై వివరాలు సేకరిస్తున్నారు. ప్రమాదానికి గురైన రెండు వాహనాలను పరిశీలిస్తున్నట్లు తమిళ మీడియా కథనాలు వెల్లడించాయి.
ఏఆర్ అమీన్ తన తండ్రి ఏఆర్ రెహమాన్ వారసత్వాన్ని కొనసాగిస్తూ గాయకుడిగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. చిన్నతనం నుంచే సంగీతంపై ఆసక్తి పెంచుకున్న ఆయన.. తండ్రితో కలిసి పలు సంగీత కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు. ఇటీవల రామ్చరణ్ నటించిన ‘పెద్ది’లోని ‘చికిరి చికిరి’ పాట తమిళ వెర్షన్కు అమీన్ గాత్రం అందించారు. ప్రమాద వార్త తెలియడంతో అభిమానులు ఆందోళనకు గురైనా.. స్వల్ప గాయాలతో అమీన్ క్షేమంగా ఇంటికి చేరుకున్నారని తెలియడంతో ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
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