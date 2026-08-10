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AR Rahman: ఏఆర్‌ రెహమాన్‌ కొడుకు అమీన్‌కు కారు ప్రమాదం..!

AR Rahman: సంగీత దర్శకుడు ఏఆర్ రెహమాన్ కుమారుడు అమీన్ కారు ప్రమాదానికి గురైనట్లు వార్తలు వెలువడ్డాయి. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వివరాలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ప్రమాదం ఎలా జరిగింది? అమీన్ పరిస్థితి ఎలా ఉంది? పూర్తి వివరాలను ఈ వీడియోలో తెలుసుకోండి.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 10, 2026, 05:14 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 05:14 PM IST
AR Rahman: ఏఆర్‌ రెహమాన్‌ కొడుకు అమీన్‌కు కారు ప్రమాదం..!
Image Credit: AR Rahman Son(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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