Arabia Kadali review: సత్యదేవ్ నటించిన అరేబియా కడలి వెబ్ సిరీస్ రివ్యూ.. ఎలా ఉందంటే!

Arabia Kadali review and rating: ప్రముఖ హీరో సత్యదేవ్ హీరోయిన్ ఆనంది ప్రధాన పాత్రలో తెరకెక్కిన వెబ్ సిరీస్ అరేబియా కడలి. అమెజాన్ ప్రైమ్ వేదికగా ఈరోజు నుంచి స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. మరి ఈ వెబ్ సిరీస్ ఎలా ఉంది అన్న విషయాన్ని ఒకసారి చూద్దాం..

Written by - Vishnupriya Chowdhary | Last Updated : Aug 8, 2025, 02:07 PM IST

Arabia Kadali Rating: హీరో సత్యదేవ్, హీరోయిన్ ఆనంది ప్రధాన పాత్రలో డైరెక్టర్ సూర్య దర్శకత్వంలో వచ్చిన వెబ్ సిరీస్ అరేబియా కడలి. ఈ వెబ్ సిరీస్ చూసిన ప్రేక్షకులు తండేల్ సినిమా స్టోరీ లాగా కనిపిస్తూ ఉంది అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. అయితే ఈ సినిమా కథను క్రిష్ రచన,  నిర్మాణ సారాధ్యంలోనే తెరకెక్కించారు. ఇకపోతే ఈరోజు ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ అమెజాన్ ప్రైమ్ వేదికగా స్ట్రీమింగ్ కి వచ్చిన ఈ సిరీస్ ఎలా ఉంది?  ప్రేక్షకులను మెప్పించిందా? ఇందుకు సంబంధించి పూర్తి రివ్యూ ఇప్పుడు చూద్దాం. 

కథ:

భద్రపట్నంకు చెందిన బద్రి (సత్యదేవ్) తో పాటు కొంతమంది జాలర్లు చేపలు పట్టే క్రమంలో ఇండియన్ బోర్డర్ ను దాటి పాకిస్తాన్ కి వెళ్లి,  అక్కడ ఆర్మీ చేతిలో అరెస్ట్ అవుతారు.  ఆ తర్వాత పాకిస్తాన్ జైల్లో వీరు చిక్కుకుంటారు.  వారిని బయటికి తీసుకురావడానికి అటు ప్రభుత్వం, ఇటు గంగ (ఆనంది) కూడా చాలా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంది. ఆ సమయంలో పాకిస్థాన్ లో మత్స్యకారులు, ఇండియాలో గంగా ఎదుర్కొన్న సమస్యలు ఏంటి? చివరికి ఆ మత్స్యకారులు ఇండియాకి తిరిగి వచ్చారా? లేదా? అనే విషయాలు తెలియాలంటే అరేబియా కడలి మూవీ చూడాల్సిందే.

నటీనటుల పనితీరు: 

నటుడు సత్యదేవ్ ఏ పాత్రలో కనిపించినా..  అద్భుతంగానే నటిస్తారు.  బద్రి పాత్రలో సత్యదేవ్ ను తప్ప మరెవరిని కూడా ఊహించుకోలేనంతగా గొప్పగా నటించారు. ఎన్నో ఎమోషన్  సన్నివేశాలలో అద్భుతంగా నటించారు. 

సత్యదేవ్ కు పోటీగా హీరోయిన్ ఆనంది కూడా అద్భుతంగానే నటించింది. ఫైనల్ ఎపిసోడ్ లో తనవాళ్లు విడుదలవుతున్నారు అనే సంతోషం కంటే మళ్ళీ బ్రతుకుతెరువు కోసం సముద్రం బాట పట్టాలనే బాధ,  ఆమె చూపించిన తీరు సిరీస్ కి హైలైట్ గా ఉన్నది. 

నటుడు వంశీకృష్ణను  విలన్ గా చూపించడం బోర్ కొట్టింది.  కానీ ఇందులో సపోర్టింగ్ పాత్రలో నటించారు. 

టెక్నికల్ సిబ్బంది: 

సమీర్ రెడ్డి - విజువల్స్, విద్యాసాగర్ - సంగీతం,
చాణిక్య రెడ్డి - ఎడిటింగ్. ఈ సిరీస్ కి చాలా ప్రత్యేకంగా ఆకర్షణయంగా నిలిచాయని చెప్పవచ్చు.

ఇందులో జాలర్ల జీవితాన్ని చాలా సహజంగానే చూపించారు. విద్యాసాగర్ సంగీతాన్ని కూడా బాగా ఎలివేట్ చేసేలా కనిపించింది. 

నిర్మాత,  రచయిత క్రిష్ ఈ సినిమా కథను..  మత్స్యకారులు కేవలం పాకిస్తాన్ నుండి ఇండియాకి తిరిగి రావడమే కాకుండా వారి అస్తిత్వం కోసం వారు చేసే పోరాటం.. ఈ సిరీస్ ను  నడిపించిన తీరు అద్భుతంగా ఉన్నది. 

ఇక డైరెక్టర్ సూర్య కూడా కథను అర్థం చేసుకొని అందులో ఎమోషన్స్ ను ఎలివేట్ చేస్తూ తీసిన ఈ సీరీస్ ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తోంది 

అయితే ఇందులో కొన్ని లిబరిస్ట్, రియాలిటీ సన్నివేశాలను తెరకెక్కించడంలో కొంత బ్యాలెన్స్ తప్పినట్టుగా కనిపిస్తోంది. మరికొన్నిచోట్ల అసహజత్వం ఇబ్బంది పెట్టేలా అనిపిస్తోంది.

విశ్లేషణ: 

ఆల్రెడీ తండేల్ సినిమా చూసినవారు అరేబియా కడలి వెబ్ సిరీస్ చూస్తే ఒకేలా ఉంటాయి. ఆల్రెడీ చూసిన సినిమా కథను ప్రేక్షకులకు చూపించడం అది కొంచెం కష్టం అని చెప్పవచ్చు.  అయితే అరేబియా కడలి సిరీస్ మాత్రం కొంత సమయం వెచ్చించగలిగితే మాత్రం కచ్చితంగా ఆకట్టుకుంటుంది.

రేటింగ్: 2.75/5

