Ari Public Trend: సరికొత్త కాన్సెప్ట్ తో ప్రేక్షకుల మెప్పు పొందుతున్న ‘అరి’ మూవీ..

Ari Public Trend: ప్రస్తుతం భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమలో డివైన్ ట్రెండ్ నడుస్తోంది. కార్తికేయ 2, కాంతార, హనుమాన్, మిరాయ్, కాంతార చాప్టర్ 1 చిత్రాలన్నీ కూడా మైథలాజికల్ టచ్తో మంచి విజయాలను అందుకున్నాయి. ఈ చిత్రాలో చిత్ర సీమలో డివైన్ వైబ్స్ ను కలిగించాయి. ఇక ఈ డివైన్ సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియెన్స్కు ప్రేక్షకులు కనెక్ట్ అయ్యారు. అలాంటి నేపథ్యంలో వచ్చిన చిత్రాలను బ్లాక్ బస్టర్ హిట్లను చేస్తున్నారు. ఇక ఇదే ట్రెండ్ను ఫాలో అవుతూ అరి షడ్వర్గాలను కాన్సెప్ట్గా తీసుకుని, ఇంత వరకు ఎవ్వరూ టచ్ చేయని ఈ పాయింట్తో పేపర్ బాయ్ దర్శకుడు జయశంకర్ ‘అరి’ అనే మూవీతో పలకరించారు.
గత ఫ్రైడే విడుదలైన ీ ‘అరి’ చిత్రం ప్రేక్షకులను మెప్పిస్తోంది. ‘అరి’ చిత్రంలో చూపించిన పాయింట్, చివర్లో ఇచ్చిన సందేశానికి ఆడియెన్స్ ఫిదా అయ్యారు. ఇక చివర్లో కృష్ణుడి ఎంట్రీ, అరి షడ్వర్గాల గురించి ఆయన ఇచ్చే సందేశం ప్రేక్షకులను మెస్మరైజ్ చేసింది. మంచి సందేశాత్మకంగా చిత్రంగా అరిని మలిచారంటూ ప్రేక్షక దేవుళ్లు దర్శకుడిపై ప్రశంసల ఝళ్లు కురిపిస్తున్నారు. ఇక మీడియా, సోషల్ మీడియా, క్రిటిక్స్ ఇలా అందరూ కూడా చివరి 20 నిమిషాల గురించి మాత్రం ప్రత్యేకంగా పొగడ్తల వర్షం కురిపిస్తున్నారు.
సోషల్ మీడియాలోనూ ‘అరి’ మూవీపై ప్రేక్షకుల నిజాయితీతో కూడిన పాజిటివ్ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. అలా డివైన్ ట్రెండ్ను ఫాలో అవుతూ అరి చిత్రం ప్రేక్షకుల మనుస్సుల్లో దూసుకుపోతుంది. అరి షడ్వర్గాలను ప్రధాన అంశంగా తీసుకుని.. ఆరు పాత్రలతో దర్శకుడు సమాజానికి మంచి సందేశాన్ని ఇవ్వడమనే సందేశం ప్రేక్షకులకు బాగా కనెక్ట్ అయింది. సాయి కుమార్, వినోద్ వర్మ, అనసూయ, శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్, శుభలేఖ సుధాకర్, వైవా హర్ష, సురభి ప్రభావతి ఇలా అందరూ తమ తమ పాత్రలతో ఈ చిత్రాన్ని నిలబెట్టారు. మొత్తానికి డైరెక్టర్ జయశంకర్ మాత్రం పేపర్ బాయ్, అరి అంటూ వరుసగా రెండు డిఫరెంట్ కంటెంట్ తో పాటు మంచి చిత్రాలతో ఆడియెన్స్ను ఆకట్టుకోవడంపై ప్రస్తుతం సినీ ఇండస్ట్రీలో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
