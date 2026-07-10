/ఆకట్టుకుంటున్న ‘సూపర్ హీరో బాబు’ ఫస్ట్ లుక్.. సోషల్ మీడియాలో వైరల్..

Super Hero Babu First Look:‘సూపర్ హీరో బాబు’ చిత్రాన్ని జాతీయ అవార్డు గ్రహీత నిర్మాత కె.ఎస్. సినిష్ 'సోల్జర్స్ ఫిల్మ్ ఫ్యాక్టరీ' 'రెడాక్టెడ్ స్టూడియోస్'కు చెందిన శంజన్ జి సంయుక్తంగా నిర్మించారు. తెలుగు-తమిళ ద్విభాషా చిత్రంగా ‘సూపర్ హీరో బాబు’ త్వరలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది. 'బెలూన్' చిత్రంతో డైరెక్టర్గా పరిచయమైన కె.ఎస్. సినిష్ ‘డిక్కిలూనా’, ‘పార్కింగ్’తో నిర్మాతగానూ మంచి పేరు సంపాదించుకున్నారు. నిర్మాతగా సినిష్ తన ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తూ అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునేలా కథ, కథనాలతో 'సూపర్ హీరో'ని నిర్మించారు.
అర్జున్ దాస్కి తెలుగులో మంచి క్రేజ్ ఉందన్న సంగతి తెలిసిందే. రీసెంట్గా ఓజీతో అందరినీ అట్రాక్ట్ చేశాడు. అలాంటి అర్జున్ దాస్ 'సూపర్ హీరో బాబు' చిత్రంలో లీడ్ రోల్లో యాక్ట్ చేస్తున్నాడు. హీరోయిన్ తేజు అశ్విని, అర్జున్ దాస్ సీన్స్ ఈ మూవీకి హైలెట్ కానున్నాయి. మరో వైపు శాండీ మాస్టర్ ప్రస్తుతం నటుడిగా సౌత్ ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్గా మారిపోయారు. ‘లోక చాప్టర్ 1’, ‘కిష్కిందపురి’ చిత్రాల్లో శాండీ మాస్టర్ అందరికీ చేరువ అయ్యాడు. ఇక శాండీ మాస్టర్, అర్జున్ దాస్ కాంబోలోని సీన్స్ ‘సూపర్ హీరో బాబు’ చిత్రానికి మెయిన్ అట్రాక్షన్గా నిలువనున్నాయి.
ఈ చిత్రంతో విఘ్నేష్ వేణుగోపాల్ డైరెక్టర్గా ఇండస్ట్రీకి పరిచయం కాబోతున్నాడు. 'బెలూన్' సినిమాకి కె.ఎస్. సినీష్ వద్ద సహాయ దర్శకుడిగా విఘ్నేష్ వేణుగోపాల్ పనిచేశారు. టాలెంటెడ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ అయిన కార్తీక్ యోగి (డిక్కిలూనా), రామ్ (పార్కింగ్)ని సినిష్ తెరకు పరిచయం చేశారు. ఇప్పుడు మరో కొత్త దర్శకుడు విఘ్నేష్ను పరిచయం చేయబోతుండటం విశఏషం.
'సూపర్ హీరో బాబు' చిత్రానికి సంగీతాన్ని హేషమ్ అబ్దుల్ వహాబ్ అందించారు. 'ఖుషి', 'హాయ్ నాన్న', 'ది గర్ల్ఫ్రెండ్' వంటి చిత్రాలకు హేషమ్ అందించిన మ్యూజిక్ ఎంత పెద్ద సక్సెస్ అయిందో అందరికీ తెలిసిందే. ఈ సినిమాకి ఆయన అందించిన అద్భుతమైన సంగీతం ఇప్పటికే 'సూపర్ హీరో'పై అంచనాలను అమాంతం పెంచేసింది.త్వరలో రిలీజ్ డేట్ను అనౌన్స్ చేయనున్నారు.
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