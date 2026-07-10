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ఆకట్టుకుంటున్న ‘సూపర్ హీరో బాబు’ ఫస్ట్ లుక్.. సోషల్ మీడియాలో వైరల్..

super Hero Babu: అర్జున్ దాస్, శాండీ మాస్టర్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన చిత్రం 'సూపర్ హీరో బాబు' తమిళంలో ‘సూపర్ హీరో’గా రాబోతుంది. తాజాగా విడుదల చేసిన ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్‌కు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. త్వరలోనే రిలీజ్ డేట్‌ను అనౌన్స్ చేయనున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 10, 2026, 03:51 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 07:40 PM IST
ఆకట్టుకుంటున్న ‘సూపర్ హీరో బాబు’ ఫస్ట్ లుక్.. సోషల్ మీడియాలో వైరల్..
Image Credit: Super Hero Babu (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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